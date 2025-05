Tributo a Eric Clapton, mostra de Galvão Pretto, estreia nos cinemas e muito mais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Meio que por hobby, um grupo de sete amigos fãs de rock e cerveja decidiu montar uma cervejaria em Campo Grande tempos atrás. Oito anos depois, a Canalhas está estabelecida na Capital não somente como uma das principais casas de rótulos artesanais do Estado, mas também como palco privilegiado por onde passam grandes nomes da música de MS, especialmente do rock, do blues e da black music.

Não é para menos que, portanto, a cervejaria abre as suas portas neste sábado, a partir das 16h, recebendo o público para o Festival 8 Anos, com shows de duas das bandas mais importantes da cidade: O Bando do Velho Jack e Bêbados Habilidosos.

Ainda, a participação de uma terceira atração, a banda Último Gole, que vai abrilhantar a festa com um tributo ao guitarrista britânico Eric Clapton. Os ingressos já estão no último lote e podem ser adquiridos via Sympla (R$ 45 mais taxa de R$ 4,50). Tem tudo para ser uma noite histórica.

MIRANTE

Já no Mirante Pub, a noite de hoje será regada exclusivamente aos hits da musa pop Taylor Swift

e do grupo One Direction, cujo repertório vai alimentar o duplo tributo nas picapes do time de DJs que o pub escalou para embalar o público das 21h até as 3h. Haja fôlego. A boate fica localizada na R. Doutor Zerbini, nº 53, no Chácara Cachoeira. Ingressos via Sympla (R$ 20 + R$ 2,50).

MOMO

Encerrando a etapa Campo Grande do projeto Escambo: Rede Parente, o ator Alberto Silva Neto, do Grupo Usina, de Belém (PA), apresenta o espetáculo solo “Momo – Um ato poético para testemunhas”, amanhã

e neste domingo, às 20h, no Espaço Fulano di Tal (R. Rui Barbosa, nº 3.099, Centro).

Como sugere o nome, a obra evoca o riso e a dor de um “bobo da corte” que diverte, mas que também expõe verdades desconcertantes. Os ingressos podem ser reservados gratuitamente via WhatsApp (67) 98129-7263.

Essa dramaturgia tem origem em documentos pessoais e cartas trocadas na década de 1960 entre o pai, Eduardo, e o avô, Alberto – do qual o ator herdou o nome.

“É significativo que o Momo traga esse debate sobre uma ancestralidade masculina dentro de uma sociedade patriarcal, machista e misógina. É revelador para mim perceber o que assimilei nesse percurso e também aquilo que me fez insurgir, criticar, e a partir disso, tentar reconstruir valores e atitudes éticas como homem”, diz Alberto.

O ator também conduz a oficina “A Carne da Palavra” amanhã, das 9h às 12h, e participa da mesa pública “Pachiculimba, uma encenação contra-hegemônica” neste domingo, das 10h às 12h.

LIZ SÓRIA

Outro solo que merece ser conferido por crianças e adultos é o infantojuvenil “Aquele, Aquela, Menos Ela”, com dramaturgia, direção e atuação de Liz Sória, amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, com ingressos gratuitos via Sympla.

A peça conta a história da menina Ela, que desde pequena ama dançar e cantar, mas enfrenta desafios para expressar suas inspirações. Em um mergulho por um universo paralelo, a jovem encontra um lugar onde criar e dançar são tão naturais quanto respirar.

Com trilha sonora com execução ao vivo de Vitor Zan, cenário e figurino de Cris Lima e Pedro Paes e acompanhamento artístico de Luciana de Bem. O endereço é na R. Anhanduí, nº 200, Centro. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou (67) 3311-4417 (WhatsApp).

GALVÃO PRETTO

Com 40 obras, entre pinturas, desenhos e esculturas, a mostra “A Leveza na Arte de Galvão Pretto”, em cartaz na Casa de Ensaio, apresenta flores, frutos e ervas, além de répteis, aves e outros animais, criados pelo artista carioca falecido em 2023 e que viveu em Campo Grande por mais de duas décadas, apurando um olhar sobre a fauna e a flora de MS em que, mais uma vez, sobressaem a pesquisa formal e o laboratório de materiais que marcam a sua trajetória.

“Essa mostra apresenta uma das várias fases que Galvão Pretto tem, e pegamos a leveza, que é justamente quando a gente sente que ele se enraizou mesmo como sul-mato-grossense. Pretto demonstra tudo isso por meio dessas flores e desses animais que, de repente, são brutos na forma, mas têm toda uma leveza do olhar próprio do artista”, diz a curadora Ilva Canale. Hoje, das 8h às 17h30min, e amanhã, das 14h às 19h. A entrada é franca.

FESTA INCLUSIVA

A 2ª Festa Inclusiva da Associação Cultural das Nações Amigas começou ontem e segue até amanhã, no Comper Itanhangá, das 17h às 22h, com entrada gratuita e destaque para a gastronomia, a arte e o artesanato de oito países (Brasil, Bolívia, Espanha, Líbano, Japão, Paraguai, Portugal e Itália).

O Studio Nidal Abdul (dança do ventre) e Fábio Kaida (harpa) performam hoje, enquanto a Cia Embrujos de España (dança espanhola) e Lenilde Ramos (música) são as atrações de amanhã.

LILO E STITCH

Versão live-action do desenho da Disney de 2002, apresentando a amizade improvável entre uma garota e um extraterrestre com a proposta de reforçar a importância da família e a força do amor entre irmãs. “Ohana quer dizer família, e família significa nunca abandonar ou esquecer”, diz Stitch na trama.

