UFMS abre inscrições para aulas gratuitas de yoga

DIÁLOGO

Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 4 de outubro de 2024 - Por Ester Figueiredo ([email protected])

Mario Sergio Cortella escritor Brasileiro

"É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal”.



FELPUDA

Em município do interior de MS, candidato à prefeitura sofreu uma queda em seus índices de intenções de votos, conforme uma das pesquisas. Embora figure à frente do seu oponente, o fato é que acendeu a luz vermelha a olhos vistos em quem já estava com os equipamentos para curtir uma bela pescaria em comemoração à vitória, pois ele deixou o sapicuá de lado e foi correr atrás dos votos. Parece que descobriram um pouco tarde que o adversário é um “almirante” na política. Sendo assim...

De colete

A prefeita de Jardim, Dra. Clediane, do PP, candidata à reeleição, passou a andar de colete à prova de balas. Isso porque dois homens em uma motocicleta teriam feito disparos, durante a madrugada, contra a janela do seu quarto. Tem gente apostando que, assim como em outros casos ocorridos em épocas passadas pelas bandas de cá, esse episódio não deverá ser solucionado.

Só discurso

A candidata a prefeita de Campo Grande Camila Jara (PT) parece estar com miopia política. Ela anuncia que tem ao seu lado pessoal que deseja renovação e que não quer saber da velha política. Só que o seu candidato a vice, o deputado José Orcírio Miranda dos Santos, já foi, nesta ordem: deputado estadual, governador (oito anos), vereador, deputado federal e até tentou ser senador, mas não conseguiu e, então, voltou ao Legislativo estadual. Essa renovação, pelo jeito, seria de mandatos e com o mesmíssimo jeitinho da velha política. Enfim...

Curinga

Cada partido tem o seu “candidato salvador da pátria”. É aquele que deve ter votos suficientes para puxar companheiros da chapa e, assim, a sigla conquistar o maior número de cadeiras nos Legislativos municipais. Os comentários são que, na maioria dos QGs, há grande preocupação com as possibilidades

de ocorrerem vários fiascos, uma vez que os ventos não estariam assim tão favoráveis. Dizem que muitos considerados alazões poderão chegar ao fim do dia 6 de outubro como pangarés.

No molhado

Tem candidato à Prefeitura de Campo Grande prometendo criar aplicativo para que as pessoas possam tratar das questões burocráticas do serviço público pelo celular. Tudo indica que faltou pesquisa da assessoria do dito-cujo, uma vez que isso já pode ser feito e o anúncio de tal “projeto” se assemelha a alguém “enxugando gelo”.

Tatiana Guimarães - Foto: Arquivo Pessoal

Jordanna Maia - Foto: Higor Blanco

Discordância

O calor de 40ºC talvez esteja deixando marqueteiros descuidados que só e permitindo que seus candidatos cometam escorregadas com a “última Flor do Lácio”. É o caso de candidata que disputa a Prefeitura

de Campo Grande. Em tom solene, ela afirmou que, se eleita, “não vai faltar medicamento”. Então, tá!

Contra

Nota técnica foi encaminhada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul contra dois projetos de lei que tramitam na Casa. Eles criam um Cadastro de Invasores de Propriedades Privadas, tanto rurais quanto urbanas, e estabelecem sanções e restrições administrativas a essas pessoas. A nota alega que as propostas são inconstitucionais e violam tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Como se vê...

Sem espaço

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, se for reeleito, deverá deixar a ribalta e descer para o plenário. Líder do PSB, partido aliado do tucano Beto Pereira, ele terá problemas pela frente, caso tenha sonhos de continuar no comando da Casa na nova legislatura. Se o PSDB for vitorioso, a presidência deverá ser destinada a um dos seus vereadores, se for reeleita a prefeita Adriane Lopes, ele também não terá chances, pois é ferrenho crítico dela nesta campanha. Caso seja Rose Modesto, o União Brasil tem nomes para indicar. Portanto...



Aniversariantes

Dra. Elizabeth de Albuquerque Furlani,

José Eduardo Lugli Filho (Zé Du),

Sofia Maciel Sousa Chaves Moreira,

Valter Masuzo Yasunaka,

Lássara Regina Lessonier,

Maria Ignacia Ferreira Morettini,

Venâncio Hokama,

Antonio Assis dos Santos,

Gilmar da Fonseca,

Francisca Martins Fagundes,

Mario Oshiro,

Jiuliano Torres de Almeida,

Joe Assis Ton,

Waldir José de Queiroz,

Huanderson Francisco da Silva,

Thalita Sposito,

Rosimeire Leal,

Rosalba Daúde Santomo,

Dr. Helder Souto,

Luiz Foletto,

Air Marin Junior,

Caroline Godoy Larson,

Daniela Correa Basmage,

Dra. Geny Nacao Ishikawa,

Milton Borges Ortiz,

Jussara Adelaide Coló,

Dr. Ramiro Alberti Filho,

Cristiane Belinati Garcia Lopes,

Jorge Antônio Sanches,

José Carlos Gomes,

Francisco Vanderley Mota,

Luiz Benedito da Costa,

Wanderley Dias Cardoso,

Wilson Ferreira da Cunha,

Sílvia Rafaela Silva,

Francisco dos Santos,

Nadir Alves Barbosa,

Eduardo Henrique de Oliveira,

Emily Chagas de Arruda,

Enize Mazarelo Carvalho,

Evandro Ferreira Abreu,

Wandir de Albuquerque,

Eunice Almeida Benevides,

Maria Lúcia Ribeiro,

Ilton Aparecido de Assis,

Felipe Pacheco Swerts,

Maria de Lourdes Cerzósimo,

Neyla Ferreira Mendes,

Waléria Flôres Coimbra,

Lisandra Verde Selva,

Rosa Maria Gaya,

Abigail do Valle Pereira,

Jary Pavão Rodrigues,

Francisco Sampaio,

Celso Ferreira Weis,

Francisca Dias Ribeiro,

Diva Aguilhar,

Keysli Osório Castilho,

Leila de Oliveira Saffe,

Wilson Olsen Junior,

Luiz Carlos dos Santos,

Mendel Moisés Glachman,

Waldemar Perez Júnior,

Erika Fujimoto Fagundes,

Maria Cristina dos Santos,

Zélia Nakazone Teruia,

Rodrigo Alves da Silva,

Assis Aires de Jesus,

Zahr Ahmad Salim Salem de Amorim,

Liziane Lopes Salomão Barbosa,

Geanete Sayd Zaions,

Carlos Alberto Gomide,

João Oliveira Barros,

Milton Oliveira Mendes,

Maria Inêz Monteiro,

Carolina Barbosa Lima,

Luiz Carlos Pontes,

Karla Kristina Moraes,

Vivianne Lopes,

Pedro Paulo Rodrigues,

Larissa Gomes,

Patrícia Ferreira da Silva,

Vilma Nantes,

Eurico Vieira,

Rodrigo de Arruda,

William Cardoso,

Maria Terezinha Brandão Abdo,

Rosália de Oliveira Prata,

Merle Cafure,

Francisco Andrade Nabhan,

Dr. Neudes Ribeiro Cardoso,

André Luiz Barbosa Dodero,

Diego Borges Ouro Preto,

Luiz Fernando Jacomini Barbosa,

Carla Andréia Schweig,

Edivaldo Pires Bartolo,

Nerli Tereza Bottega,

José Roberto Cattanio,

Rosangela Soley do Nascimento,

Francisco Carlos Bariani,

Oceanide Dib Rolim,

Edilson Barzotto,

Sthefano de Eugenio Ferro,

Miguel Vicente de Castro,

Cleomara Batista Arantes Izzo,

Idelmar Barboza Monteiro,

Rosangela Marques Bispo,

Estanislina da Costa Neta,

Marley Socorro da Silva Auto,

Valquiria Sartorelli e Silva.

Colaborou Tatyane Gameiro