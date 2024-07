Olimpíadas: Veja uma dica de filme para cada esporte disputado nos jogos

Os Jogos Olímpicos de 2024 serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto, em Paris, na França. Nesta edição, serão 329 eventos de 32 modalidades esportivas.

Para entrar no clima das Olimpíadas, o Correio do Estado listou pelo menos um filme para cada modalidade esportiva presente nos jogos de 2024.

Importante ressaltar que algumas modalidades contam com mais de uma competição, como é o caso do Atletismo, que engloba corrida, salto com vara, salto em distância, maratona, entre outros. Assim também como a canoagem (velocidade, slalom), ciclismo (BMX velocidade, mountain bike), ginástica (artística, rítmica e de trampolim).

Para estes casos, foi selecionado apenas um filme dentro da modalidade geral.

Na lista constam filmes de ficção, documentários e ficção baseada em histórias reais, disponíveis nas diversas plataformas de streaming.

Confira dicas de filmes para cada modalidade olímpica

ATLETISMO

Raça

O filme conta a história real do lendário Jesse Owens, atleta negro americano que superou o racismo e não só participou dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, em pleno regime nazista, como conquistou quatro medalhas de ouro.

Onde assistir: Prime Vídeo

Veja também: Shooting Stars - A Vida de LeBron James (Telecine), MCFarland EUA (Netflix), I am Bolt (Prime Vídeo), Carruagens de fogo (Disney+)

BADMINTON

Saina

Saina é um filme indiano biográfico, baseado na vida de Saina Nehwal, jogadora de Badminton que, em 2015, alcançou o primeiro lugar mundial.

É estrelado por Parineeti Chopra, que faz o papel principal como Saina

Onde assistir: Prime Vídeo

BASQUETE

The Way Back

Um ex-atleta considerado um fenômeno do basquete em seus anos de colegial luta contra o alcoolismo ao mesmo tempo em que encara as dificuldades de um emprego monótono. Ele então recebe a oportunidade de treinar um time de basquete e recomeçar. Na medida em que o time começa a vencer, a sua vida melhora, mas as vitórias não parecem suficientes ao ponto de salvá-lo.

Onde assistir: Max

Veja também: Space Jam (Max), Homens brancos não sabem enterrar (Disney Plus), Air: a história por trás do logo (Prime Vídeo), Arremessando alto (Netflix), Campeões (Prime Vídeo)

BOXE

Menina de ouro

Frankie Dunn é um veterano treinador de boxe de Los Angeles que mantém quase todos a uma certa distância, exceto o velho amigo e sócio Eddie Dupris. Quando Maggie Fitzgerald, uma operária transferida de Missouri, chega ao ginásio de Frankie em busca de sua experiência, ele fica relutante em treinar a jovem. Mas quando cede ao seu jeito reservado, os dois formam um vínculo muito próximo que inevitavelmente mudará suas vidas.

Onde assistir: Max

Veja também: Rocky, um lutador (Prime Vídeo), Creed: nascido para lutar (Prime Vídeo), O vencedor (Prime Vídeo), Nocaute (Netflix)

BREAKING

Break - o poder da dança

Depois de sofrer um grave acidente, Lucie vê desfeito o sonho de se tornar bailarina. Enquanto isso, ela também sai dos belos bairros e vai para os subúrbios em busca do pai que nunca conheceu. É nesta jornada de redescobrimento que ela conhece Vincent, um ex-dançarino que estranhamente sacrificou sua paixão. Empurrado por Malik, um cúmplice constante em sua vida, o menino concorda em treiná-la e o faz descobrir um novo estilo de dança, o break. Vindo de dois mundos diferentes, Lucie e Vincent se envolverão em um dueto apaixonado de dança e sentimentos.

Onde assistir: Netflix

CANOAGEM

Além do horizonte

Inspirado em uma história real, Além do Horizonte é um longa-metragem sul-africano. Os canoístas Steve e seu parceiro Duma encaram o desafio de competir na exaustiva e perigosa Dusi Canoe Marathon, de 120 km, em busca de se tornarem a primeira dupla inter-racial a vencer o desafio. Os dois se conheceram por acaso e a canoagem mostra seu poder para tirar os jovens da criminalidade.

Onde assistir: Prime Vídeo

CICLISMO

O escocês voador

O proprietário de uma loja de bicicletas, Graeme Obree, famoso por ganhar competições de ciclismo, fica mentalmente incapacitado e sem patrocínio. Mas ele não desiste e usa uma bicicleta improvisada chamada "Old Faithful" para continuar pedalando.

Onde assistir: Prime Vídeo

Veja também: Mark Cavendish :Pedalando até o fim (Netflix), A mentira de Armstrong (Prime Vídeo), Competição de destinos (Prime Vídeo), Ícaro (Netflix)

ESCALADA

Escalada - em busca do ouro

Um documentário emocionante que tocará o coração do público do mundo todo. Quatro atletas enfrentam um grande desafio esportivo: participar da primeira competição de escalada esportiva nas olimpíadas de Tóquio 2020.

Nas Olímpiadas, há apenas a modalidade de escalada indoor.

Onde assistir: Apple TV

ESGRIMA

Scaramouche

O francês Andre Moreau trabalha como palhaço em uma trupe de teatro. Enquanto isso, ele treina esgrima para se vingar de um marquês que matou seu melhor amigo em um duelo e roubou sua namorada.

Onde assistir: Prime Vídeo

FUTEBOL

O último jogo

O Último Jogo explora a rivalidade futebolística entre Brasil e Argentina. Dois vilarejos separados por nove quilômetrose uma rivalidade ferrenha. Do lado brasileiro, os habitantes de Belezura, uma pequena cidade que vive de empregos de uma pequena indústria de móveis, está prestes a encarar dois eventos que mudarão suas vidas: o fechamento da fábrica e a última partida de futebol contra os arquirrivais argentinos do povoado vizinho, o que para todos torna-se a última partida de futebol antes do fim do mundo. E em um ponto todos concordam: é preciso vencer.

Onde assistir: Telecine, Prime Vídeo

Veja também: Maldito Futebol Clube (Prime Vídeo), Linha de passe (Prime Vídeo, Apple TV), Heleno (Apple TV), Correndo atrás (Telecine), Miller & Fried - as origens do país do futebol (Prime Vídeo), Meninas não choram (Netflix), Ela é o cara (Prime Vídeo)

GINÁSTICA

Medalha de bronze

Em 2004, Hope Ann Greggory conquistou a medalha de bronze para a equipe de ginástica feminina e se tornou uma heroína americana. Hoje em dia, ela ainda vive em sua pequena cidade de origem, mas encontra-se extremamente amargurada. Presa a glórias do passado, a ginasta tem de reavaliar a vida e superar seus problemas. E, em meio a tudo isso, uma atleta promissora, que pode significar uma ameaça ao status de Hope na cidade, a procura pedindo ajuda.

Onde assistir: Prime Vídeo

Veja também: Poder além da vida (Prime Vídeo), A história de Gabby Douglas (Prime Vídeo), Full Out: No Ritmo da Vitória (Apple TV), Atleta A (Netflix)

GOLFE

O melhor jogo da história

O jovem Francis Ouimet sempre sonhou em jogar golfe, mas a condição financeira do garoto e o fato de precisar trabalhar para ajudar no sustento da casa não o permitiam. Até que, um anjo da guarda o inscreve no maior torneio de golfe dos Estados Unidos, e o jovem não só chama a atenção por seu talento, como desbanca um dos grandes ídolos do esporte.

Onde assistir: Disney+

Veja também: Além do jogo (Netflix), O jogo da paixão (Prime Vídeo), Tacada de mestre (Prime Vídeo)

HANDEBOL

Meninas de ouro

A seleção brasileira de handebol feminino já enfrentou muitas dificuldades antes dos atuais tempos de glória da equipe. Com pouco apoio e patrocinadores, as jogadoras já chegaram até a ter que lavar seus próprios uniformes no passado. O documentário narra a toda a trajetódia de conquistas da seleção até a conquista do épico título de campeã do mundo em 2013.

Onde assistir: Youtube

HIPISMO

Flicka

Katy, uma garota de 16 anos, sonha em continuar a tradição de sua família trabalhando no rancho de seu pai em Wyoming. Porém, ele quer que a filha vá para a faculdade. Um dia, Katy encontra uma égua selvagem e lhe dá o nome de Flicka. Ela decide, então, domá-la e descobre que ela e sua nova companheira equina são mais parecidas do que imaginava. Porém, seu pai vende Flicka e, para recuperá-la, Katy tem que entrar em uma corrida perigosa.

Onde assistir: Disney+

HÓQUEI SOBRE GRAMA

O guerreiro do hockey

O filme O Guerreiro do Hockey é uma produção biográfica indiana, disponível na Netflix, sobre a vida do ex-jogador de hóquei na grama Sandeep Singh. A cinebiografia acompanha o difícil retorno do atleta depois que um tiro acidental o deixou paralisado.

Onde assistir: Netflix

JUDÔ

Último duelo - Throw down

Sze-To, um respeitado campeão de judô, perde o interesse no esporte e se torna um alcoólatra. Tony, um jovem prodígio nas artes marciais deseja desafiá-lo e testar seu judô incentivando-o a recomeçar a familiarizar-se novamente com a arte marcial.

Onde assistir: Prime Vídeo

Veja também: Tenório e os sonhos do judô (Claro TV), Nintai - Lutando por um sonho (Looke)

Onde assistir: Claro TV

LEVANTAMENTO DE PESO

A força de um sonho

Luz Garcia é uma estudante do ensino médio de uma pequena cidade do Texas, que sonha com um futuro diferente da maioria dos habitantes de sua cidade. Ela é admitida em uma universidade, mas não possui dinheiro para pagar a mensalidade. Sua única esperança está em vencer o campeonato estadual de levantamento de peso e conseguir uma bolsa de estudos.

Onde assistir: Prime Vídeo

LUTA

Foxcatcher

Baseado em uma história real. Campeão olímpico de luta greco-romana, Mark Schultz sempre treinou com seu irmão mais velho, David, que é também uma lenda no esporte. Até que, um dia, recebe um convite para visitar o milionário John du Pont. Pretendendo ter sob seus domínios uma equipe vencedora, o milionário convida Mark Schultz, para morar em sua mansão e formar uma equipe competitiva, a Foxcatcher. Atraído pelo salário e as condições de vida oferecidas, Mark aceita a proposta. Aos poucos eles se tornam amigos, mas a difícil personalidade de du Pont faz com que Mark acabe seguindo uma trilha perigosa para um atleta.

Onde assistir: Prime Vídeo

Veja também: Team Foxcatcher (Netflix), Garra de ferro (Prime Vídeo)

MARATONA AQUÁTICA

Nyad

Inspirado na verdadeira história da nadadora americana Diana Nyad, o filme narra um momento importante da carreira da atleta que aos 60 anos, desafiou as probabilidades de se tornar a primeira pessoa a completar nadar de Cuba até a Flórida, uma travessia em águas abertas de mais de 160 km, em 53 horas. Auxiliada por Bonnie Stoll, sua melhor amiga, e uma equipe de 35 apoiadores dedicados, Nyad pretende nadar através de águas-vivas venenosas e águas infestadas de tubarões para completar sua missão, ultrapassando todos os limites e mostrando sua capacidade para os que duvidaram dela.

Onde assistir: Netflix

Veja também: Contra corrente (Prime Vídeo)

NADO ARTÍSTICO

Nadando com homens

Eric Scott é um homem que enfrenta uma crise da meia-idade e encontra-se sozinho e desolado encontra uma nossa inspiração para sua vida quando passa integrar uma equipe amadora masculina de nado sincronizado, na qual os homens pertecem à sua faixa etária e compartilham de alguns de seus dilemas. Conforme o balé aquático melhora, Eric encontra a coragem para mudar sua vida.

Onde assistir: Prime Vídeo

NATAÇÃO

As nadadoras

Duas irmãs deixam a Síria devastada pela guerra e percorrem um longo e perigoso caminho em busca de um novo lar. As duas são apaixonadas por natação e sonham em competir nas olimpíadas do Rio em 2016. O filme é baseado na história real das irmãs Mardini, refugiadas sírias que fugiram da guerra e tiveram que nadar por suas vidas. Hoje, Yusra é atleta Olímpica e Embaixadora da Boa Vontade do ACNUR.

Onde assistir: Netflix

Veja também: Pride - orgulho de uma nação (Prime Vídeo), Vida de campeã (Prime Vídeo), Raia 4 (Telecine)

PENTATLO MODERNO

Penthatlon

Cansado de sofrer nas mãos de seu insensível técnico soviético, o campeão olímpico e penta-atleta da Alemanha Oriental decide usar sua energia e técnica para fugir para os Estados Unidos em busca da liberdade.

Onde assistir: Youtube

POLO AQUÁTICO

42 segundos

Poucos meses antes dos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, o time espanhol de polo aquático tem tudo para fracassar diante de sua torcida. Mas a chegada de um novo técnico com diferentes métodos de trabalho faz com que a equipe comece a sonhar com uma medalha olímpica.

Onde assistir: Looke

Veja também: Os camarões brilhantes (Prime Vídeo)

REMO

Coração de campeão

Durante seu último ano em uma faculdade da Ivy League em 1999, a vida de um grupo de amigos e companheiros de equipe muda para sempre quando um veterano do exército assume o cargo de treinador no último ano de estudos.

Onde assistir: Prime Vídeo, Telecine

Veja também: Remando para o ouro (Prime Vídeo), A novata (Max)

RUGBY

Invictus

Depois do fim do apartheid, o recém-eleito presidente Nelson Mandela lidera uma África do Sul que continua racial e economicamente dividida. Ele acredita que pode unificar a nação por meio da linguagem universal do esporte. Para isso, Mandela junta forças com Francois Pienaar, capitão do time de rúgbi, promovendo a união dos sul-africanos em favor do time local na Copa Mundial de Rúgbi de 1995.

Onde assistir: Max

Veja também: Para sempre vencedor (Plex), Ao seu lado (Prime Vídeo)

SALTOS ORNAMENTAIS

Tinnitus

Marina é uma atleta de saltos ornamentais. No auge de sua carreira, ela é vítima de um grave acidente causado por uma terrível crise de zumbido. Alienada do esporte, Marina trabalha no aquário municipassl vestida de sereia.

Onde assistir: Prime Vídeo

SKATE

Os Reis De Dogtown

Na década de 1970, a seca na Califórnia tem um efeito inesperado: em Venice Beach, surfistas começam a usar as piscinas vazias das casas para andar de skate, criando um novo esporte radical. Os Reis de Dogtown conta a radical história verídica de três adolescentes que revolucionaram o skate e mudaram o mundo dos esportes para sempre.

Onde asssitir: Prime Vídeo

Veja também: Uma skatista radical (Netflix), Anos 90 (Prime Vídeo), A vida no skate com Leo Baker (Netflix), Meu nome é Bagdá (Disney+)

SURFE

Soul surfer

A adolescente Bethany Hamilton tem um talento natural para o surfe, mas sua vida é transformada após ser atacada por um tubarão, que arranca um de seus braços. Encorajada pelo amor de seus pais e se recusando a desistir, a jovem decide retornar ao mundo das competições depois de se recuperar do acidente, mas dúvidas sobre seu futuro a perturbam.

Onde assistir: Netflix

Veja também: Tudo por um sonho (Prime Vídeo), A onda dos sonhos (Prime Vídeo), Tá dando onda (Netflix), A onda perfeita (Prime Vídeo)

TAEKWONDO

Operação Kickbox

A equipe dos Estados Unidos de livra de fantasmas pessoais enquanto luta contra o time da Coreia no campeonato de Taekwondo. Durante o exaustivo treinamento, eles se unem cada vez mais, mas também enfrentam dúvidas pessoais sobre a competição.

Onde assistir: Prime Vídeo

TÊNIS

King Richard - criando campeãs

King Richard: Criando Campeãs é um filme biográfico inspirado em Richard Williams, pai das famosas tênistas Serena Williams e Venus Williams. Obstinado em fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, Richard usa métodos próprios e nada convencionais, seguindo a visão clara de futuro que construiu para as filhas. Determinado, o pai das garotas vai fazer de tudo para que elas saiam das ruas de Compton para as quadras do mundo todo. Armado com plano ousado, Richard Williams trabalha para escrever suas filhas na história. Com métodos pouco tradicionais, ele cria duas das maiores atletas de todos os tempos.

Onde assistir: Max

Veja também: Rivais (Prime Vídeo), O quinto set (Netflix), A guerra dos sexos (Disney+), Sete dias no inferno (Prime Vídeo), Andy Murray: ressurgindo (Prime Vídeo), Untold: Federer x Fish (Netflix), Federer: 12 últimos dias (Prime Vídeo)

TÊNIS DE MESA

Ping pong summer

Rad é um garoto de 13 anos que não tem muitos amigos. Como todos os anos, ele viaja com a família para Ocean City nas férias, onde passa o dia inteiro escutando hip-hop e jogando tênis de mesa. Os garotos ao redor não são muito amigáveis com Rad, até que ele descobre que sua vizinha é uma antiga campeã de tênis de mesa e está disposta a treiná-lo. Além das lições no esporte, esses encontros também o ajudam a enfrentar outros conflitos da idade.

Onde assistir: Prime Vídeo

Veja também: Bolas em pânico (Prime Vídeo)

TIRO COM ARCO

Ladies First: Na mira do futuro

Em seu vilarejo pobre na Índia, mulheres não costumam ir longe, mas suas flechas foram. Conheça a história de Deepika Kumari, a mulher que se tornou a melhor arqueira do mundo aos 18 anos.

Onde assistir: Netflix

TIRO ESPORTIVO

Alvo Olímpico

Da conquista da primeira medalha olímpica brasaileira, em 1920, na Antuérpia, até os dias de hoje, o documentário "Alvo Olímpico" reúne depoimentos de atletas jovens e veteranos de ponta no esporte para explicar as características técnicas do tiro esportivo. O filme com 45 minutos de duração aborda a trajetória do tiro esportivo no Brasil e mostra, ainda, modalidades olímpicas curiosas praticadas no Brasil, como o tiro ao prato.

Onde assistir: Youtube

TRIATLO

100 metros

Baseado na história real de Ramón Arroyo, o filme 100 metros conta a história do executivo de uma empresa de publicidade sedentário, que é diagnostica com esclerose múltipla aos 35 anos e, no início do tratamento, ouve de outro paciente que em pouco temppo não conseguiria caminhar sequer 100 mtros. A partir de então ele estabelece como meta disputar uma prova de Ironman, a mais famosa e desafiadora prova de triathlon do mundo, ao mesmo tempo em que encara as dificuldades com a doença e na relação difícil com o sogro.

Onde assistir: Netflix

VELA

Destemida

Destemida conta a história pessoal de uma garota australiana que é pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha de outubro de 2009 a maio de 2010 - aos 16 anos. Sua viagem terminou em 10 de maio de 2010, depois de 210 dias em alto mar e mais de 22 mil milhas náuticas. Mas foi com muitos anos de preparo que a fizeram concluir o feito. No entanto, apenas oito meses antes, ela colidiu com um cargueiro. O filme reconta todos esses dias, em que ficou no mar, sozinha e sem ninguém, quase incomunicável. Mesmo assim, a jovem australiana seguiu em frente, rumo ao horizonte.

Onde assistir: Netflix

VÔLEI

Ouro, suor e lágrimas

A história da década mais vitoriosa das seleções brasileiras de vôlei de quadra. O filme traz o cotidiano dos atletas e técnicos Bernardinho e Zé Roberto Guimarães, que buscam revelar o segredo do sucesso.

Onde assistir: Youtube

Veja também: Falcons em jogo (Netflix)

VÔLEI DE PRAIA

Match point - jogo perigoso

Após perder a semi-final de um campeonato de vôlei de praia, Kelly Reyes é entrevistada pelo jornalista Holden Gregg. Os dois conversam, saem para jantar e acabam passando a noite juntos. Pouco tempo depois, uma atleta do time vencedor morre atropelada e Kelly é escolhida para jogar em sua vaga, sem imaginar que está correndo um sério perigo de vida.

Onde assistir: Prime Vídeo