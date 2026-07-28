Uma enxurrada de ações judiciais deve começar contra Estado e... Leia na coluna de hoje

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Cecilia Sfalsin - escritora brasileira

"Não permita que a ignorância alheia, roube a delicadeza do seu sorriso e nem a sensibilidade do seu coração... isto é ter equilibrio, isto é ter pés no chão, isto é saber viver”.

FELPUDA

Uma enxurrada de ações judiciais deve começar contra Estado e Municípios, conforme se ouve nos bastidores. Motivo: famílias que perderam alguém esperando vaga e não conseguiram atendimento. O motivo é simples e revoltante, no caso, prefeituras se recusaram a comprar livros da organização familiar criminosa, segundo as investigações. Quem não entrou no esquema teria ficado sem recursos, sem contratos e sem leitos. Enquanto isso, quem pagou a propina teve prioridade e agora gestores envolvidos no esquema estão com “boca de siri”. Na Justiça, ao que se sabe, a desculpa não cola.

Diferença

A matemática da política nem sempre fecha a conta da família. Eduardo Rocha sobe no palanque do governador Riedel, que nessas eleições apoia Flávio Bolsonaro para presidente da República.

Mais

Já a ex-ministra Simone Tebet, esposa de Rocha, segue o projeto de Lula na disputa pelo Senado por São Paulo. Como cada um toca uma música, resta saber quem conseguirá manter o compasso.

Foto: Divulgação

Pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental e da Universidade Federal do Pará sequenciaram, pela primeira vez, o genoma do açaí, um dos principais produtos da bioeconomia amazônica. A conquista permitirá acelerar o melhoramento genético da cultura, identificando genes ligados à produtividade, maior concentração de antioxidantes, resistência a doenças e adaptação ao cultivo em terra firme. Com as informações genéticas, o tempo necessário para desenvolver novas cultivares poderá cair de mais de duas décadas para cerca de 10 anos. Os pesquisadores também apontam potencial para produção sustentável de corantes naturais e compostos de interesse das indústrias farmacêutica e cosmética por meio de rotas biotecnológicas.

Ana Carolina de Rezende Coutinho e Zoroastro Coutinho Netoi - Foto: Studio Vollkopf

Camila Avesani - Foto: André Ligeiro

Ringue

A guerra das pesquisas já começou e não é apenas entre candidatos. Institutos, marqueteiros e partidos também entraram no ringue eleitoral. Cada número vira manchete e tem quem comemore 2% como se fosse 20%, enquanto outros, por estratégia, escondem 20% como se fossem apenas 2%. Aí, pesquisa passou a ser munição para animar aliados e provocar adversários. Mas, quando a urna chegar, o que realmente valerá será a apuração dos votos.

No gargarejo

Animados que só, o governador Eduardo Riedel e o pré-candidato ao Senado, ex-governador Reinaldo Azambuja, participaram da convenção que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência pelo PL. A presença de Riedel deu o tom de como será sua campanha eleitoral. Ele está fechadíssimo com o candidato liberal, para quem pedirá voto, embora o Progressistas, seu partido, tenha declarado neutralidade no primeiro turno.

Vai entender...

A repercussão da convenção do PL nacional foi grande e deu de tudo, principalmente menosprezo da esquerda, que acha que o filho de Bolsonaro está “desidratando” em praça pública. Liberal de quatro costados ironizou gritaria dos esquerdistas, dizendo que como isso seria possível se os grandes institutos mostram que os dois candidatos, Flávio e Lula, estão embolados nas pesquisas. E lembra um detalhe: o petista é quem administra o país e, em tese, deveria estar ano-luz nos índices nesse período de pré-campanha.

Aniversariantes

Aluízio Louzada da Cruz,

Kamila Diniz Mello Falkine,

Kelson Salazar Cação,

Edna Contelli,

Dendry Rios,

Dr. Altino Gonçalves Soares,

Claudio Pagnoncelli,

Jorge Nilson Nunes dos Santos,

Vilto Chiarello,

Valdir de Oliveira Teixeira,

Cicero Lacerda Faria,

Maria Gracia Lopes Villamayor,

Edney Silva Fuchs,

João Silva Leite,

Cristiano Vieira Canato,

Lucila Degani Neder Meneghelli,

Gabriela Fernanda Wagner da Silva,

Sérgio Luiz do Nascimento Cabrita,

Dr. Djalmir Seixas César,

Olímpio Stiehler,

José Zani Carrascosa,

Milton Pupin,

Victor Manuel Lopes Figueiras,

Mariluce Anache Anbar Cury,

Dra. Filomena Aparecida Depólito Fluminhan,

Danilo Santos Pereira,

Márcio Massato Yanaze,

Carlos Alberto dos Santos Batistote,

Patricia Moraes Gomes,

Renata da Costa Paim,

Ernestina Santana,

Luiz Borges Filho,

Odete Alves Bueno,

Kelly Arayo,

Félix Nazário Portela,

Regina Helena Neves Sampaio,

Ilka Necenas Oshiro,

Ronaldo Furtado Borges,

Ivanilda Baliego,

Kimiko Yamanada dos Santos,

Marco Túlio Schneider Pereira,

Ramona Bruch Pereira,

Raul Serra,

Arnaldo de Araujo Vilela,

Luiz Inácio Abrão,

Dr. Celso Massaschi Inouye,

Dr. Carlos Augusto de Oliveira Botelho,

Valter Pereira Alves,

Rosa Gomes de Castro,

Eulália Pereira da Silva,

Júlio Celso de Vasconcelos,

Margarida Nunes Miranda,

Vanessa Oliveira Assis,

Aldilene de Souza Teixeira,

Patricia Andrade Parra,

Vanessa de Oliveira Santos,

Maria Carolina de Souza,

Azanélio José Rezende Junior,

Arão Antônio Moraes,

Ariane Torres Ribas,

Fábio Rogério Canatto Coimbra,

Vanda Miranda Castilho de Oliveira,

Paulo de Souza Taveira,

Franklin Garcia Magalhães,

Silvia Helena Figueiredo da Silva,

Roberto Galante,

Aderli Lappe do Prado,

Marlene Rezende Perez,

Adriana Catelan Skowronski,

Dayene Regina Peixoto Lancine,

Antônio Vieira,

Marco Roberto Dibres Sampaio,

Arnaldo Gedro Machado,

Ericson Galeano Paschoal,

Victor Olavarria e Silva,

Fernando Villa de Paula,

Cleverson Alves dos Santos,

Luiz Fernando Dall’Onder,

Alessander Protti Garcia,

Gustavo Henrique Cardoso,

Alessandra Souza Fontoura,

Manoel Góes Pache,

Sérgio Pacheco,

Cristiane Parreira Renda de Oliveira Cardoso,

Vera Lúcia Pereira de Almeida,

Edson Luiz Nunes,

Danilo Meira Cristofaro,

Vandir Zulato Jorge,

João Carlos Dias,

Geovana Costa de Souza Pimentel,

Eloine Pilegi Pareja,

Jerdilei Aparecido dos Santos,

Luciana Piroli Maia,

Fernando César Bernardo,

Hiadas da Costa Reis,

Mayara Bendô Lechuga,

João Guilherme Barbosa Elias,

Rosely Aparecida Stefanes Pacheco,

Joderly Dias do Prado Junior,

Daniela Maria Vendrame,

Juliano Cavalcante Pereira,

Rodrigo Cabrera Borges,

Leticia Teixeira Sanches,

Solange das Graças Rodrigues da Cunha Bento,

Patricia Insfran Carramanho,

Willyan Rower Soares,

Laura Helena Menezes,

Lídia de Oliveira Lima.

Colaborou Tatyane Gameiro