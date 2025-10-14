Vale Tudo terá exibição gratuita do último episódio em Shopping de Campo Grande - Imagem Divulgação

A novela Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, voltou a brilhar nos lares brasileiros. E, para fechar com chave de ouro, o último episódio terá exibição gratuita em Campo Grande.

A trama original, lançada em 1988, ganhou um remake neste ano, com adaptação de Manuela Dias. A nova versão altera a história original de modo que todos ainda querem saber: “Quem matou Odete Roitman?”.

A especulação nas redes sociais, como o X (antigo Twitter), traz diversas apostas. Inclusive a atriz Déborah Bloch, que interpretou a icônica personagem, chegou a dar um pitaco: em entrevista ao programa Conversa com Bial, afirmou que Odete deveria “ser julgada e condenada”.

Especulações à parte, quem quiser aproveitar para assistir ao último episódio da novela pode separar o dinheiro da pipoca e do refrigerante, pois a exibição será gratuita na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul Plaza, na sexta-feira (17), a partir das 19h30.

Além disso, pensando no público, o shopping preparou uma ação interativa inspirada na personagem Odete Roitman. Na entrada B, serão instalados cubos com a imagem da vilã, rodeada pelos principais suspeitos do crime.

Tem palpite?

O público poderá votar em quem acredita ser o assassino: basta fazer o cadastro no Clube+, o programa de relacionamento do shopping, e, em seguida, procurar uma promotora que estará no local registrando os votos.

Para garantir a diversão, quem participar da brincadeira (exclusiva para maiores de 18 anos) leva para casa uma garrafa de champanhe. Então, separe seus amigos noveleiros para viver a experiência completa, com brincadeiras, palpites e, é claro, descobrir quem é que, desta vez, matou Odete Roitman.

Perdeu o último episódio?

Heleninha pede 'um mambo caliente'

Heleninha (Paolla Oliveira) finalmente pediu para o DJ tocar um "mambo caliente" no capítulo desta segunda-feira, 13, de Vale Tudo, reprisando a cena que ficou eternizada com Renata Sorrah na versão original da trama, de 1988.

O momento acontece quando ela volta a beber e acaba tomando um porre. Heleninha dá um novo depoimento ao delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) após confessar a Celina (Malu Galli) que havia escondido o fato de ter encontrado a arma no chão do quarto de Odete (Debora Bloch). Desolada e confusa, ela começa a beber e acaba indo para uma festa completamente alterada.

Quem vai atrás dela é Renato (João Vicente), que encontra a namorada embriagada e pedindo para dançar. É neste momento que ela pede para "tocar um mambo caliente".

Originalmente, na novela de 1988, o porre do "mambo caliente" é o último de Heleninha, e depois disso ela consegue parar de beber definitivamente. Por enquanto, ainda não sabemos se o mesmo irá acontecer na nova versão.

Nas redes sociais, as reações à cena se dividiram. Enquanto alguns aprovaram o momento, outros a consideraram um exagero, já que Heleninha já havia mencionado o mambo em outras ocasiões. Mesmo assim, a atuação de Paolla Oliveira foi aprovada e elogiada.

A própria atriz fez uma comparação entre as duas versões da cena Ela compartilhou um vídeo com ambas lado a lado, e revelou que a proposta foi concebida como uma homenagem a Renata Sorrah:

"Essa cena chegou pra mim com um pedido para que fosse uma homenagem. Que fosse relembrada essa cena original, onde, entre o mambo e os cambrés, marcou uma época e ultrapassou gerações. Felicidade gigante a minha de poder homenagear a imensa Renata Sorrah. Aí foi um misto de desafio e frio na barriga, porque a vida é feita desses momentos. Bota um mambo aí e bora acompanhar essa reta final de Vale Tudo."

(Com Estadão Conteúdo)

Serviço:

Transmissão da final de Vale Tudo

Sexta-feira, 17 de outubro, a partir das 19h30.

Local: Praça de Alimentação do Norte Sul Plaza

Praça de Alimentação do Norte Sul Plaza Entrada gratuita

