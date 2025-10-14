Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Vale Tudo terá exibição gratuita do último episódio em Shopping de Campo Grande

Com direito a brincadeiras e brindes, a exibição do último episódio da novela será nesta sexta-feira (17). Os participantes ainda podem votar em "quem matou Odete Roitman?"

Laura Brasil

14/10/2025 - 13h00
A novela Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, voltou a brilhar nos lares brasileiros. E, para fechar com chave de ouro, o último episódio terá exibição gratuita em Campo Grande.

A trama original, lançada em 1988, ganhou um remake neste ano, com adaptação de Manuela Dias. A nova versão altera a história original de modo que todos ainda querem saber: “Quem matou Odete Roitman?”.

A especulação nas redes sociais, como o X (antigo Twitter), traz diversas apostas. Inclusive a atriz Déborah Bloch, que interpretou a icônica personagem, chegou a dar um pitaco: em entrevista ao programa Conversa com Bial, afirmou que Odete deveria “ser julgada e condenada”.

Especulações à parte, quem quiser aproveitar para assistir ao último episódio da novela pode separar o dinheiro da pipoca e do refrigerante, pois a exibição será gratuita na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul Plaza, na sexta-feira (17), a partir das 19h30.

Além disso, pensando no público, o shopping preparou uma ação interativa inspirada na personagem Odete Roitman. Na entrada B, serão instalados cubos com a imagem da vilã, rodeada pelos principais suspeitos do crime.

Tem palpite?

O público poderá votar em quem acredita ser o assassino: basta fazer o cadastro no Clube+, o programa de relacionamento do shopping, e, em seguida, procurar uma promotora que estará no local registrando os votos.

Para garantir a diversão, quem participar da brincadeira (exclusiva para maiores de 18 anos) leva para casa uma garrafa de champanhe. Então, separe seus amigos noveleiros para viver a experiência completa, com brincadeiras, palpites e, é claro, descobrir quem é que, desta vez, matou Odete Roitman.

Perdeu o último episódio?

Heleninha pede 'um mambo caliente'

Heleninha (Paolla Oliveira) finalmente pediu para o DJ tocar um "mambo caliente" no capítulo desta segunda-feira, 13, de Vale Tudo, reprisando a cena que ficou eternizada com Renata Sorrah na versão original da trama, de 1988.

O momento acontece quando ela volta a beber e acaba tomando um porre. Heleninha dá um novo depoimento ao delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) após confessar a Celina (Malu Galli) que havia escondido o fato de ter encontrado a arma no chão do quarto de Odete (Debora Bloch). Desolada e confusa, ela começa a beber e acaba indo para uma festa completamente alterada.

Quem vai atrás dela é Renato (João Vicente), que encontra a namorada embriagada e pedindo para dançar. É neste momento que ela pede para "tocar um mambo caliente".

Originalmente, na novela de 1988, o porre do "mambo caliente" é o último de Heleninha, e depois disso ela consegue parar de beber definitivamente. Por enquanto, ainda não sabemos se o mesmo irá acontecer na nova versão.

Nas redes sociais, as reações à cena se dividiram. Enquanto alguns aprovaram o momento, outros a consideraram um exagero, já que Heleninha já havia mencionado o mambo em outras ocasiões. Mesmo assim, a atuação de Paolla Oliveira foi aprovada e elogiada.

A própria atriz fez uma comparação entre as duas versões da cena Ela compartilhou um vídeo com ambas lado a lado, e revelou que a proposta foi concebida como uma homenagem a Renata Sorrah:

"Essa cena chegou pra mim com um pedido para que fosse uma homenagem. Que fosse relembrada essa cena original, onde, entre o mambo e os cambrés, marcou uma época e ultrapassou gerações. Felicidade gigante a minha de poder homenagear a imensa Renata Sorrah. Aí foi um misto de desafio e frio na barriga, porque a vida é feita desses momentos. Bota um mambo aí e bora acompanhar essa reta final de Vale Tudo."

(Com Estadão Conteúdo)

Serviço:

  • Transmissão da final de Vale Tudo
  • Sexta-feira, 17 de outubro, a partir das 19h30.
  • Local: Praça de Alimentação do Norte Sul Plaza
  • Entrada gratuita

Felpuda

Político que estava serelepe que só, empolgado com a possibilidade...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (14)

14/10/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Roberto Shinyashiki - escritor brasileiro

"Na simplicidade aprendemos que reconhecer um erro não nos diminui, mas nos engrandece, e que as pessoas não existem para nos admirar, mas para compartilhar conosco a beleza da existência.”

 

FELPUDA

Político que estava serelepe que só, empolgado com a possibilidade de ser candidato e voltar à ativa depois de longo período no sereno, voltou à estaca zero. Depois de se filiar em novo partido, já estava prestes a colocar o bloco na rua, com discurso na ponta da língua, visando tentar convencer o distinto eleitorado. A figura estava segura de que poderia ter sucesso. Ocorre que sobre sua cabeça ainda há suspensa a Espada de Dâmocles (ameaça constante) que ele acreditava estar livre, mas só que não. Supostos malfeitos no passado têm sido o “fantasma” mais barulhento em sua vida e continuam fazendo com que fique no limbo, sem poder voltar.

Tornozeleira

A Câmara dos Deputados aprovou projeto que altera a Lei de Execução Penal para estabelecer que os custos com o monitoramento eletrônico sejam arcadas pelo condenado.

Mais

Os custos poderão ser descontados do valor que o preso recebe por trabalho remunerado no presídio. Apenas os que não tiverem condições financeiras para se sustentar ficarão isentos.

DiálogoOs restaurantes Catherine Gramado e a Osteria Di Lucca de Gramado (RS) fazem parte da lista do prêmio Travellers’ Choice – Os Melhores dos Melhores de 2025, alta honraria do Tripadvisor, a maior plataforma de viagens do mundo. Na liderança, está o Catherine Gramado, que alcançou a marca de 9º melhor restaurante da América do Sul e 6º do Brasil. Sua proposta une a sofisticação da alta cozinha francesa aos ingredientes locais. A Osteria Di Lucca garantiu o 11º lugar na América do Sul e o 8º no ranking nacional e é focada na exclusividade e no calor da hospitalidade italiana. Já o tradicional Restaurante Höppner, que também fica em Gramado, reafirmou sua excelência ficando como o 17º melhor do Brasil. Ele tem como especialidade a gastronomia alemã. A classificação é feita baseada nas avaliações de viajantes.
DiálogoCirley Martinez e Nilza Gonçalves  
DiálogoMarco Gurgel

 Na real

Partidos políticos, em sua maioria, estariam com pesquisas internas nas mãos que retratam a realidade “nua e crua” de como andam seus pré-candidatos para disputas majoritárias – governo e Senado –, além dos que deverão ser indicados a deputados estaduais e federais. Segundo alguns “candinhos”, surpresas poderão acontecer conforme mostra esse mapeamento detalhado, rigoroso e feito não para agradar quem quer que seja, mas para nortear as siglas em busca do poder

Insatisfação

O “racha” nas fileiras não seria privilégio apenas da direita em Mato Grosso do Sul e, pelo que se sabe, o PT, maior partido da esquerda, também não estaria em lua de mel com a possibilidade de Fábio Trad ser candidato a governador. Há insatisfação, admite um dos petistas que defende candidatura que tenha, segundo ele, algo a ver com o partido e não para atender interesse de certo grupo. Avaliação é que muitos filiados não querem ser “laranjão, laranja e nem sequer mexerica” nas eleições de 2026.

Diagnóstico

O PT tem em suas fileiras dois parlamentares federais com câncer. Além de Camila Jara, quem anunciou também estar com a doença e que iniciará o tratamento foi Vander Loubet. Os dois são pré-candidatos em 2026: ela tentará a reeleição e ele pretende disputar o Senado. Dois outros petistas já foram diagnosticados com esse mal: Dilma Rousseff e Lula.

CULTURA E TURISMO

Alunos do Senac desenvolvem guia para a fronteira entre Brasil e Paraguai

Guia digital para quem deseja explorar os atrativos da fronteira entre Brasil e Paraguai estará disponível em site e aplicativo, com mapa interativo, agenda de eventos, informações sobre lazer, cultura e natureza, histórias da região, e diversas dicas

13/10/2025 10h00

Apresentação do aplicativo Descubra Ponta Porã, na semana passada, desenvolvido por estudantes do Senac da cidade

Apresentação do aplicativo Descubra Ponta Porã, na semana passada, desenvolvido por estudantes do Senac da cidade Divulgação

Continue Lendo...

Falta pouco para os turistas, visitantes e moradores da região carinhosamente conhecida como “Brasiguaia” contarem com um guia multimídia que vai ajudá-los a desbravar recantos e atrativos dos dois lados da fronteira.

Os alunos do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, do Senac em Ponta Porã, apresentaram na última semana o projeto integrador Descubra Ponta Porã, uma plataforma digital criada para promover o turismo e a cultura da região de fronteira entre Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai).

A ser disponibilizada em site e aplicativo, a ferramenta oferece mapa interativo, agenda de eventos locais, informações sobre lazer, cultura e natureza, histórias da fronteira e dicas de gastronomia, hospedagem e comércio.

A proposta é mostrar que a cidade vai muito além do turismo de compras, valorizando experiências autênticas e a identidade binacional.

Para o gerente da unidade do Senac em Ponta Porã, Jair Sampatti, o projeto é um exemplo da contribuição da educação profissional para o desenvolvimento local.

“Nossos alunos mostraram como a tecnologia pode ser uma aliada para impulsionar o turismo e valorizar as riquezas culturais da fronteira. Esse guia é uma entrega prática que conecta a formação técnica com impacto real na comunidade”, destaca Sampatti. A experiência também foi transformadora para os estudantes.

DIVISOR DE ÁGUAS

Nicolas dos Santos Almino, de 19 anos, afirma que o projeto permitiu aplicar na prática os conhecimentos adquiridos e consolidar habilidades essenciais para o mercado de trabalho. Para ele, a vivência foi um divisor de águas.

“O desenvolvimento do projeto me trouxe uma nova visão prática não só do meu universo de TI, mas também para a construção das minhas soft skills e imersão no universo corporativo. Com isso, ganhei não apenas aprendizado técnico, mas também networking e maturidade profissional”, conta Almino.

EM CAMPO

Além da apresentação oficial da plataforma ao público, os estudantes participaram de um city tour como visita técnica, vivenciando na prática os pontos turísticos e culturais destacados na plataforma. A atividade reforçou o caráter aplicado do projeto, que une teoria, tecnologia e experiência de campo.

A diretora regional do Senac, Jordana Duenha, ressalta que a iniciativa reflete o papel transformador a que se propõe a instituição.

“Quando o aprendizado em sala de aula se traduz em soluções que fortalecem a economia e valorizam a identidade cultural, cumprimos nossa missão de formar profissionais preparados para transformar a realidade de onde vivem”, afirma Jordana.

PARCERIAS

A prefeitura de Ponta Porã participa como parceira do Senac na iniciativa, garantindo, por exemplo, o transporte escolar diário da turma de 2024 da instituição, ampliando as condições de acesso à educação profissional no município. O deslocamento é um dos desafios do município na formação dos jovens.

Embora a data de lançamento ainda não tenha sido anunciada, o Descubra Ponta Porã será disponibilizado em breve para a comunidade e para a prefeitura, que também ficará responsável pelo domínio e pela manutenção da plataforma.

A iniciativa foi desenvolvida por alunos do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e do Voucher Desenvolvedor, parceria do Sistema Comércio, o Senac e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Com isso, a iniciativa estudantil evidencia o protagonismo dos jovens na criação de soluções digitais que fortalecem a economia, estimulam o turismo e celebram a diversidade cultural da fronteira entre Brasil e Paraguai.

