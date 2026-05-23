Veja como harmonizar petiscos com cervejas e se preparar para a Copa

Quando chega a Copa do Mundo, o clima muda completamente. As ruas ganham bandeiras verde e amarelas, as famílias se reúnem na frente da televisão e os grupos de amigos encontram qualquer desculpa para transformar uma partida da seleção brasileira em evento. E, junto da torcida, a combinação de cerveja gelada e petiscos também entra em campo.
Dos clássicos amendoins e batatas fritas até tábuas mais elaboradas com carnes, queijos e molhos especiais, a gastronomia também faz parte da experiência de acompanhar o campeonato mundial de futebol.
Para quem vai receber convidados em casa durante os jogos, no entanto, surge uma dúvida bastante comum: como harmonizar corretamente os petiscos com diferentes estilos de cerveja?
Segundo a nutricionista Cláudia Mulero, entender as características de cada bebida ajuda a valorizar os sabores e deixa o encontro mais interessante.
A ideia não é apenas servir comida e bebida, mas criar combinações equilibradas, capazes de tornar os momentos de torcida ainda mais marcantes.
“Para montar uma mesa de petiscos prática que agrade a todos, o ideal é oferecer ao menos uma cerveja leve, uma amarga e uma opção diferente, como de trigo ou agridoce, além de petiscos variados, entre fritos, carnes e opções leves. Com essa variação, os convidados podem experimentar diferentes sabores e texturas, além de torcerem pelo Brasil”, destaca Cláudia Mulero.
Cervejas leves
As cervejas leves costumam ser as mais populares durante os jogos, especialmente em dias quentes. Refrescantes e com baixo amargor, elas harmonizam bem com petiscos simples e tradicionais, que normalmente aparecem em qualquer reunião de torcida.
Batata frita, mandioca crocante, amendoim torrado, salgadinhos, pastel e queijos suaves, como muçarela e queijo prato, funcionam muito bem nesse caso. A leveza da cerveja ajuda a limpar o paladar entre uma mordida e outra, sem competir com os sabores mais delicados dos alimentos.
Outro ponto positivo é que essas opções costumam ser práticas e rápidas de preparar, ideais para quem deseja acompanhar o jogo sem passar horas na cozinha.
Cervejas de trigo
As cervejas de trigo possuem notas frutadas e leve acidez, características que combinam especialmente com pratos menos gordurosos. Elas harmonizam bem com frango a passarinho, iscas de peixe, saladas frescas e queijos suaves.
Nesse tipo de combinação, a bebida complementa os sabores sem deixar a refeição pesada, o que é interessante para jogos realizados durante a tarde ou em dias mais quentes.
Além disso, cervejas de trigo também funcionam muito bem com molhos cítricos, ervas frescas e preparos com limão.
Cervejas amargas
As cervejas mais amargas, conhecidas pelo aroma cítrico e sabor intenso, são indicadas para acompanhar petiscos mais marcantes. Elas ajudam a equilibrar preparos gordurosos e picantes, criando uma sensação mais agradável no paladar.
Costelinha suína, hambúrguer artesanal, onion rings, batata com cheddar e bacon, além de petiscos apimentados, combinam muito bem com esse estilo de cerveja. Queijos fortes, como cheddar e gorgonzola, também entram nessa lista.
O contraste entre o amargor da bebida e a gordura da comida evita que os sabores fiquem excessivamente pesados.
Cervejas escuras
Mais encorpadas e com notas que lembram café e chocolate, as cervejas escuras harmonizam melhor com preparos robustos e sabores intensos. Elas costumam ser ótimas companhias para churrasco, linguiça artesanal, carnes assadas e hambúrgueres mais elaborados.
Outro diferencial é que essas cervejas também podem acompanhar sobremesas, especialmente as que levam chocolate.
A combinação cria contrastes interessantes e torna a experiência gastronômica mais sofisticada, mesmo em encontros descontraídos durante os jogos.
Cervejas agridoces
As cervejas com perfil agridoce ou levemente ácido são bastante versáteis e permitem harmonizações menos óbvias. Elas funcionam bem tanto com frutos do mar quanto com petiscos delicados.
Camarão empanado, dadinhos de tapioca, bruschettas e tábuas de frios leves são boas escolhas. O segredo é evitar sabores excessivamente fortes, que possam se sobrepor às características da bebida.
A mistura entre acidez, doçura e salgado cria combinações equilibradas e interessantes para quem deseja inovar no cardápio da Copa.
Batata rústica crocante (para cervejas leves)
Ingredientes
- 4 batatas grandes;
- azeite;
- sal a gosto;
- páprica defumada;
- alecrim;
- pimenta-do-reino.
Modo de Preparo
Lave bem as batatas e corte em gomos, mantendo a casca.
Tempere com azeite, sal, páprica, alecrim e pimenta-do-reino.
Leve ao forno preaquecido a 220°C por cerca de 40 minutos, mexendo na metade do tempo para dourar dos dois lados.
Sirva com molho de alho ou maionese temperada.
Onion rings crocantes (para cervejas amargas)
Ingredientes
- 2 cebolas grandes;
- 1 xícara (de chá) de farinha de trigo;
- 1 colher (de chá) de páprica;
- 1 lata de cerveja gelada;
- sal;
- óleo para fritar.
Modo de Preparo
Corte as cebolas em rodelas grossas.
Misture farinha, páprica, sal e a cerveja até formar uma massa cremosa.
Passe as rodelas na mistura e frite em óleo quente até dourarem.
Sirva imediatamente.
Dadinho de tapioca (para cervejas agridoces)
Ingredientes
- 250 g de tapioca granulada;
- 250 g de queijo coalho ralado;
- 500 ml de leite quente;
- sal;
- geleia de pimenta para servir.
Modo de Preparo
Misture a tapioca e o queijo em uma tigela. Adicione o leite quente e mexa bem.
Tempere com sal.
Coloque em uma forma untada e leve à geladeira por cerca de 3 horas.
Corte em cubos e frite até dourar.
Sirva com geleia de pimenta.