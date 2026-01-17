Veja dicas de como organizar o guarda-roupa das crianças para começar o ano com praticidade e estilo

NADA DE ACIDENTES

Férias escolares, dias mais longos e encontros em família aumentam os momentos de lazer em casa e também a exposição a riscos que, muitas vezes, passam despercebidos. Foi em um desses momentos que a rotina de Eduardo Pereira Barros, de 5 anos, mudou drasticamente, após a explosão de uma churrasqueira em uma residência na região sul de Palmas (TO).

O acidente ocorreu durante um momento de lazer e resultou em queimaduras em cerca de 10% do corpo da criança, atingindo principalmente rosto, pescoço e peito.

Eduardo ficou 14 dias internado e passou por cinco procedimentos cirúrgicos para retirada de tecido queimado. Hoje, cinco meses depois, voltou a brincar, andar de bicicleta e retomar a rotina em casa, sem sequelas funcionais.

A explosão ocorreu após o uso de líquido inflamável para acender a churrasqueira, prática ainda comum em encontros informais, especialmente durante períodos de férias, quando o preparo de churrascos se torna mais frequente.

Especialistas alertam para os riscos associados ao uso inadequado de churrasqueiras. Explosões, labaredas repentinas e respingos de gordura quente podem causar queimaduras graves em poucos segundos.

“O uso de substâncias inflamáveis, como álcool ou gasolina, é um dos principais fatores de risco nesses acidentes”, explica a enfermeira Andrezza Barreto. Em caso de queimadura, ela orienta interromper imediatamente o contato com a fonte de calor e resfriar a área afetada com água corrente por cerca de 20 minutos, evitando receitas caseiras. Lesões mais extensas ou em áreas sensíveis exigem atendimento médico imediato.

A prevenção é o principal cuidado para que momentos de lazer não se transformem em situações de emergência. Manter crianças afastadas da churrasqueira, utilizar apenas acendedores apropriados, garantir a estabilidade do equipamento e atenção constante durante o preparo dos alimentos são medidas essenciais.

Para reduzir riscos no momento de acender a churrasqueira, métodos simples e acessíveis podem ajudar, como o uso de acendedores próprios ou de técnicas manuais com papel e gravetos, que dispensam líquidos inflamáveis.

A organização do carvão, em formato de pirâmide ou corredor, facilita a propagação do fogo de forma controlada e mais rápida. O processo deve ocorrer em local arejado e com distância de materiais inflamáveis, garantindo que o fogo se estabeleça antes do início do preparo dos alimentos.