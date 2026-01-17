Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Moda Correio B+

Veja dicas de como organizar o guarda-roupa das crianças para começar o ano com praticidade e estilo

Especialista compartilha dicas para otimizar o armário infantil, facilitar a rotina das famílias e garantir conforto no dia a dia escolar e de lazer

Flavia Viana

Flavia Viana

17/01/2026 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com a chegada de um novo ano, organizar o guarda-roupa das crianças é uma tarefa essencial para tornar a rotina mais prática, funcional e eficiente. Além de facilitar o dia a dia dos pais, um armário bem planejado ajuda os pequenos a ganharem autonomia e aproveitarem melhor cada peça.

Pensando nisso, Sandra Bilibio, gerente de produto da Milon, marca de vestuário infantil com inspiração europeia e estilo clássico com 133 unidades em todo o Brasil, compartilha orientações para organizar o guarda-roupa infantil de forma inteligente e estratégica.

Hora de revisar e planejar: 2026 já começou, então, o primeiro passo para organizar o armário dos pequenos é fazer uma triagem completa das roupas. Separe as peças que ainda servem, as que podem ser doadas e aquelas que precisam de ajustes.

“Crianças crescem rápido, por isso é importante revisar o guarda-roupa com frequência e manter apenas o que realmente será usado”, explica Sandra. Avaliar a rotina da criança, como escola, passeios e atividades extras, também ajuda a definir quais itens são prioritários.

Organização por categorias facilita a rotina: separar as roupas por tipo, por exemplo, camisetas, calças, vestidos, conjuntos, pijamas e roupas íntimas, torna a visualização mais clara e agiliza a escolha dos looks. Outra dica é organizar por frequência de uso, deixando as peças do dia a dia ao alcance das mãos e reservando prateleiras mais altas para itens de ocasiões especiais ou fora da estação.

Aposte na versatilidade: investir em peças que combinam entre si é fundamental para otimizar o guarda-roupa infantil. Conjuntos coordenados, cores neutras e estampas atemporais permitem criar diferentes looks com menos itens.

“Roupas versáteis facilitam a composição e ajudam a reduzir excessos, mantendo o armário funcional e elegante”, destaca a gerente de produto da Milon.

Conforto e qualidade em primeiro lugar: tecidos leves, macios e respiráveis devem ser prioridade, principalmente para a rotina escolar. Algodão e malhas confortáveis garantem liberdade de movimento e bem-estar ao longo do dia.

Além disso, peças de qualidade têm maior durabilidade, acompanhando o crescimento das crianças por mais tempo, sem perder a vida útil.

Estimule a autonomia dos pequenos: uma boa organização também pode ser uma aliada no desenvolvimento da autonomia infantil. Deixar as roupas organizadas em gavetas ou cabides baixos permite que as próprias crianças escolham o que vestir. Etiquetas ou divisórias ajudam na identificação e tornam o momento mais lúdico e educativo.

“O guarda-roupa infantil ideal é aquele que une organização, conforto e praticidade. Quando cada peça tem seu lugar e propósito, a rotina flui melhor e sobra mais tempo para o que realmente importa: viver os momentos da infância com leveza e estilo. Acreditamos que a moda deve acompanhar o crescimento das crianças com funcionalidade, elegância e cuidado”, finaliza Sandra.


 

NADA DE ACIDENTES

Cuidado com a churrasqueira

17/01/2026 13h30

Compartilhar

Divulgação / Freepik

Continue Lendo...

Férias escolares, dias mais longos e encontros em família aumentam os momentos de lazer em casa e também a exposição a riscos que, muitas vezes, passam despercebidos. Foi em um desses momentos que a rotina de Eduardo Pereira Barros, de 5 anos, mudou drasticamente, após a explosão de uma churrasqueira em uma residência na região sul de Palmas (TO).

O acidente ocorreu durante um momento de lazer e resultou em queimaduras em cerca de 10% do corpo da criança, atingindo principalmente rosto, pescoço e peito.

Eduardo ficou 14 dias internado e passou por cinco procedimentos cirúrgicos para retirada de tecido queimado. Hoje, cinco meses depois, voltou a brincar, andar de bicicleta e retomar a rotina em casa, sem sequelas funcionais.

A explosão ocorreu após o uso de líquido inflamável para acender a churrasqueira, prática ainda comum em encontros informais, especialmente durante períodos de férias, quando o preparo de churrascos se torna mais frequente.

Especialistas alertam para os riscos associados ao uso inadequado de churrasqueiras. Explosões, labaredas repentinas e respingos de gordura quente podem causar queimaduras graves em poucos segundos.

“O uso de substâncias inflamáveis, como álcool ou gasolina, é um dos principais fatores de risco nesses acidentes”, explica a enfermeira Andrezza Barreto. Em caso de queimadura, ela orienta interromper imediatamente o contato com a fonte de calor e resfriar a área afetada com água corrente por cerca de 20 minutos, evitando receitas caseiras. Lesões mais extensas ou em áreas sensíveis exigem atendimento médico imediato.

A prevenção é o principal cuidado para que momentos de lazer não se transformem em situações de emergência. Manter crianças afastadas da churrasqueira, utilizar apenas acendedores apropriados, garantir a estabilidade do equipamento e atenção constante durante o preparo dos alimentos são medidas essenciais.

Para reduzir riscos no momento de acender a churrasqueira, métodos simples e acessíveis podem ajudar, como o uso de acendedores próprios ou de técnicas manuais com papel e gravetos, que dispensam líquidos inflamáveis.

A organização do carvão, em formato de pirâmide ou corredor, facilita a propagação do fogo de forma controlada e mais rápida. O processo deve ocorrer em local arejado e com distância de materiais inflamáveis, garantindo que o fogo se estabeleça antes do início do preparo dos alimentos.

Protesto virtual

Revolução Robloxiana: porquê crianças estão atacando o Felca

Novas regras do Roblox limitam interações entre crianças e adolescentes e usuários atribuem culpa ao influenciador

17/01/2026 13h00

Compartilhar
Usuários do Roblox passaram a acusar Felca de ser nazista por restringir a liberdade na plataforma

Usuários do Roblox passaram a acusar Felca de ser nazista por restringir a liberdade na plataforma Reprodução

Continue Lendo...

Com referências à música Cálice de Chico Buarque, ao filme Ainda Estou Aqui e tendo até presos políticos e caminhões incendiados em um protesto à la francesa, crianças estão revoltadas com as novas regras da plataforma de jogos online Roblox.

Os protestos virtuais tiveram início após a atualização das diretrizes da plataforma ocorrida no último dia 7. Com as novas regras, os usuários, que antes interagiam sem restrição, passaram a ter limitações que bloqueiam o chat para crianças de até 8 anos e restringem as interações por faixa etária.

A princípio, a revolta era direcionada à própria plataforma do Roblox, mas nos últimos dias algumas crianças passaram a atacar o influenciador Felca por acreditarem que ele teria envolvimento direto com o bloqueio do chat.

NOVAS REGRAS

Projetado para evitar que crianças menores de 16 anos se comuniquem com adultos, a exigência de verificação de idade para uso do chat havia sido lançada em algumas regiões selecionadas no início de dezembro, mas foi expandida para todas as regiões no dia 7 de janeiro.

Exigências:

  • É necessário o consentimento dos pais para que usuários menores de 9 anos acessem as funcionalidades de chat.
  • Usuários com 13 anos ou mais que fizeram a verificação de idade podem se conectar e conversar mais livremente com pessoas que eles conhecem além da sua faixa etária próxima usando a funcionalidade Conexões Confiáveis.
  • Por padrão, os usuários de cada faixa etária podem conversar com usuários das faixas etárias diretamente acima e abaixo da deles (ou seja, usuários de 9 a 12 anos podem conversar com usuários do seu próprio grupo, assim como com usuários dos grupos de menores de 9 anos e de 13 a 15 anos).
Usuários do Roblox passaram a acusar Felca de ser nazista por restringir a liberdade na plataforma

Em comunicado oficial publicado no site do Roblox, a plataforma afirmou que por ser a primeira grande plataforma de jogos online a exigir que usuários de todas as idades façam verificações de idade facial para acessarem o chat, acredita que isso possa se tornar o padrão de referência em segurança na comunicação.

A plataforma também informou estar trabalhando em sistemas para, futuramente, facilitar a conversa das crianças com seus pais e irmãos em diferentes faixas etárias.

O QUE O FELCA TEM A VER?

O Felca não tem envolvimento direto com o bloqueio do chat. A iniciativa de restringir a comunicação de crianças e adolescentes na plataforma partiu da sede da plataforma nos Estados Unidos e abrange o jogo em escala global.

A confusão se deu, no entanto, por conta do envolvimento recente do Felca na exposição de casos de adultização de crianças e adolescentes em redes sociais.

Em agosto do ano passado o influenciador publicou o vídeo "Adultização" em seu canal no YouTube, no qual expôs os malefícios da adultização. O vídeo, que soma mais de 50 milhões de visualizações desencadeou na prisão do também influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, pelos crimes de tráfico de pessoas, produção de material pornográfico com crianças e adolescentes e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável.

A partir desse caso, nasceu a Lei nº 15.211, popularmente conhecida como ECA Digital ou Lei Felca. Sancionada em setembro de 2025, a nova Lei ampliou o Estatuto da Criança e do Adolescente para o universo das tecnologias da informação e comunicação. Foram criadas regras específicas para redes sociais, aplicativos, jogos eletrônicos e plataformas de streaming, definindo obrigações para empresas e reforçando a responsabilidade do Estado e da sociedade na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6929, sexta-feira (16/01)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6929, sexta-feira (16/01)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6928, quinta-feira (15/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6928, quinta-feira (15/01)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2960, quinta-feira (15/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2960, quinta-feira (15/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3588, quinta-feira (08/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3588, quinta-feira (08/01): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6928, quinta-feira (15/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6928, quinta-feira (15/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?