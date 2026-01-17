Veja dicas de como organizar o guarda-roupa das crianças para começar o ano com praticidade e estilo

Com a chegada de um novo ano, organizar o guarda-roupa das crianças é uma tarefa essencial para tornar a rotina mais prática, funcional e eficiente. Além de facilitar o dia a dia dos pais, um armário bem planejado ajuda os pequenos a ganharem autonomia e aproveitarem melhor cada peça.
Pensando nisso, Sandra Bilibio, gerente de produto da Milon, marca de vestuário infantil com inspiração europeia e estilo clássico com 133 unidades em todo o Brasil, compartilha orientações para organizar o guarda-roupa infantil de forma inteligente e estratégica.
Hora de revisar e planejar: 2026 já começou, então, o primeiro passo para organizar o armário dos pequenos é fazer uma triagem completa das roupas. Separe as peças que ainda servem, as que podem ser doadas e aquelas que precisam de ajustes.
“Crianças crescem rápido, por isso é importante revisar o guarda-roupa com frequência e manter apenas o que realmente será usado”, explica Sandra. Avaliar a rotina da criança, como escola, passeios e atividades extras, também ajuda a definir quais itens são prioritários.
Organização por categorias facilita a rotina: separar as roupas por tipo, por exemplo, camisetas, calças, vestidos, conjuntos, pijamas e roupas íntimas, torna a visualização mais clara e agiliza a escolha dos looks. Outra dica é organizar por frequência de uso, deixando as peças do dia a dia ao alcance das mãos e reservando prateleiras mais altas para itens de ocasiões especiais ou fora da estação.
Aposte na versatilidade: investir em peças que combinam entre si é fundamental para otimizar o guarda-roupa infantil. Conjuntos coordenados, cores neutras e estampas atemporais permitem criar diferentes looks com menos itens.
“Roupas versáteis facilitam a composição e ajudam a reduzir excessos, mantendo o armário funcional e elegante”, destaca a gerente de produto da Milon.
Conforto e qualidade em primeiro lugar: tecidos leves, macios e respiráveis devem ser prioridade, principalmente para a rotina escolar. Algodão e malhas confortáveis garantem liberdade de movimento e bem-estar ao longo do dia.
Além disso, peças de qualidade têm maior durabilidade, acompanhando o crescimento das crianças por mais tempo, sem perder a vida útil.
Estimule a autonomia dos pequenos: uma boa organização também pode ser uma aliada no desenvolvimento da autonomia infantil. Deixar as roupas organizadas em gavetas ou cabides baixos permite que as próprias crianças escolham o que vestir. Etiquetas ou divisórias ajudam na identificação e tornam o momento mais lúdico e educativo.
“O guarda-roupa infantil ideal é aquele que une organização, conforto e praticidade. Quando cada peça tem seu lugar e propósito, a rotina flui melhor e sobra mais tempo para o que realmente importa: viver os momentos da infância com leveza e estilo. Acreditamos que a moda deve acompanhar o crescimento das crianças com funcionalidade, elegância e cuidado”, finaliza Sandra.