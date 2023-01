Veja locais para passar o carnaval 2023 em Mato Grosso do Sul

Em 2023, os sul-mato-grossenses e turistas de outros Estados podem escolher entre alguns destinos para curtir o carnaval. A menos de um mês da comemoração, listamos locais que realizam carnaval tradicional. Oficialmente, o feriado de carnaval acontece no dia 21 de fevereiro neste ano, mas as comemorações costumam se estender por mais dias.

Sobretudo, as festas de carnaval finalmente retornam com força após quase três anos de pandemia da Covid-19. Mesmo com o vírus ainda em circulação, o mesmo está mais controlado e a maior parte da população está vacinada.

Desse modo, os amantes dos desfiles de escolas de samba, bloquinhos de rua, matinês, entre outras festas, poderão comemorar em uma data tão tradicional para o brasileiro.

Entre os locais que realizarão carnaval para o público em geral inclui-se Campo Grande, Corumbá, Paranaíba, Três Lagoas, Bataguassu e Nioaque.

Alguns carnavais que antes eram considerados tradicionais não serão realizados, a exemplo do município de Bonito, que neste ano incentiva apenas o turismo local, sem comemoração aberta ao público em geral.

Outro carnaval considerado tradicional é o de Piraputanga, distrito de Aquidauana. Sobre o qual nossa equipe não conseguiu informações até o fechamento desta reportagem.

Confira abaixo mais detalhes das festas de carnaval já divulgadas:

Campo Grande

Na Capital sul-mato-grossense, a população poderá curtir o desfile das escolas de samba, bem como os bloquinhos de rua.

Com apoio da prefeitura e do governo do estado, serão realizados os desfiles das escolas, na Praça do Papa, nos dias 20 e 21 de fevereiro.

Neste ano, 8 escolas desfilam na Capital, sendo que apenas 7 serão julgadas:

G.R.E.S Unidos do Bairro Cruzeiro

Samba enredo: Per FuMum, A essência que me seduz

G.R.E.S Vila Carvalho

Samba enredo: Carvalho numa nova era, na casa do meu pai e várias moradas não estamos só

Herdeiros do Samba (abre o carnaval, mas não concorre)

Samba enredo: Bate, bate coração, Joaquim Murtinho 100 anos de educação

G.R.E.S Cinderela

Samba enredo: No rufar da bateria, me entrego à emoção. Cinderela, 30 anos de amor e paixão

G.R.E.S Deixa Falar

Samba enredo: CARNAVALIS

G.R.E.S Igrejinha

Samba enredo: Uni-Duni-Tê. A Igrejinha vem brincar com você.

G.R.E.S Unidos do Aero Rancho

Samba enredo: Eu sou o grande Aero Rancho! Esse é o meu povo.

G.R.E.S Catedráticos do Samba

Samba enredo: Coxim o portal do Pantanal. Vira festa no meu carnaval

Com relação aos bloquinhos independentes de rua, na Esplanada Ferroviária, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, 10 bloquinhos participarão

Entre os bloquinhos aguardados para estar à frente da festa estão:

Bonde das Sereias

Evoé Baco

Subaquera

FaroFolia

Farofa com Dendê

Devassa

Cordão Valu

Capivara Blasè

Calcinha molhada

Bloco sujo do Rockers

Já especificamente para as crianças, a Biblioteca Pública Estadual “Dr. Isaías Paim”, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o Projeto Carnateca 2023, com programação voltada para o público infantil.

O objetivo é resgatar toda a magia e a ludicidade do carnaval, para que as crianças possam se divertir e aprender.

A 6ª edição do Carnateca ocorrerá na Biblioteca nos dias 10 e 11 de fevereiro, das 8h30 às 11h30, com oficinas de danças populares, confecção de máscaras, alegorias, jogos lúdicos, história sobre a cultura do Carnaval e muito mais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no horário das 7h30 às 17h30, pelo telefone (67) 3316-9161 ou presencialmente na Biblioteca, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa 559, Centro.

Corumbá

Conforme divulgado pela prefeitura, o Carnaval de Corumbá 2023 será realizado no Centro de Convenções do Pantanal, às 18h30, e será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Prefeitura nas mídias sociais.

Esta é considerada uma das maiores festas carnavalescas do Centro-Oeste, coordenado pela Fundação da Cultura com o apoio do Governo do Estado e da Ala Telecom.

Com desfile de blocos, escolas de samba, cordões carnavalescos, blocos independentes e bailes infantis, o evento movimenta a cultura e a economia da região, gerando milhares de empregos temporários e renda extra para centenas de famílias.

A programação completa com mais detalhes ainda será divulgada.

Paranaíba

Em Paranaíba, a prefeitura anunciou, em parceria com as secretarias de Cultura, Turismo e Governo, a programação do Carnaval 2023, de 16 a 20 de fevereiro, cujo tema é “A alegria está de volta”.

Haverá concurso Rainha e Rei Momo, na quinta-feira (16), a partir das 20h, com apresentação do Grupo de Pagode Bem Bolado.

Na segunda noite, sexta (17) terá show de João Bosco & Vinícius. No sábado (18), a dupla Munhoz & Mariano comandará a terceira noite de folia.

No domingo (19), haverá matinê com apresentação de bonecos infantis. Segunda-feira (20) será o encerramento do carnaval com o Grupo Oba Oba Samba House.

A Banda Santa Helena também fará apresentações todas as noites no palco do Carnaíba.

Três Lagoas

A prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), divulgou, na última sexta-feira (20), a programação oficial do CarnaTrês 2023.

Serão 3 noites (18, 19, e 20 de fevereiro) e um dia de matinê (21), todos com animação de DJ’s e das bandas ‘Bandart e Alta Tensão’.

No dia 20, a festa começa com a concentração de blocos carnavalescos, entre eles, os “Pagodeiros Somos Nós”, e na sequência, os shows das bandas.

O CarnaTrês 2023 acontecerá na Esplanada NOB, a partir das 20h e a matinê terá início às 14h.

Nioaque

A prefeitura de Nioaque confirmou a realização do Nioaque Folia 2023, o anúncio foi feito nas redes sociais oficiais do Prefeito Valdir Júnior.

Conforme divulgado, o evento visa valorizar a cultura, fomentar o comércio e incentivar os artistas de Nioaque que se apresentarão.

A festança acontecerá entre os dias 18 e 19 de fevereiro, mais detalhes ainda não foram divulgados.

Piraputanga

O tradicional carnaval de Piraputanga, distrito de Aquidauana, acontece de 18 a 20 de fevereiro, informou a equipe de comunicação da prefeitura.

Entretanto, ainda está sendo fechada a programação e mais informações serão divulgadas posteriormente.