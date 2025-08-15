Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

estreias

Veja quais filmes e séries chegam aos streamings para maratonar no fim de semana

Estreias da semana incluem produções de diferentes gêneros e nos mais variados streamings

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

15/08/2025 - 17h15
Continue lendo...

O fim de semana está chegando, e nada melhor do que aproveitar o tempo livre com uma boa maratona no sofá.

Se você está em busca de novidades para assistir, reunimos as principais estreias de filmes e séries que chegaram aos streamings nos últimos dias ou que estreiam neste fim de semana.

Tem drama, comédia, animação, ação e até aquele suspense que prende do começo ao fim, confira as dicas e prepare a pipoca!

Netflix

  • A noite sempre chega (Crime/suspense)

Filme - Em A Noite Sempre Chega, Lynette precisa enfrentar uma perigosa aventura para arrecadar dinheiro e salvar sua família do despejo. Antes disso, ela tinha o plano perfeito, mas a compra de um carro a fez abandonar a vida comum. Preocupada com a vida da sua mãe e do seu irmão Kenny, ela embarca no submundo criminal de Portland para arrecadar 25 mil dólares. O longa acompanha a jovem mulher, que já endurecida pelas dificuldades da vida, se torna uma anti-heroína e passa a cobrar todos aqueles que lhe devem dinheiro, independente de suas relevâncias ou fichas criminais.

  • Abominável (Animação)

Filme - Shanghai, China. Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um yeti está no telhado do prédio em que ela mora. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de "Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e a zoóloga Dra. Zara, que querem pegar o yeti a qualquer custo.

  • Medo e delírio em Las Vegas (Comédia)

Filme - Enviado para Las Vegas para cobrir o Mint 400, uma corrida de motos no deserto, o jornalista Dr. Thompson (Johnny Depp) e seu advogado (Benicio del Toro) se encontram numa cidade onde somente drogas poderosas podem fazer com que as coisas sejam ligeiramente normais.

  • Crepúsculo (15/08)
  • A Saga Crepúsculo – Lua Nova (15/08)
  • A Saga Crepúsculo – Eclipse (15/08)
  • A Saga Crepúsculo – Amanhecer – Parte 1 (15/08)
  • A Saga Crepúsculo – Amanhecer – Parte 2 (15/08)
  • Sex and the City: O Filme (15/08)
  • Sex and the City 2 (15/08)
  • A Noite Sempre Chega (15/08)
  • Se Beber, não Case (16/08)
  • Se Beber, não Case! Parte II (16/08)
  • Se Beber, Não Case! Parte III (16/08)

Prime Vídeo

  • A Mulher da Casa Abandonada (Documentário)

Série - A Mulher da Casa Abandonada é uma série documental que dá continuidade às investigações do podcast homônimo que se tornou um fenômeno no Brasil. Na docussérie, Chico Felitti fala sobre como descobriu a história de "Mari" e começou suas pesquisas, mostrando os bastidores e toda a repercussão que o podcast teve, e se aprofundando ainda mais na trama real e macabra. O podcast e a série investigam a história de uma mulher excêntrica que vivia em uma mansão abandonada em São Paulo, mas ela escondia muito além do nome falso. "Mari" foi acusada de cometer um crime hediondo e fugir do julgamento nos Estados Unidos.

  • Betty, A Feia: A História Continua (Drama/comédia)

Série - Duas décadas após os acontecimentos da popular série estrelada por Ana María Orozco, no spin-off Betty, a Feia: A História Continua, após o falecimento de uma importante figura da famosa empresa Ecomoda faz com que Betty se reconecte com seus antigos colegas de trabalho e com Armando, com quem ainda é casada, mas está preparada para pedir o divórcio. Ela também se reencontra com sua filha, Mila, que está estudando moda em Nova York e deseja trabalhar na oficina de Hugo. Nessa nova fase, Betty terá que reconstruir seu relacionamento com a filha, ao mesmo tempo em que toma decisões importantes que afetarão sua carreira e decidirá se vai se reconciliar com Armando, que fará de tudo para reconquistá-la. Além disso, a série aborda os desafios profissionais de Betty, que agora lida com as pressões de manter a Ecomoda competitiva em um mercado globalizado, enquanto enfrenta conflitos internos e rivalidades na empresa. 

HBO Max

  • Fúria Primitiva (Ação/trhiller)

Filme - Fúria Primitiva é um conto de vingança e redenção que segue a jornada de um jovem anônimo, conhecido apenas como Kid (Dev Patel), que ganha a vida em um brutal clube de luta underground. Noite após noite, sob uma máscara de gorila, Kid é espancado por lutadores mais populares em troca de dinheiro. No entanto, após anos de repressão, sua raiva acumulada explode quando ele encontra uma maneira de se infiltrar na elite sinistra da cidade. Inspirado na lenda hindu de Hanuman, que representa força e coragem, Kid emerge como um símbolo de determinação implacável. À medida que um trauma de sua infância ressurge, suas mãos misteriosamente marcadas tornam-se instrumentos de justiça, desencadeando uma saga explosiva de vingança contra aqueles que tiraram tudo dele.

  • Marcial Maciel: O Lobo de Deus (documentário)

Série - Docussérie sobre as décadas de abusos e enganos de Marcial Maciel, o sacerdote mexicano e líder dos Legionários de Cristo, que construiu um império religioso enquanto escondia seus crimes por trás de uma máscara de santidade.

  • “Bake Off Brasil” – 11ª Temporada (Reality)

Série - O Bake Off Brasil é uma disputa entre confeiteiros amadores. Os participantes são submetidos a provas técnicas e criativas e precisam colocar a mão na massa para enfrentar a nossa dupla de jurados especializados.

Disney +

  • Colapso (Ação/drama/ficção distópica)

Série - Em Colapso, Miranda é uma jovem adotada por uma família argentina que sofre de transtornos de ansiedade, que ela acredita ser causado pela angústia de desconhecer suas origens. Então, para desvendar seu passado, ela decide retornar ao México, onde descobre dolorosamente que a realidade não é o que ela pensava.  Assim, Miranda decide se infiltrar no coração de uma organização criminosa na Cidade do México com a ajuda de Javier Lara, sobrinho do patriarca, e sob a proteção de Leo, um ex-integrante das forças especiais de segurança mexicanas. Mas, neste caso, a busca pela verdade tem um custo altíssimo, e Miranda deve escolher entre a luz e a escuridão, entre o perdão e o castigo, entre o amor de alguém disposto a morrer por ela e o de alguém disposto a matar.

  • Sem Limites com Chris Hemsworth: Vivendo Melhor (documentário)

Série - Sem Limites com Chris Hemsworth: Vivendo Melhor" é uma série documental onde Chris Hemsworth explora formas de viver mais tempo e melhor, com a ajuda de especialistas, família e amigos. A série, produzida pelo National Geographic, apresenta Hemsworth enfrentando desafios que testam seus limites físicos e mentais, com o objetivo de mostrar como todos podem liberar seu potencial para uma vida mais saudável e feliz. 

Apple TV

  • Cortina de Fumaça (fim de temporada)

Série - Inspirada em fatos reais, a série Cortina de Fumaça mergulha no sombrio mundo dos incêndios criminosos que aterrorizaram o sul da Califórnia por uma década. A trama acompanha a detetive obstinada Michelle e o enigmático investigador de incêndios John Leonard Orr, enquanto desvendam uma série de incêndios mortais que deixaram um rastro de destruição e quatro vítimas fatais. Conforme a investigação avança, os protagonistas enfrentam não apenas os desafios de capturar um incendiário em série, mas também confrontam seus próprios demônios pessoais.

  • Snoopy Apresenta: Um Musical de Verão (animação)

Filme - Contando com 40 minutos de duração e músicas originais de nomes renomados, o musical celebra a alegria e a magia de um acampamento de verão, bem como a importância de preservar o que se ama. Charlie Brown e a turminha vão acampar. Por ser sua primeira vez, Sally não vê muita graça. Mas com o risco de fecharem o acampamento, todos se reúnem para ajudar e permitir que outras crianças criem memórias ali.

Globoplay

  • Dias Perfeitos (suspense/drama)

Série - Em Dias Perfeitos, um estudante de medicina se apaixona por uma menina e decide sequestrá-la achando que eventualmente ela vai corresponder seus sentimentos. A série de suspense conta a história de Téo, um solitário estudante de medicina que se apaixona pela primeira vista pela jovem roteirista Clarice em um churrasco. Ele declara seu interesse pela garota e fica inconformado com a recusa dela. Téo droga Clarice e a sequestra, levando-a em todos os lugares em que o roteiro que ela escreveu se passa na tentativa de fazer com que ela corresponda seus sentimentos.

  • Separação?! (comédia)

Série - Separação?! é uma série de televisão brasileira que acompanha a vida de Karin e Agnaldo, um casal que, após oito anos de casamento, percebe que não se suporta mais, mas também não consegue terminar o relacionamento. A série explora de forma cômica as brigas, implicâncias e manias do casal, que, apesar de tudo, parecem incapazes de viver um sem o outro

CAMPO GRANDE

Noite da Seresta volta nesta sexta-feira (15) com show de Wanderléa

Grupo de cantantes abre a Noite da Seresta e esquenta o palco para a Rainha da Jovem Guarda, com expectativa de que o show se encerre até por volta de 22h

14/08/2025 13h29

Projeto que ganhou forças a partir dos anos 2000, a noite da seresta tornou-se evento característico em Campo Grande

Projeto que ganhou forças a partir dos anos 2000, a noite da seresta tornou-se evento característico em Campo Grande Divulgação/Jairo Goldflus

Passado mais de uma década desde o último show do projeto em Campo Grande, a Cidade Morena prepara a volta da Noite da Seresta nesta sexta-feira (15), com show da cantora Wanderléa, a partir das 18h30 na Praça do Rádio Clube.  

Evento que já trouxe Oswaldo e Montenegro e Demônios da Garoa para Campo Grande, a Noite da Seresta deve voltar a ser figurinha carimbada no calendário de eventos da Cidade Morena, como afirma o secretário Executivo da Cultura em Campo Grande, Valdir Gomes. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o ex-vereador e agora titular da pasta da cultura diz que a ideia é ocupar a Capital com ações desse setor, sendo a volta desse projeto um pedido antigo da população. 

"A ideia surgiu a pedido da população, porque nos eventos grandes de sertanejo, rock, esse é um público que não consegue ir, por serem atrações mais voltadas para a juventude", disse o secretário. 

Com a praça recuperada com apoio da Velutex, Valdir afirma que a intenção é dar sequência ao projeto, "uma vez que o espaço está revitalizado, com bancos colocados" e é necessário ocupar esses pontes de Campo Grande. 

"A prefeita está nos cobrando que não deixe esse espaço ocioso, que ocupe com atividades culturais... então, o primeiro vai ser agora o desafio, o teste para ver como a população vai receber de volta [a Noite da Seresta]", disse. 

Para todas as idades 

Mesmo que a cidade já contemple os demais públicos com as devidas atrações por idade e gênero musical, como bem apontou o secretário, Valdir espera ainda que a volta da Noite da Seresta seja também um ponto de união entre as famílias e gerações. 

"Lógico que a gente quer que a juventude vá, mas a gente quer que esses moradores do entorno e mais de idade vão também. Porque é um evento que não é pago, que nós iremos dispôr cadeiras, então o público também não ficará em pé", expõe. 

Com a última atração do projeto acontecendo há aproximadamente 12 anos, a intenção do secretário é que o nome de Wanderléa seja uma forma de apelo para atrair o público campo-grandense. 

"Quando você fala de trazer um artista que já fez sucesso, o pessoal jovem não conhece quem é. A gente quer fazer outra Noite da Seresta, já tem pedido de vários nomes. É um projeto da família, era a rainha da Jovem Guarda, mas hoje está com seus 80 anos e no palco, é a terceira idade ainda presente na cultura", complementou. 

O evento contará com abertura do seresteiro Silvio Lobo, com um grupo de cantantes que abre a Noite da Seresta e esquenta o palco para Wanderléa, com expectativa de que o show se encerre até por volta de 22h.

Noite da Seresta

Projeto que ganhou forças a partir dos anos 2000, a noite da seresta tornou-se evento característico em Campo Grande, com as edições especiais trazendo nomes de sucesso para a Cidade Morena. 

Em 15 de agosto de 2008, por exemplo, quando a pasta local ainda era chamada de noite da seresta Fundação Municipal de Cultura (antiga Fundac), a Praça do Rádio Clube recebia o show de Oswaldo Montenegro, em celebração aos 109 anos de Campo Grande. 

E não que os grandes nomes eram reservados às datas importantes de celebração, já que cerca de três meses antes, o show da Noite da Seresta de sexta-feira 09 de maio de 2008 era apresentado por Agnaldo Timóteo, eventos que nos anos e  edições seguintes ainda trouxe: 

  • Márcio Greyck 
  • Ângelo Máximo 
  • Cantora Perla Paraguaia
  • Banda Galvão
  • Wanderley Cardoso 
  • Demônios da Garoa

Além dos nomes vindos de fora, alguns expoentes locais também faziam sucesso na Noite da Seresta, como o show de Tetê Espíndola e parte da família, como os irmãos Alzira E.; Geraldo e Celito, ou mesmo o show do Grupo Acaba, dono de verdadeiros hinos locais como "Pássaro Branco" e Kananciuê". 

 

TERCEIRA IDADE

Projeto Desenho do Tempo - Danças para Mais de 60 realiza oficina no Sesc Camilo Boni

Projeto Desenho do Tempo Danças para Mais de 60, com Renata Leoni, Marcos Mattos e Soraya Portela, realiza oficina no Sesc Camilo Boni e apresenta espetáculo na Casa de Cultura, amanhã, ambos com entrada franca

14/08/2025 10h30

"Desenho do Tempo": Marcos Mattos e Renata Leoni em cena FOTOS: DIVULGAÇÃO/VACA AZUL

Continue Lendo...

No palco e na vida, uma celebração da amizade. Afeto, parceria e cumplicidade entre dois artistas norteiam o projeto Desenho do Tempo – Danças para Mais de 60, idealizado por Renata Leoni e Marcos Mattos. Desdobramento da montagem que a dupla estreou em 2022, a proposta pode ser conferida de perto amanhã, envolvendo uma oficina para pessoas com mais de 60 anos e a apresentação do espetáculo “Desenho do Tempo”.

O projeto está sendo viabilizado com recursos do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que é ligada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) do governo do Estado.

A oficina Tempos de Dança será realizada amanhã, às 14h, com a participação da pesquisadora e dançarina Soraya Portela, no Sesc Camilo Boni (sala TSPI 60+). E, às 19h, na Casa de Cultura, os bailarinos Renata Leoni e Marcos Mattos apresentam o espetáculo “Desenho do Tempo”. Um bate-papo com a plateia está programado para depois da apresentação.

A iniciativa busca, em seu conjunto, proporcionar uma experiência artística para – e com – pessoas com mais de 60 anos, bem como sua rede de apoio (familiares, amigos, etc.), por meio dessa programação. A proposta é permeada pelos “assuntos do envelhecer, da identidade e da memória” como acionadores de movimentos e da criação em dança.

AMIZADE E PARCERIA

O espetáculo “Desenho do Tempo” partiu do desejo de Marcos Mattos e Renata Leoni de voltarem a dançar para celebrar uma relação de amizade e colaboração em múltiplas atividades. Para dar corpo a esta criação, a dupla convidou a bailarina e premiada coreógrafa carioca Esther Weitzman.

Sobre a criação, a coreógrafa conta que o trabalho “é fruto de muito afeto e conexão entre seres que formam uma parceria muito especial e que nos ensinam que afeto e respeito de um indivíduo a outro reluz, e é isso que nos faz melhorar até o fim de nossas vidas”.

Renata tem 62 anos. Iniciou seus estudos em dança pelo balé. Fez aulas de danças modernas, danças contemporâneas e, atualmente, interessa-se pelas investigações em torno da improvisação. Integrou o grupo independente Pantanaliadança e a Ginga Cia. de Dança, uma das mais antigas do Estado. Marcos e Renata integram o Conectivo Corpomancia, um agrupamento de artistas de diversas áreas interessados em conexões e colaborações com outros artistas e linguagens.

Marcos tem 40 anos e uma longa trajetória nas danças urbanas. Foi gestor e diretor artístico da Cia. Dançurbana, de 2002 a 2023, e atua na área da produção e gestão de projetos culturais na Associação Arado Cultural. Marcos e Renata cursaram uma pós-graduação latu sensu, de 2008 até 2010, pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), quando se aproximaram, cultivando uma amizade de mais de 10 anos, compartilhando criações, produções e curadoria de festivais, entre outras atividades ligadas à dança da cidade e do Estado.

“Partimos de um desejo comum de voltar a dançar depois de anos colaborando em múltiplas atividades: escrevendo e produzindo projetos, dirigindo espetáculos, coreografando um ao outro, conversando sobre políticas públicas para a cultura, refletindo sobre modos de sobreviver, sonhando juntos. E por que não dançar tudo isso? Passamos, então, a projetar um outro encontro, mais poético, para celebrar essa trajetória de anos de amizade e colaboração”, disse Marcos Mattos ao Correio B na época da estreia, em julho de 2022. 

“Nós mesmos faríamos tudo. Já estávamos acostumados a isso. Foi quando, em 2021, quase dois anos depois, pensamos em nos presentear com esta criação, convidando alguém para nos coreografar, para cuidar de nós. Então lembramos da coreógrafa e amiga Esther Weitzman, principalmente porque queríamos uma dança que abrisse diálogos entre nós e o mundo. Esther, com sua energia, generosidade e delicadeza, nos conduziu amorosamente neste caminho”, afirmou Renata Leoni mesma ocasião.

A apresentação de “Desenho do Tempo” desta sexta-feira contará com audiodescrição e intérprete de libras. O espaço onde o espetáculo será apresentado, a Casa de Cultura (antigo quartel da Avenida Afonso Pena), é acessível para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.

OFICINA

Voltada para pessoas com mais de 60 anos, a oficina Tempos de Dança será ministrada pelos dois bailarinos e pela pesquisadora, educadora e coreógrafa Soraya Portela. Para participar da oficina, não é necessário realizar uma inscrição prévia. Basta ir até o local no dia programado, chegando 15 minutos antes do horário de início.

Soraya é natural de Teresina, no Piauí, onde desenvolve uma pesquisa continuada com as velhices, em torno de práticas de mover com senhoras dançarinas acima de 60 anos, com as quais já realizou, desde 2011, arranjos e dispositivos narrativos, como aulas, escritas, fotos e filmes, ampliando conceitos e noções vigentes em torno da terceira idade, correlacionados aos temas da memória, identidade, sexualidade e corporeidade.

Serviço

O projeto Desenho do Tempo – Danças para Mais de 60 será realizado em Campo Grande amanhã, às 14h, com a oficina Tempos de Dança, no Sesc Camilo Boni (Avenida Afonso Pena, nº 3.469, sala TSPI 60+), e, às 19h, com a apresentação do espetáculo “Desenho do Tempo” e bate-papo com a plateia, na Casa de Cultura (Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro). As atividades são gratuitas e, para participar da oficina ou assistir ao espetáculo, basta ir até os locais no dia e horários programados de cada atividade. Entrada franca.

Mais informações pelo Instagram @desenhodotempo.
Espetáculo “Desenho do Tempo”
Concepção, direção e coreografia: Esther Weitzman;
Bailarinos criadores: Marcos Mattos e Renata Leoni;
Iluminação: Adriel Santos;
Figurinos: Manuela Weitzman;
Design Gráfico: Felipe Leoni;
Vídeo: Helton Perez/Vaca Azul.

Oficina Tempos de Dança
Ministrante: Soraya Portela.

Produção do projeto
Arado Cultural – Roberta Siqueira e Marcos Mattos;
Assistente de produção: Maura Menezes.

