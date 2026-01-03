Verão 2026 B+: Conheça 5 dicas para cuidar dos trajes de banho e aumentar a durabilidade das peças

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com a chegada do verão e das festas de fim de ano, começa o planejamento das viagens e do período de férias. Nesse momento, aumenta também a procura por peças que serão usadas nessas ocasiões, especialmente por trajes de banho, que normalmente têm pouco uso ao longo do ano.



Este tipo de vestuário fica exposto ao sol, areia, água salgada ou água clorada, por isso, os tecidos precisam de cuidados específicos.



Para aumentar a durabilidade, a especialista em cuidados têxteis da 5àsec, Marinês Cassiano, dá dicas de como conservar tais itens para o B+:

- Evitar contato com produtos químicos

Embora a proteção da pele seja fundamental, é necessário tomar cuidado durante a aplicação de bronzeadores, protetores solares e autobronzeadores, porque se entrarem em contato com o tecido, podem manchá-lo.



O ideal é passar os produtos antes de colocar o biquini, maiô ou sunga e esperar ao menos 15 minutos para garantir que a pele esteja completamente seca na hora de se vestir. No momento de reaplicação, espalhe o produto com mais cuidado para evitar o acúmulo de líquido no tecido.

- Guarde corretamente as peças

Geralmente, os trajes de banho só saem do armário no verão. Por isso, é importante evitar que não se desgastem durante o tempo em que permanecem guardados. Algumas dicas simples podem auxiliar nessa questão e fazer toda a diferença.



Os biquinis sem aro, como os em formato de cortininhas, podem ser dobrados. Já as peças com aro precisam ser guardadas sem sobreposições ao bojo, para que fiquem encaixados e sem dobras, visando não danificar a estrutura.

Para garantir que os elásticos e as alças não percam a função de segurar a roupa no corpo, é necessário tomar cuidado ao armazenar para que não fiquem muito esticados ou amarrados. Além disso, as peças devem ser guardadas limpas e secas, sem resquícios do sal do mar, cloro ou produtos diversos, que podem danificar a estrutura das fibras, fazer com que o tecido esgarce ou alterar as cores, causando desbotamento e manchas.

- Arejamento das peças

Outro cuidado importante é tirar as peças de moda praia do armário algumas vezes ao ano para evitar a proliferação de ácaros e fungos. Para isso, deixe os itens ao menos por 30 minutos no sol para retirar qualquer resquício de mofo. Se estiverem com cheiro ruim, o indicado é efetuar a limpeza antes de guardá-las novamente.

- Cuidado com as superfícies ásperas

As bordas de piscina de concreto e a areia podem danificar o tecido, causando bolinhas, fios puxados e até mesmo pequenos rasgos. Para evitar esse tipo de desgaste, o recomendado é cobrir as superfícies com uma canga ou toalha para preservar o material e prolongar a vida útil dos trajes.

- Intercale com uma peça reserva

Como essas peças são constantemente expostas ao sol e ao cloro, é comum que percam a cor original ao decorrer do tempo. Para aumentar a durabilidade, o ideal é levar pelo menos dois biquinis, maiôs ou sungas para a viagem. Assim é possível intercalar o uso entre os dois e evitar o desgaste rápido das cores e da estrutura do tecido.





