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Diálogo

Vereadores apaixonados por distribuir medalhas talvez devessem caprichar... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo deste sábado (18) e domingo (19)

Ester Figueiredo

18/07/2026 - 00h02
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Carmen Eugenio - Poeta de MS

"Ouça o vento no prólogo do encanto. Tentativas vãs de pequenos pecados; sutilezas sãs de projeções recíprocas e recados alados. Sinta o tempo em seu transcurso inexorável”.

FELPUDA

Vereadores apaixonados por distribuir medalhas talvez devessem caprichar um pouco mais nas justificativas. Expressões como “relevantes serviços”, “fortalecimento da economia” e “contribuição ao desenvolvimento” aparecem com tanta frequência que já perderam o impacto. O cidadão homenageado merece mais do que um carimbo genérico. Do jeito que vai, não demora para surgir a Comenda “E o Vento Levou...”, destinada a feitos que ninguém consegue explicar exatamente quais foram. Afe!

Corrida

A largada para a disputa ao Senado já revela um detalhe importante: quem reúne mais prefeitos ao redor larga em vantagem. Nesse quesito, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) e o senador NelsonTrad Filho(PSD) aparecem com musculatura maior. Já o ex-deputado Capitão Contar concentra apoios pontuais em alguns municípios. Para reduzir essa diferença, terá de intensificar as viagens pelo interior. Senão, corre o risco de embaralhar o jogo.

Sinais

Esta coluna já havia registrado, há algum tempo, que o deputado federal Marcos Pollon dava sinais de perda de espaço no tabuleiro eleitoral. Os acontecimentos posteriores reforçaram essa percepção. Sua ex-esposa, Naiane Bittencourt, que era apontada como possível candidata à Câmara Federal, desistiu da disputa e deixou a presidência do PL Mulher em MS. A leitura é de que a turbulência nacional do partido acabou produzindo reflexos diretos aqui no Estado. E há quem afirme que vem mais coisa por aí...

Na disputa

A deputada estadual Mara Caseiro é tida como uma das principais apostas do PL para a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados neste ano. Em seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de MS, ela já exerceu cargos de vereadora, prefeita de Eldorado por dois mandatos e presidente da Fundação de Cultura de MS. Em 2022, foi a deputada estadual mais votada, com 49.512 votos.

Expectativa

O Dia dos Pais deverá render R$ 339,2 milhões para o comércio de Mato Grosso do Sul. Isso, segundo pesquisa do Sebrae e da Fecomércio MS. Expectativa representa crescimento de 8% em relação a 2025. O gasto médio por consumidor será de R$ 472, somando presentes e comemorações.

Quatro décadas

Os 40 anos de colunismo social do jornalista Dimas Braga foi comemorado no último dia 3, na Churrascaria Nativas, reunindo convidados de diversos segmentos da sociedade de Campo Grande. O anfitrião prestou homenagem a grupo de pessoas que de alguma forma fizeram parte da sua trajetória, que tem como um dos principais marcos a criação da revista If News, da qual ele é diretor e editor. Os flashes são do Studio Miguel Palácios.

Foto: Divulgação

ANIVERSARIANTES

Sábado (18)

Dra. Andréa Ribeiro Aleixo,
José Luiz Moreno Bisogenin,
Maritza da Silveira Cogo,
Marly Rodrigues,
Sônia Eiko Nakamura,
Vera Lucia Saito Oshiro,
José Joaquim Filho,
Juciara Freire Victorio,
Helio Cordeiro,
Carlos Alberto Yoshimura,
José Elias da Silva,
Reni Garcia,
Marco Antônio Pina Kabad,
Solange Resstel,
Elisa Kaneyo Nakazato,
Itamar Seabra Santana,
Dr. Marcos Guisson Asato,
Pedro Augusto Donida,
Ari Giovani da Silva Mazzanti,
Helmuth Maaz Filho,
Rafael Orsi Abdul Ahad,
Lucas Orsi Abdul Ahad,
Solange Maria de Figueiredo Castro,
Aparecida Ferreira de Souza Almeida,
Paulo André Garcia Marques da Costa,
Zenaldo Longo,
Teruo Higashi, 
Filipe Fernandes Dias Tomazoni, 
Denise Hugo, 
Jorge Tsutomu Miyoshi, 
Natalia Munhóz Camargo,
Valdenir Machado,
Dra. Regina Barros Cordeiro Pantano, 
Bruna Fernandes Barbosa,
Dr. José Duarte Filho,
Maria Moura de Araújo Mota,
Gizelaine de Oliveira Silveira, 
Maria Guiraldi da Silva,
Davi Souto da Silva,
Ondina Monteiro de Medeiros,
Kamil Farah Said,
Nilton Monteiro Azevedo,
Maria do Carmo Abussafi,
Carlos Yoshiaki Komori,
João Derli Farias Souza,
Maria Aparecida Abussafi,
Jonir Castilho Lopes de Carvalho,
Rufina Ávalo Guandalini,
José Antônio Braga,
Venina Vargas Alencar,
Martha Guimarães,
Maria de Lourdes Pedrosa,
Hilton Martins,
Claudio Manoel da Costa,
Dr. Cláudio Henrique Vianna Stuhrk, 
Marcela Yamanaka dos Santos,
Dr. Arnaldo Kazuhiki Ishy,
Jairo Queiroz Mercante,
Nelson Arakaki,
Sônia Maria Serrou D’Oliveira Mariano,
Marly Bossay Albuquerque,
Rodrigo Almeida Caminha,
Dr. Silvano da Silva Silvestre,
Odila Cabral Tavares, 
Juliana Silveira Maciel,
Dr. Fábio Paes Barreto,
Patrícia Helou dos Reis,
Ida Mieko Taira Takushi,
Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio,
Alfredo Carlos Ballock,                
Conceição Pereira, 
Ana Paula Scherwinski do Nascimento,
Elza da Silva Cação, 
Vizi Chaves, 
Ariadne Barros Andrino, 
Cláudia Lavia Addor,
Fernanda Valéria Aranha Loiola Leal, 
Sérgio Battaglin Brum Junior,
Dr. Pedro Ricardo Dias.

Domingo (19)

Simone Silva,
Dr. Mário Eugênio Peron, 
Rosimeire Carlos Teixeira,
Sandra Mendonça Paulino, 
Cláudio Ostetto Oliveira, 
Ester Lucas Pereira,
José Paulino Duarte,
Daniel Martins Costa,
Luiz Alexandre Uehara,
Mayara Aiko Mori, 
Glauter Ferreira,
Alirio de Moura Barbosa,
Fátima Aparecida Luizari Stabile, 
Augusto Guilherme Schunck,
Luciano Carlos Silveira,
Vera Lucia Ferreira dos Santos,
Thatielle Souza da Silva,
Kenji Kurashige,
Stenio Ferreira Gonçalves,
Dra. Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira,
Marcelino Pereira dos Santos,
Dr. Haydn Fernandes Pacheco,
Bruno Alex Carvalho de Resende,
Domingos César Vieira Filho,  
Cristina de Menezes,
Elias Gazal Dib,
Eliane Bignarti,
Luziana Cristina de Matos Rodrigues,
Célia Regina Rodrigues Ribeiro,
Ermeto Lazaretti,
Godofredo Ferreira de Almeida,
Dolores Guimarães, 
Maysa Segovia Anastácio,
Eliel dos Santos Morais, 
Ana Lúcia Santos Pereira,
Tathyana Kalline Lucas Resende,
Oswaldo Cardoso,
Leila Guimarães,
Manoel Gonçalves da Silva,
Eloi Martins Ribeiro,
Olinda Pereira Andrade,
Jenny Ferreira Soares,
Manoel Quintana Rydlewski,
Albertina Pereira de Souza,
Márcio Fortini,
Ana Marli Ajala da Rocha,
Anacleto de Araujo Chaves,
Ecicles Ferreira,
Paulo Felipe dos Santos,
Luciana Brandão Floriano,
Vânia Miranda Rodrigues da Cunha,
Dr. Antônio Lastoria, 
Sandra Mara de Carvalho Buchara,
Rejane Tavares Soares,
Marlene Ferreira,
Arly Campos Costa,
Argos Camilo Silva,
Heldson Elias Martins,
Samuel Assayag Hanan,
André Luiz Becker dos Santos,
Wagner Almeida Turini,
Roberta Kelly Figueiredo da Silva,
Hugo Walter Nicolai Weinmann,
Carla Andrea Basso,
James Cesar Yule de Oliveira,
Dauvanio Maniçoba Martins,
Yutaca Yamazaki,
Clari Maria Stevaux,
Lauro Takeshi Miyasato,
Fernanda Nunes Marteli,
Cláudia Gina Colavite, 
Zoroastro Stockler de Assis,
Nivio Barranqueiro,
Ana Carolina Souza de Almeida Colman.

Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Nos bastidores, cresce a conversa de que, caso a chapa da direita alcance... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (17)

17/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Charles Bukowski - Escritor alemão

"Nunca me senti só. Gosto de estar comigo mesmo. Sou a melhor forma de entretenimento que posso encontrar”.

FELPUDA 

Nos bastidores, cresce a conversa de que, caso a chapa da direita alcance o sucesso esperado para o Senado,  o Capitão Contar poderá preferir “voo solo” em Brasília. A avaliação é que seu estilo político dificilmente caberia em condomínio com outras lideranças de peso. Dois sinais dessa sua, digamos, “natureza”: tratou de sua pré-candidatura diretamente com a cúpula nacional e teve lançado o seu nome em reunião com o presidente do PL, Waldemar da Costa Neto, ignorando as lideranças cá dessas bandas, é válido lembrar: eleição une; mandato, nem sempre. O teste virá depois da posse.

Diálogo

Em alta

Mato Grosso do Sul registrou o melhor desempenho da série histórica da indústria nos cinco primeiros meses do ano, com a criação de 8.827 empregos formais. Segundo o Observatório da Indústria da Fiems, o setor respondeu por 54% de todas as vagas abertas no Estado. 

Mais

O avanço é impulsionado por investimentos em novas fábricas, obras de infraestrutura, expansão da cadeia da celulose e bioenergia. Inocência liderou a geração de empregos, seguida por Campo Grande e Três Lagoas. Hoje, a indústria emprega mais de 180 mil trabalhadores formais.

DiálogoJucimara Palieraqui e Regina Aoki - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Barbara Guedes Nespoli - Foto: Arquivo Pessoal

“Fumaça”

A ideia, sugerida por um vereador, de se recorrer ao Exército para reforçar a operação tapa-buracos em Campo Grande ganhou ares de solução, mas já enfrenta resistência por aí. Para alguns políticos, a proposta não passa de “cortina de fumaça” para aliviar a pressão sobre a prefeitura, diante da enxurrada de reclamações e acidentes provocados pelas crateras. Lembram que militares costumam ser acionados em calamidades e desastres naturais, não para remendar efeitos de administrações precárias.

Recuo

A dobradinha Soraya Thronicke -Vander Loubet (PT) mal saiu do papel e já foi para o arquivo. Para justificar o recuo relâmpago, a senadora alegou que o PSB pediu sua permanência na disputa pela reeleição. Mas, como sempre, a versão oficial costuma dividir espaço com outras interpretações. Há quem diga que alguém  fez as contas e descobriu que na política, seis mais seis nem sempre fecham em doze. Às vezes, a soma até diminui. Sendo assim, “manda quem pode, obedece quem tem juízo”.

ANIVERSARIANTES 

  • Dr. Paschoal Carmello Leandro, 
  • Dr. Jair de Carvalho e Castro, 
  • Marcos Henrique Derzi Wasilewski, 
  • Murilo Zauith, 
  • Julio Eduardo Cheda Garcia, 
  • Nana Filinto,
  • Mauro Bispo de Souza,
  • Vanderléia Amélia Bueno Braga,
  • Maukes Guimarães,
  • Dra. Vanda Érley Gonzalez, 
  • André Vilalva,
  • Erasmo Flavio Barbosa Acosta,
  • Márcio Antônio Lima da Costa,
  • Osvaldo Silvério da Silva,
  • Amanda Miranda Delmondes,
  • Williams Araújo, 
  • Raul Aleixo Castilho,
  • Leonora Avalos Arguello, 
  • Victor Abuhassan Gonçalves Mangieri,
  • Iara Silva Diniz, 
  • Byanca Castro,
  • Celso Salmazo,
  • Lygia Leticia Hans dos Santos, 
  • Elci Maciel Teixeira,
  • Jaquelino Lino Aristimunho,
  • Tatiane Amanda Campos,
  • Marilza do Amaral,
  • Givaldo José da Silva,
  • Idalira Silva Poiati,
  • Ivanir Vieira da Cunha,
  • Nelice de Alencar Silva,
  • Nei Campos,
  • Gilmara de Fátima Jardim,
  • Maria de Lourdes Teixeira,
  • Carolina Louveira Valadão,
  • Laura Brun de Queiroz,
  • Maria Madalena Pimenta,
  • Osvaldo Pegoraro,
  • Vanessa Juliana Guimarães Cunha,
  • Maria Arlete Machado,
  • Regina Helena Moreira Miranda,
  • Catarina de Campos Leite,
  • Marcílio Tezeli,
  • Ronald de Almeida Silva,
  • Altair Gonçalo da Silva,
  • Dr. Newton Ishikawa,
  • Edna Paulucci de Carvalho,
  • Nair Ramires Prates,
  • Dionilda Nunes da Silva Carneiro Assis,
  • Mauro Márcio Vilanova,
  • Sérgio Amaral,
  • Osvaldo Garcia de Almeida,
  • Rodrigo Carlos David,
  • Juliano Luiz Mattiello,
  • Renata de Abreu Alencar,
  • Miguel Camilo Jacometo,
  • Elias de Moraes Braga,
  • Ivete de Arruda,
  • Selma Melo Soares,
  • Jaciara de Oliveira Guedes,
  • Oscar da Silva Nascimento,
  • Judith Fialho Pereira,
  • Marlene Conceição da Fonseca,
  • Daniel Aguirre Milanesi,
  • Jandira Loureiro de Oliveira,
  • Vera Lúcia Silveira de Araújo,
  • Janete Pereira Maia,
  • Denise Krystina Vasconcellos Nakayama, 
  • Francisco Vieira da Silva,
  • Yvone Chaves Leite,
  • José Gilberto Barros Costa,
  • Almir Antônio Silva França,
  • Lucidalva Dias Pereira,
  • Edegardo Gonçalves,
  • Marco Antonio Passos,
  • Luis Paulo Mendonça,
  • João Catarino Tenório de Novaes,
  • Pedro Maidana Cristaldo,
  • Eduardo Pereira da Rosa,
  • Evaristo Tomé de Souza,
  • Marciano de Oliveira Silva,
  • Sammara Circe Marques Aguayo,
  • Estela Rodrigues Santana,
  • Carlos Alfredo Stort Ferreira,
  • Thadeu Felismino Taira,
  • Ednilson Nogueira dos Santos,    
  • Ruth Oliveira Freitas,    
  • Marina Leite Fernandes Vasconcelos,
  • Edoardo Carvalho Sayd, 
  • Juliana Paniz Knippelberg, 
  • Sidney Pardo Braga,
  • Osmar de Oliveira Cardoso,
  • Dulce Maria Rodrigues de Mello,
  • Simone Katsuren Nakasato,
  • Robson Luiz Coradini,
  • Edilson Medeiros Vernochi,
  • Edson Cardoso, 
  • Joel José da Silva,
  • Renato Prado Medrado,
  • Sérgio Lucio dos Santos,
  • Laura Pontes Siqueira,
  • Maria Emília Rezende Pontes,
  • Paolla de Assis Almeida,
  • Almira Correa dos Santos,
  • Olívio Conrado Silveira,
  • Sílvio Lopes Vasques,
  • Mário Sérgio Menezes,
  • Murilo Silva Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Saúde

Hastes flexíveis podem causar lesões e infecções nos ouvidos, alerta otorrinolaringologista

A otorrinolaringologista dra. Raquel Rodrigues explica que a limpeza interna dos ouvidos com cotonetes pode favorecer o acúmulo de cera, provocar infecções e até causar danos aos tímpanos

16/07/2026 08h30

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Hastes flexíveis devem ser evitadas e apenas a região externa dos ouvidos deve ser limpa, durante o banho

Hastes flexíveis devem ser evitadas e apenas a região externa dos ouvidos deve ser limpa, durante o banho Magnific

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Apesar de ainda ser vista por muitas pessoas como um sinal de falta de higiene, a cera de ouvido – conhecida tecnicamente como cerume – desempenha um papel fundamental na proteção do sistema auditivo.

Produzida naturalmente pelo organismo, ela funciona como uma barreira de defesa contra agentes externos, ajudando a prevenir infecções e protegendo estruturas delicadas do ouvido.

O problema surge justamente quando, na tentativa de removê-la, muitas pessoas recorrem ao uso de hastes flexíveis com algodão, prática que pode causar mais prejuízos do que benefícios.

Em muitos lares, após o banho, a limpeza dos ouvidos com hastes flexíveis faz parte da rotina de higiene de adultos e crianças.

O hábito, transmitido de geração em geração, é frequentemente associado à sensação de limpeza e cuidado. No entanto, especialistas alertam que essa prática pode comprometer o funcionamento natural do ouvido e favorecer o surgimento de problemas auditivos.

Segundo a otorrinolaringologista dra. Raquel Rodrigues, o cerume não é um resíduo que precisa ser eliminado constantemente, mas sim um importante mecanismo de proteção criado pelo próprio organismo.

“O cerume é produzido pelas glândulas sebáceas e ceruminosas localizadas na parte externa do canal auditivo e não está ali por acaso. Ele atua como um mecanismo de defesa contra poeira, insetos, bactérias, fungos e umidade”, explica a especialista.

PROTEÇÃO NATURAL

O ouvido humano tem um sofisticado sistema de defesa que começa justamente com a produção do cerume.

Essa substância de aspecto amarelado ou amarronzado é composta por secreções naturais, células mortas da pele e pequenas partículas capturadas do ambiente.

Embora muitas pessoas considerem a cera algo desagradável, ela é essencial para a manutenção da saúde auditiva. Sua composição garante diversas funções importantes, entre elas, a lubrificação da pele do canal auditivo, a proteção contra agentes infecciosos e a remoção natural de impurezas.

Entre os principais benefícios do cerume estão: lubrificação, evitando o ressecamento da pele do canal auditivo e reduzindo descamações e coceiras; barreira física, impedindo que poeira, sujeira, pelos, insetos e outras micropartículas alcancem regiões mais profundas do ouvido; e ação antimicrobiana, graças ao seu pH levemente ácido e à presença de enzimas, dificultando a proliferação de bactérias e fungos que podem provocar infecções.

Além dessas funções, o cerume participa de um eficiente processo de autolimpeza. Diferentemente do que muitos imaginam, o ouvido não precisa ser limpo internamente porque ele próprio elimina a cera excedente.

“Nosso ouvido possui um sistema de autolimpeza que funciona quando mastigamos ou falamos. Esses movimentos da mandíbula, aliados ao crescimento natural da pele de dentro para fora do canal auditivo, empurram gradativamente a cera envelhecida até a borda da orelha, onde ela pode ser removida com segurança durante o banho ou ao secar a região com uma toalha”, afirma dra. Raquel Rodrigues.

O PERIGO DOS COTONETES

Apesar da eficiência desse mecanismo natural, milhões de pessoas continuam utilizando hastes flexíveis para remover a cera. O problema é que esses objetos não retiram o cerume de forma adequada. Na maioria das vezes, eles apenas empurram a substância para regiões mais profundas do canal auditivo.

Esse processo favorece o acúmulo progressivo da cera, que pode endurecer e formar uma espécie de tampão conhecido como rolha de cerume.

A médica alerta que o uso frequente de cotonetes é uma das principais causas desse problema.

“A condição exige atenção e, na grande maioria das vezes, é causada pelo uso de hastes flexíveis e outros objetos que empurram a cera para o fundo do canal auditivo”, destaca.

Além de favorecer a formação das rolhas de cerume, o uso inadequado desses objetos pode provocar ferimentos na pele do canal auditivo, aumentar o risco de infecções e, em casos mais graves, causar perfurações no tímpano.

Os riscos não se limitam aos cotonetes. Grampos de cabelo, chaves, tampas de caneta, palitos e outros objetos improvisados também podem provocar lesões sérias quando introduzidos no ouvido.

CERA EM EXCESSO

Embora o cerume seja benéfico, existem situações em que ele pode se acumular em excesso e gerar desconfortos.

Quando o mecanismo natural de eliminação falha, a cera endurece e bloqueia parcialmente ou totalmente o canal auditivo.

Nesses casos, a pessoa pode apresentar sintomas como: sensação de ouvido entupido ou abafado, diminuição temporária da audição, zumbidos, dor de ouvido, coceira persistente e tonturas ou sensação de desequilíbrio.

Além do uso de cotonetes, outros fatores podem favorecer o acúmulo excessivo de cerume.

O uso frequente de fones de ouvido intra-auriculares, por exemplo, pode dificultar a saída natural da cera. Pessoas que têm canais auditivos mais estreitos também apresentam maior predisposição ao problema.

A alta oleosidade da pele e o envelhecimento são outros fatores importantes. Com o avanço da idade, a composição do cerume sofre alterações.

“Quando envelhecemos, o cerume se torna mais seco e duro, facilitando a formação de rolhas de cera e dificultando o processo de autolimpeza do canal auditivo”, diz a especialista.

COMO HIGIENIZAR

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a limpeza adequada dos ouvidos é simples e não exige nenhum objeto específico.

Os especialistas recomendam que a higienização seja feita apenas na parte externa da orelha, conhecida como concha auricular, e na entrada do canal auditivo.

Durante o banho, a água e o sabonete que escorrem naturalmente pela região já são suficientes para remover impurezas superficiais. Depois, basta secar delicadamente a área com uma toalha macia.

Não há necessidade de introduzir qualquer objeto dentro do ouvido.

Essa orientação é respaldada por diversas entidades médicas ao redor do mundo, que reforçam que o canal auditivo saudável tem mecanismos próprios para se manter limpo e protegido.

QUANDO BUSCAR UM MÉDICO

A presença de cera no ouvido só deve ser considerada um problema quando provoca sintomas ou interfere na qualidade de vida da pessoa.

Ao notar sensação persistente de ouvido tampado, redução da audição, dores ou zumbidos, a recomendação é procurar um médico otorrinolaringologista.

O especialista poderá avaliar se os sintomas realmente estão relacionados ao excesso de cerume ou se existe outra condição que necessita de tratamento.

Caso seja confirmada a presença de uma rolha de cera, a remoção será realizada de forma segura por meio de técnicas apropriadas, como lavagem auricular, aspiração ou retirada manual com instrumentos específicos.

A automedicação ou a tentativa de resolver o problema em casa podem agravar o quadro e causar lesões.

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