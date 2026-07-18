Vereadores apaixonados por distribuir medalhas talvez devessem caprichar... Leia na coluna de hoje

Carmen Eugenio - Poeta de MS
"Ouça o vento no prólogo do encanto. Tentativas vãs de pequenos pecados; sutilezas sãs de projeções recíprocas e recados alados. Sinta o tempo em seu transcurso inexorável”.
FELPUDA
Vereadores apaixonados por distribuir medalhas talvez devessem caprichar um pouco mais nas justificativas. Expressões como “relevantes serviços”, “fortalecimento da economia” e “contribuição ao desenvolvimento” aparecem com tanta frequência que já perderam o impacto. O cidadão homenageado merece mais do que um carimbo genérico. Do jeito que vai, não demora para surgir a Comenda “E o Vento Levou...”, destinada a feitos que ninguém consegue explicar exatamente quais foram. Afe!
Corrida
A largada para a disputa ao Senado já revela um detalhe importante: quem reúne mais prefeitos ao redor larga em vantagem. Nesse quesito, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) e o senador NelsonTrad Filho(PSD) aparecem com musculatura maior. Já o ex-deputado Capitão Contar concentra apoios pontuais em alguns municípios. Para reduzir essa diferença, terá de intensificar as viagens pelo interior. Senão, corre o risco de embaralhar o jogo.
Sinais
Esta coluna já havia registrado, há algum tempo, que o deputado federal Marcos Pollon dava sinais de perda de espaço no tabuleiro eleitoral. Os acontecimentos posteriores reforçaram essa percepção. Sua ex-esposa, Naiane Bittencourt, que era apontada como possível candidata à Câmara Federal, desistiu da disputa e deixou a presidência do PL Mulher em MS. A leitura é de que a turbulência nacional do partido acabou produzindo reflexos diretos aqui no Estado. E há quem afirme que vem mais coisa por aí...
Na disputa
A deputada estadual Mara Caseiro é tida como uma das principais apostas do PL para a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados neste ano. Em seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de MS, ela já exerceu cargos de vereadora, prefeita de Eldorado por dois mandatos e presidente da Fundação de Cultura de MS. Em 2022, foi a deputada estadual mais votada, com 49.512 votos.
Expectativa
O Dia dos Pais deverá render R$ 339,2 milhões para o comércio de Mato Grosso do Sul. Isso, segundo pesquisa do Sebrae e da Fecomércio MS. Expectativa representa crescimento de 8% em relação a 2025. O gasto médio por consumidor será de R$ 472, somando presentes e comemorações.
Quatro décadas
Os 40 anos de colunismo social do jornalista Dimas Braga foi comemorado no último dia 3, na Churrascaria Nativas, reunindo convidados de diversos segmentos da sociedade de Campo Grande. O anfitrião prestou homenagem a grupo de pessoas que de alguma forma fizeram parte da sua trajetória, que tem como um dos principais marcos a criação da revista If News, da qual ele é diretor e editor. Os flashes são do Studio Miguel Palácios.
ANIVERSARIANTES
Sábado (18)
Dra. Andréa Ribeiro Aleixo,
José Luiz Moreno Bisogenin,
Maritza da Silveira Cogo,
Marly Rodrigues,
Sônia Eiko Nakamura,
Vera Lucia Saito Oshiro,
José Joaquim Filho,
Juciara Freire Victorio,
Helio Cordeiro,
Carlos Alberto Yoshimura,
José Elias da Silva,
Reni Garcia,
Marco Antônio Pina Kabad,
Solange Resstel,
Elisa Kaneyo Nakazato,
Itamar Seabra Santana,
Dr. Marcos Guisson Asato,
Pedro Augusto Donida,
Ari Giovani da Silva Mazzanti,
Helmuth Maaz Filho,
Rafael Orsi Abdul Ahad,
Lucas Orsi Abdul Ahad,
Solange Maria de Figueiredo Castro,
Aparecida Ferreira de Souza Almeida,
Paulo André Garcia Marques da Costa,
Zenaldo Longo,
Teruo Higashi,
Filipe Fernandes Dias Tomazoni,
Denise Hugo,
Jorge Tsutomu Miyoshi,
Natalia Munhóz Camargo,
Valdenir Machado,
Dra. Regina Barros Cordeiro Pantano,
Bruna Fernandes Barbosa,
Dr. José Duarte Filho,
Maria Moura de Araújo Mota,
Gizelaine de Oliveira Silveira,
Maria Guiraldi da Silva,
Davi Souto da Silva,
Ondina Monteiro de Medeiros,
Kamil Farah Said,
Nilton Monteiro Azevedo,
Maria do Carmo Abussafi,
Carlos Yoshiaki Komori,
João Derli Farias Souza,
Maria Aparecida Abussafi,
Jonir Castilho Lopes de Carvalho,
Rufina Ávalo Guandalini,
José Antônio Braga,
Venina Vargas Alencar,
Martha Guimarães,
Maria de Lourdes Pedrosa,
Hilton Martins,
Claudio Manoel da Costa,
Dr. Cláudio Henrique Vianna Stuhrk,
Marcela Yamanaka dos Santos,
Dr. Arnaldo Kazuhiki Ishy,
Jairo Queiroz Mercante,
Nelson Arakaki,
Sônia Maria Serrou D’Oliveira Mariano,
Marly Bossay Albuquerque,
Rodrigo Almeida Caminha,
Dr. Silvano da Silva Silvestre,
Odila Cabral Tavares,
Juliana Silveira Maciel,
Dr. Fábio Paes Barreto,
Patrícia Helou dos Reis,
Ida Mieko Taira Takushi,
Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio,
Alfredo Carlos Ballock,
Conceição Pereira,
Ana Paula Scherwinski do Nascimento,
Elza da Silva Cação,
Vizi Chaves,
Ariadne Barros Andrino,
Cláudia Lavia Addor,
Fernanda Valéria Aranha Loiola Leal,
Sérgio Battaglin Brum Junior,
Dr. Pedro Ricardo Dias.
Domingo (19)
Simone Silva,
Dr. Mário Eugênio Peron,
Rosimeire Carlos Teixeira,
Sandra Mendonça Paulino,
Cláudio Ostetto Oliveira,
Ester Lucas Pereira,
José Paulino Duarte,
Daniel Martins Costa,
Luiz Alexandre Uehara,
Mayara Aiko Mori,
Glauter Ferreira,
Alirio de Moura Barbosa,
Fátima Aparecida Luizari Stabile,
Augusto Guilherme Schunck,
Luciano Carlos Silveira,
Vera Lucia Ferreira dos Santos,
Thatielle Souza da Silva,
Kenji Kurashige,
Stenio Ferreira Gonçalves,
Dra. Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira,
Marcelino Pereira dos Santos,
Dr. Haydn Fernandes Pacheco,
Bruno Alex Carvalho de Resende,
Domingos César Vieira Filho,
Cristina de Menezes,
Elias Gazal Dib,
Eliane Bignarti,
Luziana Cristina de Matos Rodrigues,
Célia Regina Rodrigues Ribeiro,
Ermeto Lazaretti,
Godofredo Ferreira de Almeida,
Dolores Guimarães,
Maysa Segovia Anastácio,
Eliel dos Santos Morais,
Ana Lúcia Santos Pereira,
Tathyana Kalline Lucas Resende,
Oswaldo Cardoso,
Leila Guimarães,
Manoel Gonçalves da Silva,
Eloi Martins Ribeiro,
Olinda Pereira Andrade,
Jenny Ferreira Soares,
Manoel Quintana Rydlewski,
Albertina Pereira de Souza,
Márcio Fortini,
Ana Marli Ajala da Rocha,
Anacleto de Araujo Chaves,
Ecicles Ferreira,
Paulo Felipe dos Santos,
Luciana Brandão Floriano,
Vânia Miranda Rodrigues da Cunha,
Dr. Antônio Lastoria,
Sandra Mara de Carvalho Buchara,
Rejane Tavares Soares,
Marlene Ferreira,
Arly Campos Costa,
Argos Camilo Silva,
Heldson Elias Martins,
Samuel Assayag Hanan,
André Luiz Becker dos Santos,
Wagner Almeida Turini,
Roberta Kelly Figueiredo da Silva,
Hugo Walter Nicolai Weinmann,
Carla Andrea Basso,
James Cesar Yule de Oliveira,
Dauvanio Maniçoba Martins,
Yutaca Yamazaki,
Clari Maria Stevaux,
Lauro Takeshi Miyasato,
Fernanda Nunes Marteli,
Cláudia Gina Colavite,
Zoroastro Stockler de Assis,
Nivio Barranqueiro,
Ana Carolina Souza de Almeida Colman.
Colaborou Tatyane Gameiro