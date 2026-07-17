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Correio B

Diálogo

Nos bastidores, cresce a conversa de que, caso a chapa da direita alcance... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (17)

Ester Figueiredo

17/07/2026 - 00h02
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Charles Bukowski - Escritor alemão

"Nunca me senti só. Gosto de estar comigo mesmo. Sou a melhor forma de entretenimento que posso encontrar”.

FELPUDA 

Nos bastidores, cresce a conversa de que, caso a chapa da direita alcance o sucesso esperado para o Senado,  o Capitão Contar poderá preferir “voo solo” em Brasília. A avaliação é que seu estilo político dificilmente caberia em condomínio com outras lideranças de peso. Dois sinais dessa sua, digamos, “natureza”: tratou de sua pré-candidatura diretamente com a cúpula nacional e teve lançado o seu nome em reunião com o presidente do PL, Waldemar da Costa Neto, ignorando as lideranças cá dessas bandas, é válido lembrar: eleição une; mandato, nem sempre. O teste virá depois da posse.

Em alta

Mato Grosso do Sul registrou o melhor desempenho da série histórica da indústria nos cinco primeiros meses do ano, com a criação de 8.827 empregos formais. Segundo o Observatório da Indústria da Fiems, o setor respondeu por 54% de todas as vagas abertas no Estado. 

Mais

O avanço é impulsionado por investimentos em novas fábricas, obras de infraestrutura, expansão da cadeia da celulose e bioenergia. Inocência liderou a geração de empregos, seguida por Campo Grande e Três Lagoas. Hoje, a indústria emprega mais de 180 mil trabalhadores formais.

Jucimara Palieraqui e Regina AokiJucimara Palieraqui e Regina Aoki - Foto: Arquivo Pessoal

 

Barbara Guedes Nespoli Barbara Guedes Nespoli - Foto: Arquivo Pessoal

“Fumaça”

A ideia, sugerida por um vereador, de se recorrer ao Exército para reforçar a operação tapa-buracos em Campo Grande ganhou ares de solução, mas já enfrenta resistência por aí. Para alguns políticos, a proposta não passa de “cortina de fumaça” para aliviar a pressão sobre a prefeitura, diante da enxurrada de reclamações e acidentes provocados pelas crateras. Lembram que militares costumam ser acionados em calamidades e desastres naturais, não para remendar efeitos de administrações precárias.

Recuo

A dobradinha Soraya Thronicke -Vander Loubet (PT) mal saiu do papel e já foi para o arquivo. Para justificar o recuo relâmpago, a senadora alegou que o PSB pediu sua permanência na disputa pela reeleição. Mas, como sempre, a versão oficial costuma dividir espaço com outras interpretações. Há quem diga que alguém  fez as contas e descobriu que na política, seis mais seis nem sempre fecham em doze. Às vezes, a soma até diminui. Sendo assim, “manda quem pode, obedece quem tem juízo”.

ANIVERSARIANTES 

  • Dr. Paschoal Carmello Leandro, 
  • Dr. Jair de Carvalho e Castro, 
  • Marcos Henrique Derzi Wasilewski, 
  • Murilo Zauith, 
  • Julio Eduardo Cheda Garcia, 
  • Nana Filinto,
  • Mauro Bispo de Souza,
  • Vanderléia Amélia Bueno Braga,
  • Maukes Guimarães,
  • Dra. Vanda Érley Gonzalez, 
  • André Vilalva,
  • Erasmo Flavio Barbosa Acosta,
  • Márcio Antônio Lima da Costa,
  • Osvaldo Silvério da Silva,
  • Amanda Miranda Delmondes,
  • Williams Araújo, 
  • Raul Aleixo Castilho,
  • Leonora Avalos Arguello, 
  • Victor Abuhassan Gonçalves Mangieri,
  • Iara Silva Diniz, 
  • Byanca Castro,
  • Celso Salmazo,
  • Lygia Leticia Hans dos Santos, 
  • Elci Maciel Teixeira,
  • Jaquelino Lino Aristimunho,
  • Tatiane Amanda Campos,
  • Marilza do Amaral,
  • Givaldo José da Silva,
  • Idalira Silva Poiati,
  • Ivanir Vieira da Cunha,
  • Nelice de Alencar Silva,
  • Nei Campos,
  • Gilmara de Fátima Jardim,
  • Maria de Lourdes Teixeira,
  • Carolina Louveira Valadão,
  • Laura Brun de Queiroz,
  • Maria Madalena Pimenta,
  • Osvaldo Pegoraro,
  • Vanessa Juliana Guimarães Cunha,
  • Maria Arlete Machado,
  • Regina Helena Moreira Miranda,
  • Catarina de Campos Leite,
  • Marcílio Tezeli,
  • Ronald de Almeida Silva,
  • Altair Gonçalo da Silva,
  • Dr. Newton Ishikawa,
  • Edna Paulucci de Carvalho,
  • Nair Ramires Prates,
  • Dionilda Nunes da Silva Carneiro Assis,
  • Mauro Márcio Vilanova,
  • Sérgio Amaral,
  • Osvaldo Garcia de Almeida,
  • Rodrigo Carlos David,
  • Juliano Luiz Mattiello,
  • Renata de Abreu Alencar,
  • Miguel Camilo Jacometo,
  • Elias de Moraes Braga,
  • Ivete de Arruda,
  • Selma Melo Soares,
  • Jaciara de Oliveira Guedes,
  • Oscar da Silva Nascimento,
  • Judith Fialho Pereira,
  • Marlene Conceição da Fonseca,
  • Daniel Aguirre Milanesi,
  • Jandira Loureiro de Oliveira,
  • Vera Lúcia Silveira de Araújo,
  • Janete Pereira Maia,
  • Denise Krystina Vasconcellos Nakayama, 
  • Francisco Vieira da Silva,
  • Yvone Chaves Leite,
  • José Gilberto Barros Costa,
  • Almir Antônio Silva França,
  • Lucidalva Dias Pereira,
  • Edegardo Gonçalves,
  • Marco Antonio Passos,
  • Luis Paulo Mendonça,
  • João Catarino Tenório de Novaes,
  • Pedro Maidana Cristaldo,
  • Eduardo Pereira da Rosa,
  • Evaristo Tomé de Souza,
  • Marciano de Oliveira Silva,
  • Sammara Circe Marques Aguayo,
  • Estela Rodrigues Santana,
  • Carlos Alfredo Stort Ferreira,
  • Thadeu Felismino Taira,
  • Ednilson Nogueira dos Santos,    
  • Ruth Oliveira Freitas,    
  • Marina Leite Fernandes Vasconcelos,
  • Edoardo Carvalho Sayd, 
  • Juliana Paniz Knippelberg, 
  • Sidney Pardo Braga,
  • Osmar de Oliveira Cardoso,
  • Dulce Maria Rodrigues de Mello,
  • Simone Katsuren Nakasato,
  • Robson Luiz Coradini,
  • Edilson Medeiros Vernochi,
  • Edson Cardoso, 
  • Joel José da Silva,
  • Renato Prado Medrado,
  • Sérgio Lucio dos Santos,
  • Laura Pontes Siqueira,
  • Maria Emília Rezende Pontes,
  • Paolla de Assis Almeida,
  • Almira Correa dos Santos,
  • Olívio Conrado Silveira,
  • Sílvio Lopes Vasques,
  • Mário Sérgio Menezes,
  • Murilo Silva Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Superação

Há 45 anos, o jornaleiro Joãozinho supera desafios nas ruas de Campo Grande

Aos 63 anos, João Carlos, conhecido por todos como Joãozinho, mantém uma rotina marcada pela disciplina, pelo carinho dos clientes e por uma história de superação construída diariamente nas ruas de Campo Grande

15/07/2026 08h30

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Com simplicidade e muita força de vontade, Joãozinho conquistou clientes e construiu sua independência com o trabalho

Com simplicidade e muita força de vontade, Joãozinho conquistou clientes e construiu sua independência com o trabalho Foto: Mariana Piell / Correio do Estado

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Durante décadas, o dia de João Carlos começa quando boa parte da cidade ainda dorme. Enquanto muitos ainda despertam para mais uma manhã de trabalho, ele já está nas ruas distribuindo informação, carregando jornais debaixo do braço e cumprimentando clientes que, há anos, fazem questão de comprar o exemplar diretamente de suas mãos.

Há 45 anos exercendo a profissão de jornaleiro do Correio do Estado, Joãozinho tornou-se uma figura conhecida na região central de Campo Grande.

Mais do que vender jornais, construiu relações de amizade, conquistou a confiança dos leitores e fez do trabalho uma verdadeira missão de vida. “Eu gosto do meu serviço”, resume, com simplicidade.

A história de João se confunde com a própria trajetória do jornal impresso em Mato Grosso do Sul. Aos 63 anos – ele completa 64 anos em setembro –, já viu a cidade mudar, acompanhou transformações na forma como as pessoas consomem notícias e enfrentou momentos difíceis, mas nunca abandonou a profissão.

Desde cedo na labuta

Antes de vestir a camisa de jornaleiro, ainda adolescente, João buscava maneiras de contribuir com a renda da família. Ele ajudava o pai em sua farmácia, atendendo, limpando e abastecendo as prateleiras. 

Foi então que, por volta de seus 20 anos, surgiu a oportunidade de trabalhar com a distribuição do Correio do Estado.

No início, a rotina era intensa. Já chegou a distribuir cerca de 100 jornais por dia, um número que, segundo ele, hoje diminuiu por causa das mudanças no mercado e também pelo avanço da idade.

Atualmente, João leva aproximadamente 65 exemplares diariamente. Destes, cerca de 55 já têm destino certo. “São clientes fixos”, conta com orgulho.

São empresas, escritórios, comerciantes e leitores que mantêm o hábito de começar o dia com o jornal impresso e preferem comprar diretamente com João, mesmo tendo outras possibilidades de assinatura.

Essa fidelidade foi construída ao longo de décadas. Seu rosto já faz parte da rotina do Centro de Campo

Grande e muitos clientes fazem questão de esperar sua chegada todas as manhãs.
Superação

Uma marca importante da trajetória de João é a superação. Com alguns atrasos no desenvolvimento, João enfrenta dificuldades na fala.

Ainda jovem passou pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), onde recebeu acompanhamento que contribuiu significativamente para seu desenvolvimento.

Ele lembra que, antes do atendimento, tinha muito mais dificuldade para se comunicar. Hoje reconhece a importância daquele período para ganhar confiança e conseguir se expressar melhor.

Mesmo assim, ainda fala pausadamente e, em alguns momentos, encontra dificuldade para pronunciar determinadas palavras. Nada disso, entretanto, impediu que construísse uma carreira sólida nem que conquistasse o carinho das pessoas.

Resultado do trabalho

Muito além do sustento diário, o trabalho como jornaleiro permitiu que João realizasse um dos maiores sonhos de sua vida: conquistar a casa própria.

Economizando pouco a pouco o dinheiro recebido ao longo dos anos, conseguiu investir em um terreno e, posteriormente, construir a residência onde mora atualmente.

Ele conta que foi uma conquista construída literalmente com o fruto do trabalho.

Hoje vive sozinho na casa, com mais de 100m² localizada no Residencial Betaville.

Até pouco tempo atrás, dividia o lar com a mãe, de quem cuidava diariamente. Era ele quem fazia praticamente tudo: limpeza, organização da casa e os cuidados necessários para que ela tivesse qualidade de vida.

Com o passar dos anos e o avanço da idade da mãe, uma das irmãs passou a cuidar dela e João permaneceu na casa onde construiu sua história.

Independência

Mesmo morando sozinho e com limitações físicas, João faz questão de manter sua independência.
É ele quem limpa a casa, organiza o dia a dia e resolve praticamente todas as tarefas domésticas.

Confessa, porém, que cozinhar nunca foi seu forte, ainda mais após um acidente que comprometeu a força e a mobilidade de seu braço direito. Por isso, normalmente opta por refeições prontas ou alternativas mais simples.

Apesar da rotina puxada, encara tudo com naturalidade.

Desafios diários

Nem tudo, porém, foi fácil ao longo dessas quatro décadas e meia de profissão. João sofreu um acidente de trânsito que deixou sequelas em um dos braços.

Segundo ele, tudo aconteceu durante a madrugada, quando seguia para buscar os jornais. Confiou que poderia atravessar a faixa de pedestres com o sinal fechado para os carros. Um veículo furou o sinal e o acertou.

Desde então, perdeu parte da força da mão, o que dificulta algumas tarefas simples do cotidiano, como cortar alimentos.

João também conta que já foi assaltado quando saía muito cedo para buscar os jornais. Na época, pegava ônibus por volta das 5h40min.

Após o episódio, decidiu mudar a rotina. Hoje prefere sair um pouco mais tarde, às 6h, quando já há mais movimento nas ruas e a sensação de segurança é maior.

Ao longo dos anos, também presenciou diversas situações de violência e lamenta o aumento da criminalidade.

As experiências fizeram com que desenvolvesse uma visão crítica sobre a necessidade de mais segurança para quem trabalha diariamente nas ruas.

Mesmo assim, nunca deixou o trabalho. Os desafios enfrentados apenas reforçaram sua determinação em continuar fazendo aquilo de que gosta.

Vida dedicada ao Correio do estado

João costuma dizer que o trabalho é motivo de orgulho. Em quase meio século como jornaleiro, tornou-se conhecido não apenas pelos clientes, mas também pelos colegas de trabalho.

Ao longo de 45 anos, viu gerações inteiras crescerem acompanhando sua presença nas ruas.

Muitos clientes que antes compravam jornal para os pais hoje mantêm o hábito por conta própria.

Outros fazem questão de esperar João passar, transformando a compra do jornal em um momento de conversa e amizade.

Essa relação vai muito além da simples venda. É construída pela confiança, pela pontualidade e pela dedicação de quem nunca deixou faltar um exemplar para seus leitores.

Durante datas comemorativas, como Natal e Ano-Novo, quando muitos leitores viajam, sua rotina muda um pouco.

É quando aproveita para tirar seu período de férias anual, mas logo que o novo ano inicia, João retorna ao trabalho.

Rosto conhecido

Quem trabalha na região central conhece sua história. Funcionários de empresas, comerciantes e antigos clientes sabem exatamente o horário em que ele costuma aparecer.

Sempre educado e discreto, conquistou respeito justamente pela constância.

Enquanto a tecnologia transformou profundamente a maneira de consumir notícias, João continuou fazendo aquilo que sempre acreditou: entregar informação de porta em porta.

Em uma época em que boa parte das notícias chega instantaneamente pelas telas dos celulares, ele representa uma tradição que resiste ao tempo.

Diálogo

Se a corrida ao Senado promete fortes emoções, a escolha dos suplentes... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (15)

15/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Adrian Rogers - Escritor americano

"...Por cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber.O governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. É impossível multiplicar riqueza dividindo-a".

 

FELPUDA

Se a corrida ao Senado promete fortes emoções, a escolha dos suplentes virou um campeonato à parte. Nunca, nos últimos tempos, tantos interessados disputaram um lugar onde o maior requisito é esperar. Empresários, ex prefeitos e lideranças fazem até fila. Afinal, a suplência pode parecer um banco de reservas. Entretanto, na política brasileira, há quem entre no segundo tempo e termine o jogo como titular. É bom lembrar que numa disputa como essa, até gandulas têm chance. Portanto...

Diálogo

Detalhe

No embate com o governador paulista Tarcísio de Freitas, a ex-ministra Simone Tebet lembra que pesquisas a colocavam em posição confortável para disputar o Senado por MS. O argumento faz sentido, mas deixa de fora um detalhe importante.

Mais

Simone Tebet não encontrou espaço dentro do próprio MDB, que era o seu partido até então. A resistência da cúpula partidária acabou inviabilizando sua pré-candidatura e mudou completamente o rumo de seu projeto eleitoral.

Diálogo Franklin Masruha,João Leite Schimidt e Junior Mochi - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoDiana Navas - Foto: Arquivo Pessoal

Carona

A Rota Bioceânica virou, digamos, a nova paixão dos pré-candidatos de plantão. Agora, maioria posa para foto como se tivesse carregado a obra nas costas. É verdade que alguns suaram a camisa e brigaram pelo projeto durante anos. Outros, porém, acompanharam tudo de uma confortável distância. Quando muito, só deram uma olhadinha pelo retrovisor da política. Tem gente querendo cobrar pedágio por uma estrada que nunca ajudou a abrir.

"Mágica"

O deputado estadual Lídio Lopes, presidente do Avante, confirmou presença na coligação de apoio à reeleição de Eduardo Riedel, justamente o governo que, tempos atrás, parecia dispensável. Houve época em que recursos estaduais para moradias eram tratados com certo desdém. Hoje o discurso ganhou novos contornos. A política tem dessas "mágicas": o que ontem era distância, hoje atende pelo nome de aliança.

Bem assim

Nos bastidores, a avaliação é pragmática: a prefeita Adriane Lopes deverá apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel, mas sem ocupar o centro do palco. Ambos são do mesmo partido, o Progressistas, porém a lógica é simples e nada sentimental. Em campanha, nem todo cabo eleitoral soma votos; alguns carregam o risco de fazer a conta diminuir. Política tem um manual próprio de sobrevivência. E um dos capítulos mais antigos ensina que amizade é uma coisa, estratégia eleitoral é outra. E bem diferente.

ANIVERSARIANTES 

  • Gisele de Almeida Serra Barbosa,
  • Loiva Heidecke Schiavo,
  • Dr. Estevam Murillo Campos 
  • da Costa,
  • Mariel Selingardi Espíndola, 
  • Maria de Fátima Meinberg Cheade,
  • Walter Zaia, 
  • Antonio Carlos Alves,
  • Luiz Pereira de Souza,
  • Sônia Maria Souza de Oliveira, 
  • Elisandra Cristina de Oliveira Domingos,
  • Daniel Reis,
  • Paula Andréia Fernandes,
  • Eder Nantes de Sousa,
  • Lucimara Vera Valente,
  • Nathalia Bueno Castro Campos,
  • Tuko Nakaodo,
  • Fabrício Brandão,
  • Luciano Ferreira da Silva,
  • Maria José de Araújo,
  • Etienett Rosa Possari,
  • Marcelo Scaliante Fogolin,
  • Dr. Antônio Adonis Mourão Júnior,
  • Dr. Sérgio Augusto Bentes Melo e Silva,
  • Ricardo Aoki,
  • Henrique Ovando Medina,
  • Suellen Bianca Peralta,
  • Jacqueline Barros,
  • Henrique Dedé,
  • Dione de Abreu,
  • Dr. Fernando Manoel Garcia Cruz,
  • Florisvaldo Barbosa Dias,
  • João Romário Zanuncio Sobrinho,
  • Marycleis Silveira Degaspari,
  • Sandra Mara Peralta Cabreira,
  • Pedro Galindo Passos,
  • Maria do Carmo Oliveira Costa,
  • Valdeir Pedro de Carvalho,
  • Eunice de Oliveira e Silva,
  • Érica Passos da Silveira,
  • Kezer Mattioli Souza,
  • Luiz Augusto de Andrade,
  • Danilo Tochikazu Menossi Sakamoto,
  • Luiz Adriano Metello, 
  • Nelly Hugueney Dal Farra, 
  • Sabrina Baís Bertoni, 
  • Luciana Brandão Alves Pereira,
  • Nady Esteves Alves,
  • Nelson Cardoso de Araújo,
  • Carlos Eduardo Muniz da Silva,
  • Osmar Campos de Oliveira,
  • Petronio Ribeiro Novaes Filho,
  • Gisela Lopes Siqueira Campos,
  • Pedro Tales Morettini,
  • Darci Alves Higa,
  • Rafael Ribeiro Reese,
  • Loacyr Sussi,
  • Carolina Yumie Jano,
  • Norberto Hideo Tateishi,
  • Deny Franco Taveiros Neto,
  • Vinício de Rosa Silva Dacal,
  • Emiliano Tibcherani,
  • Leonardo Arévalo Dias,
  • Olivia Rodrigues Telles,
  • Norma Uliana Yule,
  • Sílvio Carlos Martins,
  • Dra. Indiara Arruda de Almeida Serra, 
  • Miriam Magaly França,
  • William Barbosa Gomes,
  • Márcia Mayumi Maki,
  • Renata Corrêa Silva,
  • João Pereira Ribeiro Miranda Carpes,
  • Maria Cecília Gomes Dias,
  • José Pires de Salles,
  • Ana Paula Alves Coelho,
  • Hosana Silva de Oliveira,
  • Silmara Dias Juscelino, 
  • Marilene Vanderlei dos Santos Moreira,
  • Katsumi Kouchi,
  • Marcos Frederico de Santana Gomes,
  • Inês Aparecida dos Santos,
  • Sumara Sitta Guimarães,
  • Leandro Luis Castoldi,
  • Marcio Alves Benites,
  • Ruth Chaves Barbosa Adegbesan,
  • Rafael Simczak Treuherz, 
  • Gilberto Picolotto Junior, 
  • Ana Lidia Olivieri de Oliveira,
  • Marcos Rogério Fernandes,
  • Valéria Mougenot Mores,
  • Rui Nunes da Silva Junior,
  • Ricardo Azambuja Almeida,
  • Leci de Souza Nogueira,
  • Sérgio Gomes da Rocha,
  • Carlos Nogueira dos Santos,
  • Paulo Massato Yano,
  • Carlos Alberto Chiappetta,
  • Michael Marion Davies Teixeira 
  • de Andrade,
  • Thelma Corral,
  • Fernando Leno Cardozo,
  • Hemerson Pistori,
  • Rosana Yoko Naka,
  • Luciana Silva Motta de Magalhães,
  • Clélia da Luz Correa Pahl.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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