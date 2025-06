Zé Neto & Cristiano e Menos é Mais farão show em setembro em Campo Grande

23ª edição

Tradicional festa junina está na 23ª edição e começa no dia 12 de junho, na Praça do Rádio Clube, com entrada gratuita

Tradicional festa junina de Mato Grosso do Sul, o 23º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande será realizado de 12 a 15 de junho, na Praça do Rádio Clube.

O evento é organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria-Executiva de Cultura (Secult) e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com o Governo do Estado e a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, como celebração ao dia de Santo Antônio, padroeiro da Capital.

Durante os quatro dias de festa, a expectativa é reunir milhares de pessoas na praça, onde haverá barracas de comidas típicas e shows.

Programação

Para este ano, a principal atração é a dupla sertaneja Jads e Jadson, que sobe ao palco no primeiro dia do Arraial, às 21h. No mesmo dia, também se apresentam Marcos e Zé Ronaldo, às 19h.

No segundo dia, 13 de junho, dia do padroeiro de Campo Grande, haverá programação religiosa com a tradicional procissão, que sairá às 19h da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua em direção à Praça do Rádio Clube.

Às 19h, a Santa Missa será celebrada no local. Na sequência, às 21h, tem a dupla Gilson e Júnior.

No sábado (14), às 19h haverá show do cantor Max Henrique e, na sequência, às 21h, se apresentam a dupla Alex e Yvan às 21h.

Já no domingo (15), o encerramento será com o forró do cantor Fábio Cunha às 19h, e, para encerrar a programação, o grupo Ipê da Serra sobe ao palco às 20h.

As barracas de comidas típicas ser]ap comandadas por organizações e entidades que desenvolvem trabalho socioassistencial na Capital.

Serão ao todo 28 barracas, que se inscreveram e foram sorteadas, em sorteio foi realizado no último dia 30 de maio, na Esplanada Ferroviária, com a presença das entidades que se credenciaram para a edição da festa.

Serviço: 23º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

Data: 12 a 15 de junho

Local: Praça do Rádio Clube – Campo Grande/MS

Horário: A partir das 17h30

Entrada: Gratuita