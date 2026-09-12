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Economia

ANÁLISE

Alimentos sobem mais de 20 vezes a inflação da Capital

Cebola e repolho acumulam altas superiores a 80% no ano, enquanto IPCA de Campo Grande está em 3,79%; clima pode pressionar os preços nos próximos meses

Súzan Benites

Súzan Benites

12/09/2026 - 08h10
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O preço de alguns alimentos disparou em Campo Grande e chegou a subir mais de 20 vezes a inflação acumulada no ano.

Enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da Capital registra alta de 3,79% de janeiro a agosto, produtos como cebola e repolho acumulam aumentos superiores a 80%.

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram uma pressão bastante desigual dentro da cesta de consumo. A cebola acumula alta de 81,60%, o equivalente a 21,5 vezes a inflação geral, enquanto o repolho subiu 80,74%, ou 21,3 vezes o IPCA.

Outros alimentos também apresentam aumentos muito acima do índice geral. A melancia acumula alta de 36,82%, quase 9,7 vezes a inflação, enquanto o feijão-carioca subiu 28,73%, 7,6 vezes o índice. O levantamento considera a variação acumulada no ano até agosto.

A disparidade fica evidente mesmo entre produtos que fazem parte do mesmo grupo. O grupo alimentação e bebidas acumula alta de 3,36%, abaixo do índice geral de Campo Grande, de 3,79%. No entanto, alguns itens registram reajustes muito superiores à média.

Entre os produtos com aumentos acima da inflação estão ainda o leite longa-vida, com alta de 13,19%, o queijo, com 12,54%, o iogurte e bebidas lácteas, com 12,24%, além da batata-inglesa, que acumula alta de 12,06%.

Nas carnes, o avanço também supera o IPCA em diversos cortes. O músculo registra alta de 11,60%, a paleta, de 12,60%, a capa de filé, de 12,01%, e a costela, de 8,57%. O grupo carnes acumula alta de 8,23%, mais que o dobro da inflação da Capital.

Mensal

O comportamento registrado em agosto mostra como os preços dos alimentos podem oscilar significativamente. Apesar das fortes altas acumuladas ao longo do ano, alguns produtos tiveram quedas expressivas no mês.

A batata-inglesa caiu 20,33% em agosto, enquanto a cebola recuou 12,44%, o feijão-carioca teve queda de 10,12% e o tomate ficou 8,48% mais barato. Mesmo assim, os produtos continuam apresentando alta significativa no acumulado do ano.

No caso da cebola, por exemplo, a redução registrada em agosto ainda não foi suficiente para reverter a forte valorização acumulada anteriormente.

A dinâmica ajuda a explicar por que a inflação oficial e a percepção de aumento dos preços no supermercado podem apresentar diferenças. O IPCA mede uma cesta ampla de produtos e serviços, enquanto o impacto no orçamento de cada família depende dos itens consumidos com maior frequência.

Em agosto, o IPCA de Campo Grande registrou deflação de 0,20%, após ficar estável em julho. Mesmo com a queda do índice geral, cinco dos nove grupos pesquisados tiveram aumento. Alimentação e bebidas avançou 0,09% no mês, com alta de 0,63% na alimentação no domicílio.

Entre os principais aumentos registrados no mês estiveram a melancia (14,39%), a mandioca (5,35%), a banana-d’água (4,37%), as carnes (1,57%) e hortaliças e verduras (1,30%). Na outra ponta, batata, cebola, feijão e tomate contribuíram para conter a inflação de alimentos.

Segundo pesquisa da Serasa Experian em agosto deste ano, 53% dos trabalhadores brasileiros chegam ao fim do mês sem dinheiro suficiente para pagar todas as despesas. Entre eles, 78% apontam a alimentação como um dos gastos que mais comprometem a renda, à frente de despesas como água, luz e gás, citadas por 72%.

Mais do que mostrar que comer ficou caro, os números ajudam a entender uma dificuldade que aparece no orçamento doméstico: quando a renda é limitada, não existe a possibilidade de simplesmente eliminar a alimentação da lista de despesas.

Para a cofundadora da Bem Educação e especialista em comportamento financeiro, Ana Leoni, é justamente nesse ponto que a educação financeira deixa de ser uma questão de matemática e passa a envolver comportamento.

“Dietas financeiras com planos de ação eficazes trazem certo resultado a curto prazo, sem dúvida. O problema é que nunca são sustentáveis por muito tempo”.

A comparação com as dietas ajuda a explicar um comportamento comum quando as contas apertam. A pessoa percebe que gastou mais do que deveria e tenta compensar fazendo cortes radicais. O problema é que uma estratégia baseada apenas em restrições tende a ser difícil de manter.

“Faz mais sentido construir hábitos mais duradouros. Em vez de focar em restrições ou mudanças drásticas, fazer escolhas que promovem o bem-estar geral e são sustentáveis a longo prazo é muito mais saudável”, afirma Ana.

Alimentos podem ficar mais caros com El Niño

A trajetória dos alimentos pode ganhar um novo fator de pressão nos próximos meses com a previsão de um El Niño de intensidade forte ou muito forte entre o fim deste ano e o início de 2027.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, a previsão da National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) aponta 63% de probabilidade de o fenômeno alcançar essa intensidade entre novembro e janeiro, período considerado crítico para o plantio e o desenvolvimento das lavouras de verão.

Para o governo estadual, o principal risco está na imprevisibilidade provocada pelo fenômeno. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette, alterações no padrão climático podem dificultar o planejamento dos produtores.

“É importante ressaltar que o principal efeito do El Niño dessa intensidade é a imprevisibilidade que ele causa. Então, a gente tem em Mato Grosso do Sul, normalmente, uma estação de seca e cheia bem definida, um calendário agrícola que varia pouco”, disse ao Correio do Estado.

O secretário também destacou que o Estado já registrou neste ano episódios considerados fora do padrão esperado.

“A gente teve uma onda de calor recentemente depois de uma semana de muito frio e agora chuva. Faz mais de 10 anos que não chovia na última semana de agosto no nosso Estado. Então, esse tipo de ocorrência de eventos que não estão dentro da nossa previsão climática atrapalha muito o planejamento da agricultura”, afirma.

Além da irregularidade das chuvas, Falcette aponta risco de ondas de calor durante a primavera e o verão e possibilidade de escassez hídrica.

“A gente tem uma alta probabilidade de grandes ondas de calor durante a primavera e o verão e a possibilidade de escassez hídrica, uma vez que a tendência, uma das coisas que esse fenômeno causa, são as chuvas esparsas. Então, a gente deixa de ter aquela chuva uniforme que atende ao Estado inteiro e a gente passa a ter chuvas mais pontuais”, explica.

Embora o fenômeno climático esteja no radar, a ocorrência de El Niño, isoladamente, não permite prever o comportamento das lavouras.

Para o consumidor, porém, eventuais perdas de oferta podem chegar rapidamente ao supermercado, especialmente em produtos mais perecíveis.

Hortaliças, frutas, arroz e feijão tendem a responder mais rapidamente a alterações na produção. Leite e carne também podem sofrer efeitos indiretos caso mudanças climáticas prejudiquem pastagens ou elevem os custos da alimentação animal.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2974, sexta-feira (11/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/09/2026 09h21

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2974 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 11 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 690 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 63.120,17)
  • 18 acertos - 57 apostas ganhadoras (R$ 2.076,32)
  • 17 acertos - 474 apostas ganhadoras (R$ 249,68)
  • 16 acertos - 2692 apostas ganhadoras (R$ 43,96)
  • 15 acertos - 11735 apostas ganhadoras (R$ 10,08)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2974 são:

  • 59 - 20 - 47 - 31 - 03 - 13 - 07 - 92 - 79 - 29 - 95 - 73 - 23 - 46 - 26  - 42 - 10 - 37 - 58 - 61

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2975

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 14 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2975. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7115, sexta-feira (11/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

12/09/2026 09h20

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7115 da Quina na noite desta sexta-feira, 11 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 30 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 63 apostas ganhadoras (R$ 12.404,31)
  • 3 acertos - 5.185 apostas ganhadoras (R$ 143,54)
  • 2 acertos - 136.461 apostas ganhadoras (R$ 5,45)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7115 são:

  • 12 - 74 - 43 - 61 - 67 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7116

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 13 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 7116. O valor da premiação está estimado em R$ 31 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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