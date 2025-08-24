Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

sorte

Apostador de Mato Grosso do Sul ganha R$ 50 mil na Mega-Sena

Aposta ficou a uma dezena de fazer a sena e sortudo faturou o prêmio da quina; Confira se você foi o ganhador

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

24/08/2025 - 15h30
Um apostador de Mato Grosso do Sul acertou cinco dezenas da Mega-Sena e ganhou o prêmio de R$ 50.671,85. Ele ficou a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.

A aposta de Mato Grosso do Sul que faturou a quina foi feita em Dourados. O apostador fez um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 5, de forma presencial em lotérica.

O sorteio do concurso 2905 foi na noite de sábado (23). Os números sorteados foram: 04 - 17 - 18 -  26 - 43 - 52.

Em todo o Brasil, foram 39 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 3.318 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 981,75 cada.

Os números da Mega-Sena 2905 são:

  • 04 - 17 - 18 -  26 - 43 - 52.

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2906

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 26 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2906. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2285, sábado (23/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/08/2025 08h30

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2285 da Timemania na noite deste sábado, 23 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
8 apostas ganhadoras, R$ 24.461,50

5 acertos
153 apostas ganhadoras, R$ 1.827,18

4 acertos
3.200 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos
30.123 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

MANAUS /AM
6.503 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2285 são:

  • 45, 68, 39, 69, 77, 65, 48
  • Time do Coração: 51 (MANAUS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2286

Com0o a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 26 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2286. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

24/08/2025 08h15

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3477 da Lotofácil na noite deste sábado, 23 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Veja os detalhes das apostas ganhadoras:

15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.420.288,62

14 acertos
314 apostas ganhadoras, R$ 1.354,87

13 acertos
10041 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
104029 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
510914 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Nove apostas simples de MS levaram o prêmio de R$1.354,87 cada.

Os números da Lotofácil 3477 são:

  • 05, 02, 16, 03, 21, 12, 18, 25, 24, 20, 06, 17, 23, 15, 08.

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3478

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 25 de agosto a partir das 20 horas, pelo concurso 3478. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

