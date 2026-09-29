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Arrecadação de ICMS encolhe e repasse federal para MS dispara

Em agosto, receita de ICMS foi 3,1% menor que em igual período de 2025. O repasse de FPE, por sua vez, teve aumento de 20%

Neri Kaspary

Neri Kaspary

29/09/2026 - 11h23
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Dados publicados no diário oficial desta terça-feira (29) mostram que apesar das safras recordes de soja e milho e do boom da celulose, a arrecadação de ICMS em Mato Grosso do Sul em agosto deste ano foi 3,1% menor que em igual mês do ano passado, recuando de R$ 1,562 bilhão para R$ 1,513 bilhão.

No mesmo mês, o repasse federal relativo ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) teve aumento de 20%, saltando de R$ 225 milhões para R$ 270 milhões. Os dois impostos, são, respectivamente, as mais importantes fontes de receita dos cofres estaduais.

E, se forem computados os números relativos aos oito primeiros meses relativos ao ICMS, o cenário não é muito diferente. De janeiro a agosto do ano passado o ICMS garantiu R$ 11,543 bilhões. Neste ano, em igual período, a arrecadação cresceu 1,2% e passou para R$ 11,686 bilhões. O índice de crescimento é inferior ao da inflação dos últimos 12 meses, que ficou em 4,8%.

O aumento nos repasses relativos ao FPE, que é composto basicamente pela arrecadação sobre o Imposto de Renda (IR) e o Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI), também não foi fato isolado de agosto. Nos oito primeiros meses do ano os repasses federais somaram R$ 3,090 bilhões, ante R$ 2,699 bilhões em igual período de 2025, representando crescimento de 14,8%.

E o mau desempenho na arrecadação de ICMS ocorre justamente num ano em que dois dos principais produtos da economia tiveram safras recorde. A soja rendeu 16,7 milhões de toneladas, ante 14 milhões de toneladas no período anterior.

O milho, embora os números da safrinha não estejam fechados, rendeu pelo menos 16,2 milhões de toneladas, ante 14 milhões na segunda safra de 2025. Embora a incidência direta de ICMS sobre produtos agrícolas seja baixa, normalmente o giro econômico que estes grãos geram acaba trazendo reflexos positivos à economia como um todo.

Além, disso, as exportações de Mato Grosso do Sul também contrastam com a arrecadação de impostos. Nos primeiros oito meses as vendas externas somaram US$ 8,2 bilhões de dólares. É o maior valor da história estadual e 11,9% acima das vendas em igual período do ano anterior.

Mas os dados da balança comercial também ajudam a explicar o mau desempenho da arrecadação estadual. A importação de gás boliviano caiu 7,8% neste ano, recuando de US$ 554,6 milhões para US$ 510,8 milhões. Esta redução significou em torno R$ 45 milhões a menos nos cofres estaduais neste ano na comparação com 2025.

ITCD

Mas, se a arrecadação de ICMS está caminhando para trás, o mesmo não ocorre com o ITCD  (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). Nos 12 meses fechados em agosto do ano passado o imposto havia garantido R$ 467 milhões aos cofres estaduais. Agora, a soma dos últimos 12 meses rendeu R$ 702 milhões, o que representa aumento de 50%. Somente em dezembro do ano passado entraram R$ 271 milhões nos cofres. 

Uma das explicações para este aumento é que a partir de meados de 2024 a Secretaria de Estado de Fazenda passou a adotar o banco de dados da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para calcular o valor do imposto, que até então era cobrado com base nas declarações do próprio contribuinte. Na época, a previsão era de que a arrecadação chegasse a triplicar. 

Em todo o ano de 2023, o ITCD  rendeu R$ 429,2 milhões aos cofres estaduais, ou R$ 35,75 milhões por mês. Agora, esta média está em R$ 87,75 milhões mensais. 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1309, segunda-feira (28/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

29/09/2026 08h35

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1309 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 22 apostas ganhadoras (R$ 3.623,40)
  • 5 acertos - 1.191 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 14.815 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Maio - 46.298 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1309 são:

  • 24 - 06 - 25 - 31 - 26 - 12 - 29 
  • Mês da sorte: 05 - Maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1310

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 29 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1310. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças e quintas às 20h e aos domingos às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3014, segunda-feira (28/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/09/2026 08h34

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3014 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras (R$ 6.162,60)
  • 4 acertos - 767 apostas ganhadoras (R$ 119,37)
  • 3 acertos - 15.161 apostas ganhadoras (R$ 3,01)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras (R$ 6.008,53)
  • 4 acertos - 693 apostas ganhadoras (R$ 132,11)
  • 3 acertos - 13.874 apostas ganhadoras (R$ 3,29)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3014 são:

Primeiro sorteio: 11 - 20 - 49 - 25 - 24 - 33

Segundo sorteio: 24 - 31 - 43 - 35 - 39 - 26

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3015

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3015. O valor da premiação está estimado em R$ 6,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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