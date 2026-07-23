BNDES aprova R$ 150 milhões para impulsionar expansão do Grupo Cerradinho

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou duas operações de crédito, que somam R$ 150 milhões, para o Grupo Cerradinho, voltadas ao financiamento de investimentos em inovação tecnológica, modernização industrial e expansão da produção de biocombustíveis em suas unidades, localizadas em Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás, e Maracaju, no sudoeste de Mato Grosso do Sul.
Os financiamentos integram o programa BNDES Mais Inovação, que apoia a implantação de projetos de investimento em inovação e digitalização.
A primeira operação, de R$ 50 milhões, destina-se à Neomille S.A., subsidiária do grupo focada na produção de etanol de milho e coprodutos. Os recursos serão utilizados para a aquisição de máquinas, equipamentos e serviços tecnológicos com características inovadoras, todos credenciados no BNDES.
A segunda operação, no valor de R$ 100 milhões, envolve a Cerradinho Bioenergia S.A. e a Neomille S.A. e viabilizará novos investimentos em bens de capital inovadores, incluindo equipamentos industriais e agrícolas, com tecnologia nacional.
"São investimentos em tecnologia nacional que buscam eficiência energética e redução das emissões de carbono", observou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.