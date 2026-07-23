Resultado da + Milionária de ontem, concurso 374, quarta-feira (22/07): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 374 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 22 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 75 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora (R$ 325.383,29)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 28 apostas ganhadoras (R$ 5.164,81)
- 4 acertos + 2 trevos - 106 apostas ganhadoras (R$ 1.461,73)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1441 apostas ganhadoras (R$ 107,52)
- 3 acertos + 2 trevos - 1422 apostas ganhadoras (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 12953 apostas ganhadoras (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 11217 apostas ganhadoras (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 95722 apostas ganhadoras (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 374 são:
- 08 - 37 - 28 - 02 - 30 - 04
- Trevos sorteados: 1 - 4
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 375
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 26 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 375. O valor da premiação está estimado em R$ 76 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.