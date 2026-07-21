BNDES investe R$ 38,4 milhões em expansão da internet em MS

Rede de fibra óptica está em expansão no Estado - Reprodução

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O investimento em infraestrutura de telecomunicações em Mato Grosso do Sul, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), foi de R$ 38,4 milhões desde 2023.

As informações são do BNDES, que fez um balanço sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). O volume de recursos compreende o período entre agosto de 2023, quando o fundo começou a ser operacionalizado, e junho de 2026.

Em Mato Grosso do Sul, foram contemplados 206 provedores em 12 municípios. Os recursos são destinados à melhoria das redes de telecomunicações e à ampliação da conectividade.

“O Fust tem o propósito de ampliar o acesso aos serviços de telecomunicações por meio do apoio a investimentos em infraestrutura de conectividade. No Ceará, os recursos aprovados contribuem para a expansão das redes e para o fortalecimento da atuação dos provedores regionais em diferentes municípios”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

No Brasil

Em todo o País, o programa BNDES Fust soma R$ 3,06 bilhões financiados. Os recursos contemplam financiamento direto e indireto, além de apoio financeiro não reembolsável.

Os valores aprovados para 497 provedores locais em 1.503 municípios apoiam a expansão de redes de fibra óptica e fortalecem o desenvolvimento regional por meio da conectividade em escolas e residências do interior brasileiro.

Criado pela Lei nº 9.998/2000, após a privatização do Sistema Telebrás, o Fust tem como objetivos estimular a expansão e melhorar a qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzir as desigualdades regionais e incentivar o uso e a criação de novas tecnologias de conectividade para promover o desenvolvimento econômico e social.

O Ministério das Comunicações (MCom) é o órgão responsável pela política pública do Fust e pela administração do fundo, enquanto o BNDES atua como agente financeiro, operacionalizando linhas de crédito e instrumentos de financiamento com recursos do fundo.

Um dashboard com o desempenho do Fust está disponível no site do BNDES.