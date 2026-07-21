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BNDES investe R$ 38,4 milhões em expansão da internet em MS

Fibra óptica: recursos do Fust financiaram 206 provedores em 12 municípios entre 2023 e junho de 2026 para ampliar a conectividade no Estado

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

21/07/2026 - 15h15
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O investimento em infraestrutura de telecomunicações em Mato Grosso do Sul, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), foi de R$ 38,4 milhões desde 2023.

As informações são do BNDES, que fez um balanço sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). O volume de recursos compreende o período entre agosto de 2023, quando o fundo começou a ser operacionalizado, e junho de 2026.

Em Mato Grosso do Sul, foram contemplados 206 provedores em 12 municípios. Os recursos são destinados à melhoria das redes de telecomunicações e à ampliação da conectividade.

“O Fust tem o propósito de ampliar o acesso aos serviços de telecomunicações por meio do apoio a investimentos em infraestrutura de conectividade. No Ceará, os recursos aprovados contribuem para a expansão das redes e para o fortalecimento da atuação dos provedores regionais em diferentes municípios”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

No Brasil

Em todo o País, o programa BNDES Fust soma R$ 3,06 bilhões financiados. Os recursos contemplam financiamento direto e indireto, além de apoio financeiro não reembolsável.

Os valores aprovados para 497 provedores locais em 1.503 municípios apoiam a expansão de redes de fibra óptica e fortalecem o desenvolvimento regional por meio da conectividade em escolas e residências do interior brasileiro.

Criado pela Lei nº 9.998/2000, após a privatização do Sistema Telebrás, o Fust tem como objetivos estimular a expansão e melhorar a qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzir as desigualdades regionais e incentivar o uso e a criação de novas tecnologias de conectividade para promover o desenvolvimento econômico e social.

O Ministério das Comunicações (MCom) é o órgão responsável pela política pública do Fust e pela administração do fundo, enquanto o BNDES atua como agente financeiro, operacionalizando linhas de crédito e instrumentos de financiamento com recursos do fundo.

Um dashboard com o desempenho do Fust está disponível no site do BNDES.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1250, segunda-feira (20/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/07/2026 08h07

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1250 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,3 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 52 apostas ganhadoras (R$ 3.445,85)
  • 5 acertos - 2.068 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 28.103 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Junho - 94.947 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1250 são:

  • 31 - 21 - 06 - 28 - 19 - 20 - 14
  • Mês da sorte: 06 - Junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1251

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 21 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1251. O valor da premiação está estimado em R$ 3,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2985, segunda-feira (20/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/07/2026 08h06

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 11.660,01)
  • 4 acertos - 309 apostas ganhadoras (R$ 172,50)
  • 3 acertos - 7.171 apostas ganhadoras (R$ 3,71)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 5.247,01)
  • 4 acertos - 414 apostas ganhadoras (R$ 128,75)
  • 3 acertos - 8.425 apostas ganhadoras (R$ 3,16)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2985 são:

Primeiro sorteio: 29 - 49 - 01 - 08 - 39 - 18

Segundo sorteio:  29 - 44 - 08 - 09 - 40 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2986

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2986. O valor da premiação está estimado em R$ 1,6 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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