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Bolsa cai 1,2%, e dólar sobe para R$ 5,13 com tensão global

Petróleo sobe quase 10% com nova escalada no Oriente Médio

Agência Brasil

13/07/2026 - 19h00
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A escalada das tensões no Oriente Médio pressionou os mercados financeiros nesta segunda-feira (13). A bolsa caiu mais de 1%, o dólar voltou a subir frente ao real e o petróleo subiu quase 10% diante do temor de interrupções no abastecimento global após novos desdobramentos do conflito envolvendo Estados Unidos e Irã.

Principais números:

  • Ibovespa: 175.739 pontos (-1,2%);
  • Dólar comercial: R$ 5,131 (+0,46%);
  • Petróleo tipo Brent: US$ 83,30 (+9,59%).

Principal índice da B3, o Ibovespa operava perto da estabilidade no início do pregão, mas passou a registrar perdas ao longo do dia, acompanhando o aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais.

O avanço do petróleo favoreceu as ações da Petrobras, as mais negociadas, que ajudaram a reduzir as perdas do índice. Os papéis ordinários (com voto em assembleia de acionistas) da estatal subiram 3,44%. As ações preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) avançaram 2,55%.

As ações de outras empresas petrolíferas também subiram. A alta, porém, foi insuficiente para compensar as quedas das ações de outros setores, como bancos, empresas ligadas ao consumo e mineradoras, que puxaram o Ibovespa para baixo e fizeram o índice cair 1,2%, para os 175.739 pontos.

O mercado reagiu ao aumento das preocupações com um possível impacto da alta do petróleo sobre a inflação global e, consequentemente, sobre a trajetória dos juros nas principais economias.

Dólar

O dólar acompanhou o movimento de fortalecimento em relação a divisas de países emergentes e encerrou o dia cotado a R$ 5,131, alta de R$ 0,023 (0,46%).

Ao longo da sessão, a moeda chegou à máxima de R$ 5,142 após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o endurecimento das medidas contra o Irã e a intenção de ampliar o controle sobre o Estreito de Ormuz, com a taxação em 20% da carga que passar pelo local.

No mercado doméstico, os investidores também acompanharam a divulgação do Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com investidores, que manteve em R$ 5,20 a projeção para o dólar no fim deste ano e preservou a expectativa de que a taxa Selic encerre 2026 em 14% ao ano.

Petróleo

O petróleo liderou os movimentos do mercado internacional em meio ao agravamento da crise geopolítica.

O barril do tipo Brent, referência global, fechou em alta de 9,59%, a US$ 83,30 por barril. O barril WTI, do Texas, avançou 9,42%, encerrando o dia a US$ 78,14.

A valorização foi impulsionada pelas ameaças envolvendo o Estreito de Ormuz, corredor estratégico por onde passam cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo.

Em resposta às medidas anunciadas por Trump, o governo do Irã prometeu reagir. Também foram registrados novos ataques entre forças do Iêmen, da Arábia Saudita e explosões na cidade iraniana de Bandar Abbas.

O cenário reforçou os temores de restrições na oferta global de petróleo e aumentou a expectativa de maior volatilidade nos mercados internacionais nas próximas semanas.

DESENVOLVIMENTO

Hotel que usou R$40 milhões para sair do papel abre as portas em Campo Grande

Empreendimento com 192 apartamentos começa suas atividades com 60 colaboradores contratados diretamente e seis opções distintas de diárias

13/07/2026 12h45

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Novo empreendimento serve tanto para estadias rápidas como para as mais prolongadas, com espaços abertos até mesmo para o público externo, como no caso do próprio restaurante do hotel.

Novo empreendimento serve tanto para estadias rápidas como para as mais prolongadas, com espaços abertos até mesmo para o público externo, como no caso do próprio restaurante do hotel. Reprodução/Divulgação

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Empreendimento administrado pela HCC Hospitality que recebeu um aporte de R$40 milhões, o hotel batizado de Plaza Belmar já está de portas abertas e chega em Campo Grande como um dos maiores da Capital em número de unidades habitacionais. 

Localizado na rua Dom Aquino, bem ao lado da praça do Belmar Fidalgo, esse novo empreedimento serve tanto para estadias rápidas como também para as mais prolongadas, com espaços abertos até mesmo para o público externo, como é o caso do próprio restaurante do hotel. 

Inicialmente esse hotel começa suas atividades com 60 colaboradores contratados diretamente. Como bem reforça o grupo, o próprio aumento da capacidade de hospedagem deve refletir diretamente a economia local, beneficiando cadeias ligadas à gastronomia, transporte, comércio e prestação de serviço, por exemplo. 

Ainda no final de junho houve um café da manhã e coquetel de abertura que marcou inclusive a primeira hospedagem oficial deste hotel que, segundo a gerente-geral do Plaza Belmar, Tassila Azambuja, nasceu com o objetivo de oferecer uma experiência completa ao hóspede. 

"Unindo conforto, tecnologia, localização estratégica e excelência operacional. Nossa estrutura foi pensada para atender desde executivos em viagens de negócios até visitantes que vêm conhecer Mato Grosso do Sul", comenta ela em nota.

Estrutura do hotel

Possuindo um conceito arquitetônico descrito como "contemporâneo", o hotel busca passar certa sofisticação e modernidade em um identidade visual, buscando um equilíbrio entre conforto e os ares de um ambiente urbano dinâmico. 

Com pelo menos seis opções distintas de diárias, há ar-condicionado em todas as acomodações, que aparecem ocupadas ainda com: mesa e espaço de trabalho; minibar; secador de cabelo; telefone; televisão e Wi-Fi. 

Ao todo há 192 apartamentos no Hotel Plaza Belmar, que conta ainda com centro de eventos para até 370 pessoas, que pode servir para receber reuniões, treinamentos, convenções e eventos sociais. Entre os detalhes cabe destacar ainda as salas de reuniões da Plaza Belmar, que foram batizadas com nomes de espécimes que valorizam a flora local, sendo: 

  • Ipê, 
  • Jatobá e 
  • Figueira

A estrutura conta com mezanino de apoio para serviços de alimentação, o que permite que diferentes atividades aconteçam de forma simultânea, sem interferir, portanto, na operação do restaurante. 

Para além da oferta hoteleira para Campo Grande, a gerente de Marketing da HCC Hotels, Maria Cecília Terres, frisa que o investimento reforça a estratégia de expansão da administradora que demonstra confiança no potencial de desenvolvimento da Capital do Mato Grosso do Sul. 

"O Plaza Belmar representa muito mais do que a abertura de um novo hotel. Ele é o marco de chegada da HCC Hospitality no Centro-Oeste, evidenciando nossa confiança no crescimento de Campo Grande como destino de negócios, eventos e turismo. Nosso objetivo é contribuir para elevar o padrão da hotelaria local e tracionar a demanda por hospedagens de qualidade", complementa em nota. 


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FERROVIA

Rumo e MRS Logística largam na frente na disputa pela concessão da Malha Oeste

Empresas solicitaram o acesso aos documentos da concessão na ANTT logo após aprovação do plano de outorga

13/07/2026 08h00

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Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A RumoLog e a MRS manifestaram interesse na licitação da Malha Oeste, prevista para ocorrer no segundo semestre deste ano.

As duas empresas, que já operam linhas férreas no País, solicitaram acesso ao processo na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com as regras do certame, que prevê investimentos de R$ 29 bilhões em Capex e R$ 53,5 bilhões em Opex no prazo de 57 anos.

Esses valores foram aprovados pela ANTT e Ministério dos Transportes em maio e junho, definindo que o leilão vai ser fracionado, os investidores vão ter oportunidade de obter a gestão da linha toda ou parte dela, já que haverá três lotes, que serão sucessivos no processo de leilão.

Primeiro será o certame do trecho completo, entre Corumbá e Mairinque (SP). Caso não haja interessados, vai ser o lote entre Corumbá e Bauru (SP); e por último o trecho entre Corumbá e Três Lagoas, com a possibilidade de ramal até Aparecida do Taboado.

Também haverá aporte de R$ 3,6 bilhões dos cofres públicos ao concessionário caso modernize e opere o trecho de Corumbá a Mairinque ou a Bauru.

Os repasses ocorrerão de forma escalonada, com desembolsos anuais de até R$ 500 milhões, mecanismo que busca garantir previsibilidade fiscal e continuidade dos investimentos ao longo do contrato de concessão. Porém, o trecho Corumbá-Três Lagoas foi excluído destes aportes.

Como estes foram os únicos detalhes divulgados pela ANTT, a RumoLog e a MRS solicitaram acesso ao processo na ANTT que trata desta licitação para ter mais informações, já que os documentos estão restritos.

Neste processo há a íntegra do plano de outorga, estudos técnicos, previsão de receitas e investimentos em cada um dos lotes, exigências ambientais, entre outras informações.

A RumoLog, da qual a Rumo Malha Oeste faz parte, solicitou acesso aos documentos no dia 29 de maio e a MRS no dia 28 de maio, uma semana após a diretoria colegiada da ANTT aprovar o plano de outorga.

Dessa forma, elas passaram a ter acesso a todas as minutas do certame antes que outros possíveis interessados em participar da disputa.

Com essas informações, a MRS assinou com o Ministério dos Transportes, no dia 29 do mês passado, um memorando de entendimento para a elaboração do Ferroanel de São Paulo, para agilizar o projeto, que estará interligado à Malha Oeste.

Este empreendimento possibilitará o acesso ao porto de Santos, facilitando a interligação dos trens provenientes do interior paulista aos portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de reduzir gargalos operacionais e aumentar a eficiência do transporte ferroviário de cargas.

Ferrovia terá leilão em três lotes e previsão de R$ 82,5 bilhões em investimentos e operação - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

ESTUDO

Este estudo pode viabilizar que no futuro o Ferroanel seja incorporado à concessão da Malha Oeste, com o devido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Segundo o ministro dos Transportes, George Santoro, os estudos vão subsidiar a definição da melhor alternativa para implantação do Ferroanel.

Um dia depois, em 30 de junho, a Rumo Malha Oeste teve o contrato prorrogado por 180 dias, mesmo sendo autuada em R$ 105,3 milhões por abandonar a linha férrea ao longo dos anos.

A justificativa é que a ferrovia poderia ficar sem nenhuma manutenção e vigilância patrimonial até fevereiro do próximo ano, segundo avaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A RumoLog é a atual gestora da Malha Oeste.

A MRS por meio da assessoria de imprensa informou que “a MRS não vai comentar sobre este assunto”. Já a Rumo foi procurada, mas não respondeu às perguntas do Correio do Estado.

A ANTT informou que o acesso integral “concedido às empresas Rumo e MRS ocorreu mediante solicitação formal, observando os procedimentos administrativos aplicáveis. Não houve tratamento diferenciado, antecipação de informações estratégicas ou disponibilização de conteúdo distinto daquele já tornado público no âmbito da Audiência Pública. A ANTT ressalta que todas as informações técnicas que embasam o projeto estão disponíveis de forma pública, transparente e isonômica aos interessados”.

A Agência reafirma seu compromisso com a transparência, a ampla publicidade dos atos administrativos e a observância dos princípios da legalidade, isonomia e competitividade que regem os processos de concessão pública.

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