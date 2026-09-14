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Economia

R$ 300 milhões

Caixa amplia prazo de apostas para a Lotofácil da Independência

Concurso especial será sorteado neste terça-feira (15), com prêmio estimado de R$ 300 milhões, o maior da história

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/09/2026 - 15h31
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A Caixa ampliou o prazo para apostas no concurso especial da Lotofácil da Independência 2026, pelo concurso 3.780. Com a mudança no cronograma, os apostadores terão até as 18h desta terça-feira (15) para registrar os jogos. O prazo original para registrar os jogos ia até as 10h.

O sorteio também foi remarcado e será realizado às 21h do mesmo dia, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa. Inicialmente, o sorteio seria às 11h

Após o encerramento das apostas, a venda de cotas de bolão Caixa permanecerá disponível até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa.

A Lotofácil da Independência deste ano tem prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio principal não acumula. Caso não haja ganhador com 15 acertos, o valor será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade.

Onze milionários em MS

A Lotofácil da Independência é realizada há 14 anos e, ao longo desse período, 12 sul-mato-grossenses ficaram milionários ao acertaram as 15 dezenas. O concurso especial é realizado desde 2012.

Conforme dados apurados junto à Caixa Econômica Federal, os prêmios somados dos ganhadores de Mato Grosso do Sul nesta loteria ultrapassam R$ 27 milhões.

Estes valores são referentes apenas os ganhadores do prêmio principal, mas há ainda centenas que acertaram entre 11 e 14 números e também garantiram algum dinheiro, porém menor.

Nos três primeiros anos da Lotofácil da Independência, em 2012, 2013 e 2014, não houve acertadores do Estado para as 15 dezenas. 

Já em 2015, no concurso 1255, cinco apostadores do Estado estavam entre os 51 ganhadores e cada um levou para casa o prêmio de R$ 1.757.073,66. Neste concurso, não há no rateio as cidades dos sortudos.

No ano seguinte, em 2016, um campo-grandense ganhou o prêmio para 15 acertos no concurso 1408. Ele dividiu a bolada com outros 9 ganhadores, faturando o valor de R$ 8.227.506,94.

Em 2017 e 2018, também não houve ganhadores de Mato Grosso do Sul para o prêmio principal.

Já em 2019, no concurso1861, a sorte estava com um sul-mato-grossense de Anaurilândia, que ganhou R$ 3.014.770,55, junto com outros 33 sortudos.

De Maracaju, veio o ganhador do ano seguinte, concurso 2320 em 2020, que faturou R$ 2.499.998,20. Neste ano, a Lotofácil da Independência teve 50 apostas ganhadoras.

Em 2021 o prêmio foi dividido entre 57 apostadores, sendo um deles um morador de Ribas do Rio Pardo. O prêmio para cada um foi de R$ 2.791.889,55, no concurso 2320.

No concurso 2610, de 2022, um morador de Coxim levou o valor de R$ R$ 2.248.149,10, ao acertar as 15 dezenas junto com outros 78 apostadores.

Em 2023, nenhum apostador de Mato Grosso do Sul esteve entre os 65 ganhadores.

Já no concurso especial de 2024, um apostador de MS ficou entre os 86 acertadores das 15 dezenas e levou para casa a bolada de R$ 2.354.726,30.

No ano passado, um bolão realizado em Campo Grande faturou R$ 4.293.824,76 no concurso especial.

LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 6100-0 de hoje, domingo (13/09): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

13/09/2026 14h02

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Confira o resultado da Loteria Federal

Confira o resultado da Loteria Federal Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6100-0 da Loteria Federal na manhã deste domingo, 13 de setembro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: 55594

  • 4º prêmio: 09375

  • 3º prêmio: 45292

  • 2º prêmio: 23895

  • 1º prêmio: 70028

Resultado da extração 6100-0:

1º    070028 | Bilhete não comercializado São Paulo (SP) - (R$ 500.000,00);
2º    023895 | Lotérica Santa Rita da Sorte Itapevi (SP) - (R$ 35.000,00);
3º    045292 | Lotérica Arnatto São Paulo (SP) - (R$ 30.000,00);
4º    009375 | Lotérica Sol da Sorte Guaratinguetá (SP) - (R$ 25.000,00);
5º    055594 | Gratidão Loterias Ltda. São Paulo (SP) - (R$ 20.503,00).

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1296, domingo (13/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

13/09/2026 13h56

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1296 da Dia de Sorte na manhã deste domingo, 13 de setembro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 38 apostas ganhadoras, (R$3.164,23 cada); 
  • 5 acertos - 1.486 apostas ganhadoras, (R$25,00 cada); 
  • 4 acertos - 19.175 apostas ganhadoras, (R$5,00 cada). 

Mês da Sorte

  • Dezembro - 62.309 apostas ganhadoras, R$ 2,50.

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1296 são:

  • 14 - 30 - 16 - 08 - 11 - 02 - 21
  • Mês da sorte: 12 - dezembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1297

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 14 de setembro, a partir das 18 horas, pelo concurso 1297. O valor da premiação está estimado em R$1,4 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças e quintas, sempre às 20h, e aos domingos, sempre às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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