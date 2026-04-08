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Campo Grande tem a quinta cesta básica mais cara do Brasil

Com o valor da cesta em R$ 805,93, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisa destinar cerca de 53,75% renda líquida para adquirir os alimentos

João Pedro Flores

08/04/2026 - 11h45
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Uma análise feita pela Companhia Nacional do Abastecimento (Conab) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), apontou que o preço da cesta básica, em março, de Campo Grande apresentou alta de 3,29% em relação a fevereiro. O custo foi de R$ 805,93, o que coloca a Capital de Mato Grosso do Sul na quinta posição da cesta básica mais cara entre as capitais brasileiras.

Na comparação com março de 2025, o valor da cesta aumentou 2,20% e, nos três primeiros meses de 2026, 3,87%.

Em março de 2026, para garantir a cesta básica, o trabalhador que recebe um salário mínimo (R$ 1.621) em Campo Grande precisou trabalhar cerca de quatro dias e meio (exatamente 109 horas e 23 minutos). Até neste ponto houve aumento, já que em fevereiro, o tempo de trabalho necessário era de 105 horas e 54 minutos.

Cerca de 53,75% do salário mínimo líquido deste trabalhador é destinado para adquirir a cesta básica. Em fevereiro de 2026, esse percentual correspondeu a 52,04% da renda líquida.

Altas e baixas dos produtos

Entre fevereiro e março, nove dos 13 produtos que compõem a cesta básica tiveram aumento nos preços médios, são eles:

  • feijão carioca (13,49%)
  • tomate (11,08%)
  • leite integral (9,20%)
  • batata (7,71%)
  • banana (4,04%)
  • arroz agulhinha (2,84%)
  • carne bovina de primeira (2,15%)
  • farinha de trigo (1,37%)
  • óleo de soja (0,28%)

Por outro lado, os quatro itens restantes apresentaram queda de preço:

  • café em pó (-1,02%),
  • manteiga (-0,99%),
  • açúcar cristal (-0,89%)
  • pão francês (-0,61%)

Campo Grande teve destaque no preço médio do leite UHT integral, que subiu 9,20%, a maior variação entre as cidades. 

Último ano

No acumulado dos últimos 12 meses, foram registradas elevações em seis dos 13 produtos:

  • feijão carioca (34,34%),
  • café em pó (14,13%),
  • carne bovina de primeira (6,45%),
  • pão francês (6,09%),
  • batata (1,45%)
  • farinha de trigo (1,37%).

Os itens que ficaram mais baratos foram:

  • arroz agulhinha (-33,89%),
  • açúcar cristal (-16,67%),
  • tomate (-12,02%),
  • leite integral (-5,74%),
  • manteiga (-3,14%),
  • óleo de soja (-2,06%)
  • banana (-1,20%).

Nos últimos 12 meses, o preço do café em pó aumentou em nove cidades, sendo que a maior variação foi verificada em Campo Grande (14,13%). 

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1198, terça-feira (07/04): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/04/2026 08h20

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1198 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 7 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 2.193,02)
  • 5 acertos - 1.471 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 15.226 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Junho - 40.757 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1198 são:

  • 20 - 02 - 13 - 31 - 15 - 06 - 27
  • Mês da sorte: 06 - JUNHO

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1199

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 9 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 1199. O valor da premiação está estimado em R$ 400 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2993, terça-feira (07/04): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/04/2026 08h17

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2993 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 7 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 31 apostas ganhadoras, (R$ 46.749,60)
  • 4 acertos - 2.014 apostas ganhadoras, (R$ 1.186,12)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2993 são:

  • 43 - 51 - 15 - 31 - 42 - 03

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2995

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 9 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2995. O valor da premiação está estimado em R$ 20 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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