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Economia

Suplementação Alimentar

Programa alimentar injeta R$ 24 milhões na economia de Campo Grande

Projeto prevê distribuição de leite e derivados frescos para escolas, idosos e população vulnerável

Welyson Lucas

19/05/2026 - 18h12
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Campo Grande deu início, nesta terça-feira (19), à fase de regulamentação do Programa Municipal de Suplementação Alimentar com Leite e Derivados Frescos, iniciativa criada pela Lei Municipal nº 7.603.

A proposta, idealizada pelo Núcleo Girolando MS em parceria com o setor produtivo e articulada na Câmara Municipal pelos vereadores André Salineiro e Papy, prevê impacto direto na saúde pública e na economia local, com estimativa de movimentar R$ 24,6 milhões por meio do fortalecimento da cadeia leiteira do município.

A primeira reunião para discutir a implementação do projeto contou com representantes do setor produtivo e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico (Semades).

O encontro marcou o início da construção das regras operacionais do programa, que terá uma fase piloto ainda em 2026.

O plano inicial prevê o atendimento de duas escolas municipais e dois centros de convivência para idosos, que serão definidos pela Semades. Apesar de o cronograma oficial ainda não ter sido fechado, a expectativa é de que os primeiros atendimentos comecem nos próximos meses.

Segundo o presidente do Núcleo Girolando MS, Alessandro Coelho, que conversou com a equipe do Correio do Estado, o modelo inicial foi pensado para testar a capacidade operacional do programa antes da ampliação em larga escala.

“Nosso objetivo imediato é verificar o potencial de consumo desse público para, então, darmos passos firmes. Queremos construir a base para que, em 2027, possamos expandir o projeto de forma bem mais robusta, buscando atender a maioria das escolas, o público da terceira idade e as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade”, afirmou.

A expectativa do grupo organizador é de que o programa alcance até 120 mil pessoas futuramente, ampliando a oferta de suplementação alimentar no município e fortalecendo pequenos e médios produtores locais.

Outro diferencial da proposta está na inclusão do mel de abelha floral na composição da alimentação distribuída.

O ingrediente deverá substituir açúcares industriais e refinados nas refeições fornecidas pelo município, funcionando como fonte natural de energia e contribuindo para a melhoria nutricional da merenda.

De acordo com Alessandro Coelho, o projeto também busca integrar desenvolvimento econômico e responsabilidade social. “Vamos trabalhar esse passo a passo de forma muito próxima entre a indústria e os produtores locais, cientes da complexidade logística e estrutural do projeto”, ressaltou.

A rapidez na aprovação da legislação também foi destacada pelo setor produtivo.

Segundo Coelho, o avanço da proposta contou com participação decisiva da vice-prefeita Camila e foi consolidado com a sanção da prefeita durante a Expogrande, evento considerado simbólico para o agronegócio sul-mato-grossense.

Para o chefe da Assessoria Técnica da Semades, Oto Cândido, o município vive agora uma etapa de diagnóstico e levantamento de informações para garantir segurança jurídica e viabilidade operacional ao programa.

“Essa reunião faz parte de uma etapa primordial de levantamento de dados e escuta das entidades do setor, para compreendermos melhor a realidade da cadeia produtiva do leite em Campo Grande. A partir desse diagnóstico, poderemos avançar com mais segurança nas próximas etapas”, explicou.

A iniciativa une políticas públicas de segurança alimentar, incentivo à produção regional e fortalecimento da economia local, com foco na melhoria da qualidade nutricional oferecida à população em situação de vulnerabilidade social.

LOTERIAS

Resultado da Quina de hoje, concurso 7029, terça-feira (19/05)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/05/2026 20h06

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7029 da Quina na noite desta segunda-feira, 19 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7029 são:

  • 13 - 20 - 59 - 17 - 14 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7030

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7030. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3689, terça-feira (19/05)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

19/05/2026 20h03

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3689 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 19 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3689 são:

  • 05 - 20 - 11 - 14 - 07 - 23 - 19 - 13 - 08 - 03 - 12 - 16 - 18 - 15 - 10 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3690

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 3690. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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