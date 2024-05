Campo Grande tem a menor taxa de desemprego do país

De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Campo Grande atingiu a menor taxa de desocupação entre as capitais no primeiro trimestre de 2024. A taxa obtida pela capital sul-mato-grossense é 4,4%.

Embora houve um aumento significativo na taxa, que foi de 4% no último trimestre de 2023, o economista e superintendente de Indústria, Comércio e Serviços José Eduardo Corrêa dos Santos explica que está dentro das expectativas sazonais que normalmente afetam os primeiros trimestres de cada ano.

"A sazonalidade, influenciada por fatores como o término de contratos temporários de fim de ano e menor atividade econômica pós-festas, costuma elevar temporariamente os índices de desocupação", explica o economista.

Campo Grande também lidera abertura de empresas em MS

Campo Grande também lidera o ranking de abertura de novas empresas em abril no Mato Grosso do Sul. Foram 481 firmas abertas, na sequência vem Dourados 135, Três Lagoas com 39 e Ponta Porã com 34. Os dados são da Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O resultado representa 46,33% do total abertos em MS, que foi de 1.038 estabelecimentos no mês, crescimento de 29,7% se comparado a abril de 2023, quando o volume foi de 800 empresas. No acumulado do ano até abril foram criadas 3.872 firmas, alta de 11% diante do ano passado.