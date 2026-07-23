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Carreiras jurídicas concentram quatro das cinco maiores rendas médias no Estado

Titulares de cartório lideram o ranking, com renda média de R$ 3,5 milhões por ano; levantamento foi realizado com base nos dados das declarações do Imposto de Renda deste ano

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

23/07/2026 - 08h00
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As carreiras ligadas ao sistema de Justiça concentram as maiores rendas declaradas em Mato Grosso do Sul. Levantamento do portal Salários do Brasil, elaborado a partir dos dados das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) deste ano, revela que quatro das cinco ocupações com maior rendimento médio anual no Estado pertencem ao Judiciário ou ao Ministério Público.

O ranking evidencia que, embora Mato Grosso do Sul tenha no agronegócio sua principal atividade econômica, são as carreiras vinculadas ao sistema de Justiça que concentram as maiores rendas médias declaradas pelos contribuintes, ocupando quatro das cinco primeiras posições e reforçando a elevada remuneração dessas funções no Estado.

Na liderança aparece a profissão de titular de cartório, cuja renda média anual declarada chega a
R$ 3.475.652, o equivalente a R$ 289,6 mil por mês. Ao todo, 167 pessoas informaram essa ocupação como atividade principal no IRPF. 

O valor coloca Mato Grosso do Sul na sétima posição nacional entre os estados com maior rendimento para essa carreira e representa uma renda 24% superior à média brasileira da profissão.

Na sequência estão procuradores e promotores de Justiça, com renda média anual de R$ 1.476.155 (R$ 123 mil mensais), e juízes e membros do Judiciário, que declararam média de R$ 1.438.570 por ano, ou R$ 119,9 mil por mês.

As duas ocupações também figuram entre as maiores remunerações do Estado, consolidando a predominância das carreiras jurídicas no topo do ranking.

Fechando o grupo das quatro profissões mais bem remuneradas está a carreira de advogado público e defensor, cuja renda média anual declarada foi de R$ 771.826, cerca de R$ 64,3 mil mensais.

O único setor fora da estrutura do Judiciário entre os cinco primeiros colocados é o de produtor agropecuário, com rendimento médio anual de R$ 557.688.

A presença do agronegócio entre as maiores rendas reflete o peso da atividade na economia sul-mato-grossense.

Segundo o levantamento, 24.040 contribuintes declararam atuar como produtores agropecuários, número muito superior ao registrado nas carreiras jurídicas que lideram o ranking.

Ainda assim, o rendimento médio dos produtores ficou bastante abaixo dos valores declarados pelos titulares de cartório e integrantes do Ministério Público e do Judiciário.

OUTRAS PROFISSÕES

Depois das cinco primeiras posições aparecem médico (R$ 555 mil anuais), auditor fiscal (R$ 540 mil), cantor e compositor (R$ 395 mil), servidor das carreiras do Poder Judiciário (R$ 311 mil), atleta profissional (R$ 309 mil), professor universitário (R$ 301 mil), servidor das carreiras do Ministério Público (R$ 280 mil), agrônomo (R$ 269 mil), dirigente e diretor de empresas (R$ 258 mil) e membro do Poder Executivo (R$ 257 mil).

O levantamento também mostra que Mato Grosso do Sul ocupa a nona posição entre os estados brasileiros em renda média declarada pelos contribuintes do Imposto de Renda.

Conforme os dados, 544.348 pessoas declararam ocupação principal no IRPF deste ano, com renda média anual de R$ 156 mil, cerca de 7% abaixo da média nacional, estimada em R$ 166 mil.

O patrimônio médio declarado pelos contribuintes sul-mato-grossenses foi de R$ 361 mil. A idade média dos declarantes é de 44,3 anos, e as mulheres representam 41,2% do total.

Entre as ocupações analisadas, os titulares de cartório também se destacam pelo patrimônio médio declarado, que alcança R$ 4 milhões.

Procuradores e promotores declararam patrimônio médio de R$ 3,34 milhões, enquanto juízes registraram R$ 3,13 milhões. Já os produtores agropecuários informaram patrimônio médio de R$ 2,42 milhões, evidenciando o elevado nível de capitalização do setor rural.

NACIONAL

No ranking nacional de renda média anual declarada no Imposto de Renda, o Distrito Federal lidera com
R$ 227 mil por contribuinte, seguido por São Paulo (R$ 188 mil) e Rio de Janeiro (R$ 183 mil).

Completam as 10 primeiras posições Rio Grande do Sul (R$ 170 mil), Paraná (R$ 165 mil), Santa Catarina (R$ 164 mil), Espírito Santo e Mato Grosso (ambos com R$ 159 mil), Mato Grosso do Sul (R$ 156 mil) e Minas Gerais (R$ 155 mil). 

O levantamento indica que os estados do Centro-Sul concentram as maiores rendas médias declaradas do País, enquanto MS aparece acima de Minas Gerais e entre as 10 unidades da Federação com maior rendimento médio dos contribuintes.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1252, quarta-feira (22/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

23/07/2026 08h07

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1252 da Dia de Sorte na noite desta quarta-feira, 22 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 20 apostas ganhadoras (R$ 2.435,07)
  • 5 acertos - 787 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 8.878 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Junho - 21.146 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1252 são:

  •  03 - 20 - 04 - 28 - 22 - 07 - 14 
  • Mês da sorte: 06 - Junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1253

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 23 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1253. O valor da premiaçãoestá estimado em R$ 250 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 374, quarta-feira (22/07): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

23/07/2026 08h06

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 374 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 22 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 75 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora (R$ 325.383,29)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 28 apostas ganhadoras (R$ 5.164,81)
  • 4 acertos + 2 trevos - 106 apostas ganhadoras (R$ 1.461,73)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1441 apostas ganhadoras (R$ 107,52)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1422 apostas ganhadoras (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 12953 apostas ganhadoras (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 11217 apostas ganhadoras (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 95722 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 374 são:

  • 08 - 37 - 28 - 02 - 30 - 04 
  • Trevos sorteados: 1 - 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 375

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 26 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 375. O valor da premiação está estimado em R$ 76 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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