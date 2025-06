Casais devem gastar R$ 475 em bares e restaurantes no Dia dos Namorados

Roupa é o presente mais procurado no Dia dos Namorados em MS - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Dia dos Namorados, celebrado anualmente em 12 de junho, promete aquecer o comércio em Mato Grosso do Sul em 2025.

A data promete movimentar R$ 384,45 milhões , de acordo com pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS) em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS). O valor é 1% maior do que o Dia dos Namorados do ano passado.

De acordo com o levantamento, serão gastos R$ 201,40 milhões com presentes e 183,06 milhões com comemorações. O gasto médio com presentes deve ser de R$ 273,21 e comemorações R$ 237,64 por consumidor. Com isso, o gasto com celebrações, por casal, deve ser de R$ 475,28.

As formas de comemorar a data são em bares ou restaurantes (34%), em casa com refeição preparada na residência (16%), passar a noite em hotel/motel (13%), levar o namorado(a) para um passeio (11%), refeição por delivery (11%), ir ao cinema (9%) e viajar (6%).

Os presentes mais procurados são roupas (42%), seguido de calçados (18%), perfumes e cosméticos (18%), bolsas e acessórios (17%), flores e cestas (16%) e joias (7%).

Dos entrevistados, 49,34% afirmaram que comprarão presentes e 51,56% vão celebrar a data. O gasto médio total é de R$ 510,85.

As lojas do centro são a preferência dos entrevistados (67%) e a qualidade do produto é apontada como essencial para a compra (81%).

De acordo com o analista-técnico do Sebrae-MS, Paulo Maciel, a data é importante para os empresários aumentarem o faturamento e atraírem novos clientes.

"Investir em experiências vai ser o diferencial. Embalagens criativas, kits personalizados, brindes simbólicos podem ser uma boa opção, já que o presente precisa emocionar. Além disso, opções de pagamento facilitadas e uma boa divulgação em redes sociais com mensagens que alcancem o coração das pessoas podem ser interessantes", sugere.

A pesquisa foi realizada no período de 5 a 11 de maio nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas.

DICAS

Veja dicas para compras seguras no Dia dos Namorados:

Para compras online

Sempre desconfie de links encaminhados via WhatsApp ou SMS

Fique atento às ofertas, duvide de valores muito abaixo do mercado

Acompanhe as compras realizadas pelo aplicativo do cartão, e caso desconheça alguma transação, bloqueie-a e entre em contato com a administradora

Nunca clique nos links de promoções vantajosas demais. Para ver a oferta, acesse o site oficial da loja digitando o endereço dela diretamente na barra do navegador

Nunca clique em “SIM” para gravar sua senha em sites, aplicativos ou em seu navegador

Ao pagar com boleto, Pix ou transferências sempre confira se o nome do beneficiário é de quem realmente deve receber o valor

Não selecione a opção “salvar dados do cartão” para utilizar em compras futuras

Dê preferência para o uso do cartão virtual para as compras online

Sempre pesquise a reputação de lojas e de vendedores e confira comentários feitos em vendas de outros compradores

O cadeado HTTPS atesta que determinado site é seguro. O ícone indica que as comunicações entre a página e o dispositivo do usuário estão protegidas por criptografia, o que garante segurança na troca de dados

Caso receba uma ligação pedindo dados pessoais, desligue e procure o gerente de sua conta imediatamente, de preferência, em outro aparelho de telefone. Lembre-se de que o banco nunca pede seus dados por telefone.

Em lojas físicas

Passe você mesmo o cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa, sempre confira o valor antes de digitar a senha e proteja o código de segurança

Sempre peça o comprovante impresso

Se o cartão não passar de primeira, redobre a atenção: não deixe que o levem para longe de você para passar em outra máquina e acompanhe de perto a 2ª tentativa

Ao terminar de realizar uma compra na maquininha, verifique o nome no cartão para ter certeza de que realmente é o seu. Bandidos podem se aproveitar de distrações para trocar o seu cartão

Ao utilizar o QR Code para pagamento, confira se o destinatário da transação é o beneficiário correto.

* COLABOROU GLAUCEA VACCARI