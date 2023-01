Com custo estimado de R$ 350 milhões, é aberto edital para ponte sobre rio Paraná até MS

O Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), lançou o edital para a construção da ponte que ligará Mato Grosso do Sul ao Paraná, no sudeste do Estado.

Conforme divulgado, a ponte que deverá ser construída terá 2 quilômetros de extensão sobre o Rio Paraná.

A nova ligação será entre o distrito de Porto São José, em São Pedro do Paraná, no Noroeste, e Taquarussu, no Mato Grosso do Sul.

O objetivo com tal obra é criar mais um corredor logístico entre os estados. O custo estimado apenas da ponte seria de R$ 350 milhões.

Segundo o titular da Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) Jaime Verruck, a ligação é muito importante para Mato Grosso do Sul , pois criará um novo corredor de transporte.

A ideia é facilitar o escoamento da produção agrícola entre os dois estados, encurtando o caminho até o Porto de Paranaguá, que é feito atualmente via Maringá.

“Esta obra é de extrema importância para Mato Grosso do Sul já que ajuda a desafogar o tráfego de caminhões, principalmente de grãos e também promoverá o maior desenvolvimento econômico da região do Vale do Ivinhema”, enfatizou Verruck.

O governador de MS, Eduardo Riedel, destaca o quanto a rota é estratégica e pode estimular o desenvolvimento de toda aquela região.

“O projeto que Itaipu está conduzindo é uma relação que o Governo do Mato Grosso do Sul, junto com o governo do do Paraná, tem levado adiante e é mais uma rota de acesso entre os dois estados e que é fundamental para o desenvolvimento daquela região”, disse.

Licitação

Conforme divulgado, a licitação será na próxima terça-feira (31), através de Pregão Eletrônico.

Neste sistema, as participantes disputam entre si através de lances, com o menor valor sendo considerado vencedor. O preço máximo é de R$ 2.992.721,69.

O custo estimado da obra total de logística seria de R$ 850 milhões e inclui a construção da ponte sobre o Rio Paraná (R$ 350 milhões), com a possibilidade de economia com a utilização de barreiras New Jersey.

O projeto contempla 95 quilômetros de duplicação da BR-376 no trecho paranaense e outros 30 quilômetros em pista simples no Mato Grosso do Sul.

Do lado paranaense será a restauração de 19,8 km da PR-577, incluindo a construção de um contorno no Porto São José.

Já no perímetro sul-mato-grossense, será realizada a implantação de 30 km da rodovia MS-473, além de um viaduto de acesso em Taquarussu.

A obra vai contar, ainda, com alguns estudos, que serão bancados pela Itaipu Binacional, após convênio firmado entre a hidrelétrica com os governos estaduais do Paraná e Mato Grosso do Sul, no ano passado.

O prazo para conclusão do EVTEA será de 18 meses e o objetivo do estudo é apontar vantagens, desvantagens, impulso no desenvolvimento socioeconômico da região, possíveis impactos ambientais, além das técnicas de engenharia a serem aplicadas para verificar de fato a viabilidade da obra.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, esse é um estudo complexo, que visa encontrar o melhor traçado e da maneira mais sustentável com menor impacto ambiental.

“É uma obra que irá trazer desenvolvimento para o Noroeste paranaense, fomentando investimentos, turismo e mais desenvolvimento”, afirmou.