Confira o resultado da Mega da Virada

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2855 da Mega-Sena, que corresponde à famosa "Mega da Virada", marcado para quarta-feira (31) e realizado hoje (1° de janeiro). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 22h (de Brasília).

Neste ano, a Mega da Virada tem o maior prêmio da história, de R$1.091.354.286,52.

De acordo com a Caixa, considerando todas as faixas de premiação, a premiação aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão.

Os números da Mega da Virada são:

59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09

Não acumula!

Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula, sendo assim, caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem os cinco números. Caso ninguém acerte esses também, o prêmio será dividido entre os que acertaram quatro, e assim por diante.

As apostas foram abertas no dia 11 de dezembro e encerradas às 18h (de Brasília) desta terça-feira (31).

Próximo sorteio: Mega-Sena 2856

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre somente no próximo sábado, 3 de janeiro, a partir das 21 horas (de Brasília).

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado