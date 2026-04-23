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Aumento

Conta de luz sobe 12,11% a partir de hoje e custo extra fica para 2027

Entre os reajustes aprovados pela Aneel até o momento, o da Energisa MS é o quinto maior do País

SÚZAN BENITES e CLODOALDO SILVA, DE BRASÍLIA

SÚZAN BENITES e CLODOALDO SILVA, DE BRASÍLIA

23/04/2026 - 08h00
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A conta de luz dos consumidores atendidos pela Energisa MS sobe, em média, 12,11% a partir de hoje, conforme decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Apesar da redução em relação aos 12,61% inicialmente previstos, parte do aumento foi adiada e deverá ser cobrada em 2027, com correção pela taxa Selic e pela inflação do período.

Entre os reajustes já aprovados pela Aneel até o momento, o da Energisa MS é o quinto maior. O reajuste mais alto é o da Roraima Energia (24,13%), seguido da CPFL Santa Cruz (18,89%), Enel Rio (15,6%) e CPFL Paulista (12,13%). 

A diminuição do índice só foi possível após a concessionária abrir mão, temporariamente, de R$ 21 milhões em custos, por meio do chamado diferimento tarifário, mecanismo que suaviza o reajuste no presente, mas transfere valores para os próximos anos. Pelos cálculos, essa postergação deve impactar em cerca de 0,5% as tarifas de 2027, além da atualização monetária.

Esse custo futuro foi apontado pelo Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS (Concen-MS) à própria Aneel. Isso porque o pedido de diferimento apresentado pela distribuidora deixa claro que os valores serão “corrigidos pela variação da Selic” e reintegrados à tarifa no próximo ciclo tarifário.

Em nota, o conselho alertou que “embora o diferimento atenda a uma necessidade de curto prazo, ele implica a postergação de custos com incidência de juros, o que pode comprometer o princípio da modicidade tarifária no médio prazo”, informou a presidente do Concen-MS, Rosimeire da Costa.

A entidade ainda destacou que a recomposição desses valores ocorrerá independentemente da capacidade de pagamento dos consumidores.

“Caso as condições econômicas permaneçam pressionadas, o acúmulo desses valores, somado a outros componentes da Parcela A, como encargos e custos de transmissão, pode resultar em um cenário tarifário mais oneroso em 2027”, acrescentou Rosimeire.

A presidente do conselho ainda detalhou que o impacto estimado é de 0,48%, mas que o porcentual ainda dependerá de variáveis econômicas.

“Nós começamos a praticar a nova tarifa agora, com uma projeção básica. Em 2027, esse valor será incorporado com a correção pela Selic. Além disso, entram outros componentes, como custos de operação, manutenção e indicadores de qualidade, que também impactam o futuro”, afirmou.

Em nota, a Energisa MS informou que o reajuste anual foi homologado pela Aneel ontem, conforme a regulação vigente. A empresa destacou que apresentou diferimento de R$ 21 milhões, com uso de recursos próprios, para reduzir o impacto imediato nas tarifas.

Segundo a concessionária, a parcela da tarifa sob sua responsabilidade teve resultado negativo de 1,68%, o que contribuiu para amenizar o reajuste ao consumidor.

A distribuidora também ressaltou que o processo tarifário é regulado, previsto em contrato de concessão e conduzido pela Aneel, ocorrendo anualmente em todas as distribuidoras do País. 

PREOCUPAÇÃO

A preocupação também foi destacada pela diretora-relatora do processo na Aneel, Agnes Maria de Aragão da Costa. Durante a votação, ela ressaltou que, embora o montante diferido seja relativamente pequeno, há risco de efeito acumulado nos próximos reajustes.

Segundo ela, o próprio conselho chamou atenção para a necessidade de políticas públicas estruturais que reduzam encargos nas tarifas, especialmente os ligados à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

O diferimento foi possível graças a uma norma da Aneel aprovada em 2025, que permite suavizar reajustes considerados elevados para evitar oscilações bruscas nas tarifas.

Pelas regras, o mecanismo pode ser aplicado quando o índice ultrapassa determinados limites, como ocorreu neste ano.

Sem a medida, o reajuste médio seria de 12,61%. Com a retirada dos R$ 21 milhões, o índice caiu para 12,11%, com redução de 0,48% nos custos financeiros.

O porcentual final resulta da soma de diferentes componentes, como 3,31% de encargos setoriais, custos de transmissão e compra de energia; 4,61% de compensações financeiras; além da Parcela B, que teve redução de 1,68%.

A discussão sobre o reajuste começou ainda no mês passado, após o Ministério de Minas e Energia sugerir à Aneel a avaliação de medidas para mitigar o impacto das tarifas.

A agência, no entanto, destacou que não poderia aplicar o diferimento sem a concordância da concessionária, por envolver o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Diante disso, a diretora-relatora solicitou formalmente o posicionamento da empresa. A Energisa MS concordou com o adiamento da decisão e com a adoção do diferimento, com o objetivo de reduzir o impacto imediato ao consumidor.

Inicialmente prevista para o dia 14, a votação foi adiada e só ocorreu ontem, após pedido de destaque do diretor-geral, Sandoval Feitosa. O reajuste foi aprovado por unanimidade.

Além disso, a Aneel definiu que a distribuidora poderá incluir no reajuste de 2027 os valores referentes ao período em que as novas tarifas não foram aplicadas, entre o dia 8 e a entrada em vigor atual, fator que também deve pressionar o cálculo futuro.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 348, quarta-feira (22/04): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/04/2026 08h19

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 348 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 22 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 37 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 183.700,54)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, (R$ 10.205,58)
  • 4 acertos + 2 trevos - 38 apostas ganhadoras, (R$ 2.302,01)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 545 apostas ganhadoras, (R$ 160,50)
  • 3 acertos + 2 trevos - 783 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 7406 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 5803 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 57642 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 348 são:

  • 14 - 44 - 21 - 24 - 49 - 06
  • Trevos sorteados: 5 - 4 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 349

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 25 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 349. O valor da premiação está estimado em R$ 37,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2915, quarta-feira (22/04): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/04/2026 08h16

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2915 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 22 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 500 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 46.309,72)
  • 18 acertos - 59 apostas ganhadoras, (R$ 2.102,43)
  • 17 acertos - 356 apostas ganhadoras, (R$ 243,90)
  • 16 acertos - 2071 apostas ganhadoras, (R$ 41,92)
  • 15 acertos - 8576 apostas ganhadoras, (R$ 10,12)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2915 são:

  • 72 - 00 - 20 - 87 - 61 - 48 - 01 - 18 - 45 - 74 - 78 - 66 - 10 - 21 - 41 - 75 - 33 - 64 - 05 - 95 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2916

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 24 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2916. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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