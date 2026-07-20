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Cooperativa de MS projeta R$ 10 milhões de economia para pecuaristas em 2026

Após gerar R$ 7 milhões em economia aos cooperados em 2025, NovilhoCoop amplia compras coletivas e pretende alcançar R$ 10 milhões em redução de custos neste ano.

Welyson Lucas

20/07/2026 - 17h55
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Em um cenário de custos elevados de produção e margens cada vez mais apertadas na pecuária de corte, um modelo de compras coletivas desenvolvido em Mato Grosso do Sul tem mudado a realidade de produtores rurais.

A NovilhoCoop, primeira cooperativa voltada exclusivamente à pecuária de corte no Estado, afirma ter gerado uma economia de aproximadamente R$ 7 milhões para seus cooperados em 2025 e projeta alcançar R$ 10 milhões em redução de custos ao longo de 2026.

O resultado foi obtido por meio da negociação conjunta de insumos utilizados nas propriedades rurais. Atualmente, a cooperativa reúne 138 pecuaristas ativos e atua em parceria com a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce, entidade da qual surgiu como uma evolução do modelo de organização dos produtores.

Segundo dados divulgados pela cooperativa, associação e NovilhoCoop já movimentaram cerca de R$ 23 milhões em negociações diretas com fornecedores, estratégia que busca eliminar intermediários, ampliar o poder de barganha e reduzir os custos de aquisição de produtos essenciais para a produção pecuária.

Para o superintendente da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce, Alexandre Guimarães, que conversou com a reportagem do Correio do Estado, o cooperativismo tem permitido que os produtores tenham acesso a condições comerciais antes restritas aos grandes compradores.

"A criação da NovilhoCoop foi um caminho natural e necessário. O pecuarista passa a maior parte do tempo focado exclusivamente na operação diária da fazenda e, sozinho, ele quase não tem escala ou voz para negociar preços competitivos junto às grandes indústrias de insumos. Quando nos unimos em cooperativa, transformamos essa demanda fragmentada em um grande volume de compra, gerando economia que retorna diretamente para a rentabilidade da propriedade", afirma.

Compras coletivas reduzem custos dentro da porteira

O modelo adotado pela cooperativa concentra negociações de diversos insumos utilizados na produção pecuária.

Entre os produtos comercializados estão coproduto do milho utilizado na suplementação animal (DDG), sementes para formação e recuperação de pastagens, postes de eucalipto, arames para cercamento, cochos, bebedouros de alta vazão, brincos de identificação do rebanho e sêmen de touros de alto desempenho genético.

A proposta é concentrar a demanda dos cooperados para ampliar o volume de compra e, consequentemente, negociar preços mais competitivos junto às indústrias fornecedoras.

Além da redução de custos, a estratégia também busca ampliar o acesso dos produtores a tecnologias ligadas ao manejo nutricional, infraestrutura das propriedades, rastreabilidade dos animais e melhoramento genético dos rebanhos.

Meta é ampliar economia em 2026

Com os resultados alcançados no último ano, a NovilhoCoop estabeleceu uma meta ainda mais ambiciosa para este exercício: atingir R$ 10 milhões em economia gerada aos cooperados até o fim de 2026.

A expectativa da cooperativa é ampliar o número de produtores participantes e expandir o volume de negociações, fortalecendo ainda mais o poder de compra coletivo.

Modelo desperta interesse nacional

Os resultados obtidos em Mato Grosso do Sul também começaram a chamar a atenção de representantes do setor pecuário em outras regiões do país.

De acordo com a cooperativa, produtores e lideranças rurais de estados como Goiás e Rio Grande do Sul têm visitado Mato Grosso do Sul para conhecer o funcionamento da iniciativa e entender seu modelo de governança.

Segundo Alexandre Guimarães, a experiência sul-mato-grossense deverá servir de base para uma estratégia de expansão do modelo cooperativista para outras regiões brasileiras.

 "O sucesso desse modelo foi tamanho que estamos estruturando sua expansão nacional por meio de uma espécie de franquia do associativismo. A ideia é permitir que pecuaristas de outros estados, como já ocorre de forma pioneira no Tocantins, possam encurtar o caminho do aprendizado e obter rapidamente os benefícios proporcionados pelas compras coletivas", afirma.

Caso a meta de 2026 seja alcançada, a NovilhoCoop consolidará um dos maiores programas de compras coletivas voltados exclusivamente à pecuária de corte no Centro-Oeste, reforçando o papel do cooperativismo como ferramenta para aumentar a competitividade do produtor rural diante da alta dos custos de produção e da crescente pressão sobre a rentabilidade das fazendas.

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2985, segunda-feira (20/07)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/07/2026 20h18

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2985 são:

Primeiro sorteio: 29 - 49 - 01 - 08 - 39 - 18

Segundo sorteio:  29 - 44 - 08 - 09 - 40 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2986

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2986. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2952, segunda-feira (20/07)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/07/2026 20h13

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2952 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2952 são:

  • 60 - 46 - 30 - 03 - 23 - 92 - 77 - 61 - 21 - 95 - 56 - 28 - 91 - 65 - 15 - 48 - 07 - 17 - 69 - 20

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2953

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2953. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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