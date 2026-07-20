Cooperativa de MS projeta R$ 10 milhões de economia para pecuaristas em 2026

A compra coletiva de insumos e o fortalecimento do cooperativismo têm reduzido custos para pecuaristas de Mato Grosso do Sul e ampliado a competitividade da produção de bovinos de corte. - Foto: Agro Agência

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em um cenário de custos elevados de produção e margens cada vez mais apertadas na pecuária de corte, um modelo de compras coletivas desenvolvido em Mato Grosso do Sul tem mudado a realidade de produtores rurais.

A NovilhoCoop, primeira cooperativa voltada exclusivamente à pecuária de corte no Estado, afirma ter gerado uma economia de aproximadamente R$ 7 milhões para seus cooperados em 2025 e projeta alcançar R$ 10 milhões em redução de custos ao longo de 2026.

O resultado foi obtido por meio da negociação conjunta de insumos utilizados nas propriedades rurais. Atualmente, a cooperativa reúne 138 pecuaristas ativos e atua em parceria com a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce, entidade da qual surgiu como uma evolução do modelo de organização dos produtores.

Segundo dados divulgados pela cooperativa, associação e NovilhoCoop já movimentaram cerca de R$ 23 milhões em negociações diretas com fornecedores, estratégia que busca eliminar intermediários, ampliar o poder de barganha e reduzir os custos de aquisição de produtos essenciais para a produção pecuária.

Para o superintendente da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce, Alexandre Guimarães, que conversou com a reportagem do Correio do Estado, o cooperativismo tem permitido que os produtores tenham acesso a condições comerciais antes restritas aos grandes compradores.

"A criação da NovilhoCoop foi um caminho natural e necessário. O pecuarista passa a maior parte do tempo focado exclusivamente na operação diária da fazenda e, sozinho, ele quase não tem escala ou voz para negociar preços competitivos junto às grandes indústrias de insumos. Quando nos unimos em cooperativa, transformamos essa demanda fragmentada em um grande volume de compra, gerando economia que retorna diretamente para a rentabilidade da propriedade", afirma.

Compras coletivas reduzem custos dentro da porteira

O modelo adotado pela cooperativa concentra negociações de diversos insumos utilizados na produção pecuária.

Entre os produtos comercializados estão coproduto do milho utilizado na suplementação animal (DDG), sementes para formação e recuperação de pastagens, postes de eucalipto, arames para cercamento, cochos, bebedouros de alta vazão, brincos de identificação do rebanho e sêmen de touros de alto desempenho genético.

A proposta é concentrar a demanda dos cooperados para ampliar o volume de compra e, consequentemente, negociar preços mais competitivos junto às indústrias fornecedoras.

Além da redução de custos, a estratégia também busca ampliar o acesso dos produtores a tecnologias ligadas ao manejo nutricional, infraestrutura das propriedades, rastreabilidade dos animais e melhoramento genético dos rebanhos.

Meta é ampliar economia em 2026

Com os resultados alcançados no último ano, a NovilhoCoop estabeleceu uma meta ainda mais ambiciosa para este exercício: atingir R$ 10 milhões em economia gerada aos cooperados até o fim de 2026.

A expectativa da cooperativa é ampliar o número de produtores participantes e expandir o volume de negociações, fortalecendo ainda mais o poder de compra coletivo.

Modelo desperta interesse nacional

Os resultados obtidos em Mato Grosso do Sul também começaram a chamar a atenção de representantes do setor pecuário em outras regiões do país.

De acordo com a cooperativa, produtores e lideranças rurais de estados como Goiás e Rio Grande do Sul têm visitado Mato Grosso do Sul para conhecer o funcionamento da iniciativa e entender seu modelo de governança.

Segundo Alexandre Guimarães, a experiência sul-mato-grossense deverá servir de base para uma estratégia de expansão do modelo cooperativista para outras regiões brasileiras.

"O sucesso desse modelo foi tamanho que estamos estruturando sua expansão nacional por meio de uma espécie de franquia do associativismo. A ideia é permitir que pecuaristas de outros estados, como já ocorre de forma pioneira no Tocantins, possam encurtar o caminho do aprendizado e obter rapidamente os benefícios proporcionados pelas compras coletivas", afirma.

Caso a meta de 2026 seja alcançada, a NovilhoCoop consolidará um dos maiores programas de compras coletivas voltados exclusivamente à pecuária de corte no Centro-Oeste, reforçando o papel do cooperativismo como ferramenta para aumentar a competitividade do produtor rural diante da alta dos custos de produção e da crescente pressão sobre a rentabilidade das fazendas.