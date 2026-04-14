Decisão sobre aumento da tarifa da Energisa MS fica para o fim de abril

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O processo de reajuste tarifário da área da Energisa MS, que tramita na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), teve uma reviravolta na tarde desta terça-feira (14).

Depois de o reajuste de 12,11% proposto pela área técnica da agência ter sido aprovado pela maioria dos diretores, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa Neto, pediu destaque e, com isso, suspendeu — ao menos temporariamente — a homologação da nova tarifa de energia elétrica para os clientes da Energisa MS nos 74 municípios de Mato Grosso do Sul atendidos pela concessionária.

O percentual em discussão é mais de três vezes superior à inflação do ano passado, que ficou em 3,8%.

Em uma situação inédita, mesmo sem votos divergentes dentro da agência para a definição da tarifa, o diretor-geral decidiu pedir destaque. Com isso, o aumento na conta de luz para os clientes da Energisa MS só será apreciado novamente no fim de abril, no dia 22.

A expectativa, até o fim da manhã, era de que o aumento passasse a valer já a partir desta quarta-feira (15).

A proposta da área técnica da Aneel prevê um reajuste médio de 12,11% na conta de luz dos 1,15 milhão de consumidores. Para a faixa residencial, o aumento seria de 11,75%. Já para empresas, os índices seriam de 12,39% para alta tensão e 11,98% para baixa tensão.

A vigência do reajuste vem sendo adiada desde o início do mês. No dia 7 de abril, a reunião que definiria o índice foi remarcada para esta terça-feira (14). De lá para cá, a agência conseguiu reduzir em meio ponto percentual a proposta inicial.

Agora, com a decisão do diretor-geral da Aneel, a definição sobre a efetivação do aumento na conta de luz para a maioria dos consumidores de Mato Grosso do Sul fica para a reunião do próximo dia 22.