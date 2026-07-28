Dia dos Pais vai movimentar R$ 210 milhões; vestuário lidera intenção de compra

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Mês de agosto de 2026 promete ser movimentado no comércio de Campo Grande.

Levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) aponta que R$ 210 milhões serão injetados, neste Dia dos Pais, comemorado em 9 de agosto, em Campo Grande.

De acordo com a pesquisa, o gasto médio deve ser de R$ 234,08, destinado ao presente dos patriarcas da família.

Vestuário (47,2%) - casacos, jaquetas e calçados - lideram a intenção de compra.

Dos entrevistados, 78,6% vão comprar presentes, 14,5% não vão e 10,3% estão indecisos.

As formas de pagamento são crédito (32%), crediário/carnê (32%), pix (17,9%), débito (11%) e dinheiro em espécie (7,1%).

Os consumidores optam por realizar a compra na loja física (77,2%) do que nas lojas virtuais.

Dos consumidores, 62% preferem comemorar a data em casa e 37% em bares e restaurantes, sendo que churrasco é o prato preferido. O gasto médio com alimentação é de R$ 210 por família.

“Temos uma projeção de 210 milhões de reais prontos para movimentar o comércio de Campo Grande. Mas para essa grana entrar no caixa, o cliente precisa saber que a loja tem o que ele procura. A pesquisa mostra que o consumidor já está pesquisando e validando as compras pela TV, pelo rádio, nos outdoors e nas redes sociais. É fundamental que sua marca apareça e se faça presente nesses canais agora”, afirmou o presidente da CDL-Campo Grande, Adelaido Figueiredo.

A pesquisa ouviu 290 consumidores, de 18 a 70 anos, entre 22 e 24 de julho de 2026, nas setes regiões de Campo Grande. A margem de confiança é de 95%.

DIA DOS PAIS

O Dia dos Pais é uma data comemorativa dedicada a homenagear pais e figuras paternas.

No Brasil, é comemorado no segundo domingo de agosto. Em 2026, o Dia dos Pais será em 9 de agosto.

É uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro, embora fique atrás de períodos como o Natal, a Black Friday e o Dia das Mães em volume de vendas.