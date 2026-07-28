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Economia

CAMPO GRANDE

Dia dos Pais vai movimentar R$ 210 milhões; vestuário lidera intenção de compra

Dos entrevistados, 78,6% vão comprar presentes, 14,5% não vão e 10,3% estão indecisos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/07/2026 - 09h15
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Mês de agosto de 2026 promete ser movimentado no comércio de Campo Grande.

Levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) aponta que R$ 210 milhões serão injetados, neste Dia dos Pais, comemorado em 9 de agosto, em Campo Grande.

De acordo com a pesquisa, o gasto médio deve ser de R$ 234,08, destinado ao presente dos patriarcas da família.

Vestuário (47,2%) - casacos, jaquetas e calçados - lideram a intenção de compra.

Dos entrevistados, 78,6% vão comprar presentes, 14,5% não vão e 10,3% estão indecisos.

As formas de pagamento são crédito (32%), crediário/carnê (32%), pix (17,9%), débito (11%) e dinheiro em espécie (7,1%).

Os consumidores optam por realizar a compra na loja física (77,2%) do que nas lojas virtuais.

Dos consumidores, 62% preferem comemorar a data em casa e 37% em bares e restaurantes, sendo que churrasco é o prato preferido. O gasto médio com alimentação é de R$ 210 por família.

“Temos uma projeção de 210 milhões de reais prontos para movimentar o comércio de Campo Grande. Mas para essa grana entrar no caixa, o cliente precisa saber que a loja tem o que ele procura. A pesquisa mostra que o consumidor já está pesquisando e validando as compras pela TV, pelo rádio, nos outdoors e nas redes sociais. É fundamental que sua marca apareça e se faça presente nesses canais agora”, afirmou o presidente da CDL-Campo Grande, Adelaido Figueiredo.

A pesquisa ouviu 290 consumidores, de 18 a 70 anos, entre 22 e 24 de julho de 2026, nas setes regiões de Campo Grande. A margem de confiança é de 95%.

DIA DOS PAIS

O Dia dos Pais é uma data comemorativa dedicada a homenagear pais e figuras paternas.

No Brasil, é comemorado no segundo domingo de agosto. Em 2026, o Dia dos Pais será em 9 de agosto.

É uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro, embora fique atrás de períodos como o Natal, a Black Friday e o Dia das Mães em volume de vendas.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2988, segunda-feira (27/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/07/2026 08h24

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2988 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 27 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 1.888.040,62)
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 5.812,31)
  • 4 acertos - 412 apostas ganhadoras (R$ 128,98)
  • 3 acertos - 8.578 apostas ganhadoras (R$ 3,09)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 10.462,17)
  • 4 acertos - 325 apostas ganhadoras (R$ 163,51)
  • 3 acertos - 7.309 apostas ganhadoras (R$ 3,63)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2988 são:

Primeiro sorteio: 05 - 45 - 31 - 12 - 42 - 37

Segundo sorteio: 41 - 31 - 42 - 48 - 39 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2989

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2989. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2955, segunda-feira (27/07): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/07/2026 08h20

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2955 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 27 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 69.453,18)
  • 18 acertos - 52 apostas ganhadoras, (R$ 2.504,32)
  • 17 acertos - 436 apostas ganhadoras, (R$ 298,68)
  • 16 acertos - 2803 apostas ganhadoras, (R$ 46,45)
  • 15 acertos - 12474 apostas ganhadoras, (R$ 10,43)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2955 são:

  • 48 - 36 - 29 - 40 - 71 - 05 - 12 - 53 - 46 - 17 - 85 - 10 - 79 - 20 - 47 - 03 - 81 - 16 - 73 - 35 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2956

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2956. O valor da premiação está estimado em R$ 4,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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