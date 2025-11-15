Economia de MS está entre as que mais crescem no Brasil, com índices chineses

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul teve, em 2023, o maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de sua história recente. A economia do Estado cresceu 13,4%, o segundo maior avanço entre as unidades da Federação, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira.

No mesmo ano, a economia sul-mato-grossense só cresceu menos que a do Acre (14,7%) e registrou mais que o dobro da expansão do PIB da China, que foi de 5,2%. No Brasil, o crescimento econômico no período foi de 3,2%.

Conforme o IBGE, o bom desempenho da agricultura e da pecuária, aliado ao aumento no setor de serviços, foi decisivo para o resultado positivo de Mato Grosso do Sul em 2023. Projeções mais recentes de outros órgãos independentes também indicam crescimento expressivo da economia estadual em 2024. Os dados do IBGE relativos aos Estados são sempre divulgados com dois anos de defasagem em relação ao ano corrente.

“Nós vínhamos de um ano anterior com problema na safra e tivemos uma safra muito positiva. E outro fator importante foi a renda do trabalhador sul-mato-grossense. Nós tivemos um aumento do emprego formal”, explicou o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Semadesc), Jaime Verruck.

“É muito relevante os 13,4% do PIB. Isso é prosperidade. Quando a gente vê um PIB desse tamanho, estamos refletindo o pleno emprego e o aumento do salário médio”, comentou o governador Eduardo Riedel.

Em números reais, o PIB de Mato Grosso do Sul passou de R$ 166,4 bilhões em 2022 para R$ 184,4 bilhões em 2023, ocupando o 15º lugar entre as 27 unidades da Federação.

Em números absolutos, o estado de São Paulo continua com o maior PIB do País (R$ 3,4 trilhões). Em porcentuais, porém, o estado vizinho registrou crescimento de apenas 1,4%, abaixo da média nacional (3,2%).

O maior crescimento proporcional do PIB no Brasil foi o do Acre: 14,7%, passando de R$ 23,6 bilhões para R$ 26,9 bilhões. Em valores absolutos, entretanto, o Acre tem o segundo menor PIB do País, superando apenas Roraima, com R$ 25,1 bilhões.

Os resultados divulgados pelo IBGE também indicam que Mato Grosso do Sul tem o 6º maior PIB per capita do Brasil. O indicador estadual alcançou R$ 66.884,75 e mantém participação de 1,7% no PIB brasileiro. Em 2010, a participação de MS na economia nacional era de 1,22%.

A composição do PIB mostra uma economia diversificada em Mato Grosso do Sul: serviços representam mais da metade do valor adicionado (51,73%), a indústria responde por 25,92% e a agropecuária por 22,35%.

No total, a economia brasileira registrou, em 2023, valor agregado de R$ 10,07 trilhões.

