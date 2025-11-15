Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Macroeconomia

Economia de MS está entre as que mais crescem no Brasil, com índices chineses

Crescimento econômico do Estado em 2023 só ficou atrás do Acre e superou com folga a média brasileira, segundo o IBGE

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

15/11/2025 - 10h00
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul teve, em 2023, o maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de sua história recente. A economia do Estado cresceu 13,4%, o segundo maior avanço entre as unidades da Federação, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira.

No mesmo ano, a economia sul-mato-grossense só cresceu menos que a do Acre (14,7%) e registrou mais que o dobro da expansão do PIB da China, que foi de 5,2%. No Brasil, o crescimento econômico no período foi de 3,2%.

Conforme o IBGE, o bom desempenho da agricultura e da pecuária, aliado ao aumento no setor de serviços, foi decisivo para o resultado positivo de Mato Grosso do Sul em 2023. Projeções mais recentes de outros órgãos independentes também indicam crescimento expressivo da economia estadual em 2024. Os dados do IBGE relativos aos Estados são sempre divulgados com dois anos de defasagem em relação ao ano corrente.

“Nós vínhamos de um ano anterior com problema na safra e tivemos uma safra muito positiva. E outro fator importante foi a renda do trabalhador sul-mato-grossense. Nós tivemos um aumento do emprego formal”, explicou o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Semadesc), Jaime Verruck.

“É muito relevante os 13,4% do PIB. Isso é prosperidade. Quando a gente vê um PIB desse tamanho, estamos refletindo o pleno emprego e o aumento do salário médio”, comentou o governador Eduardo Riedel.

Em números reais, o PIB de Mato Grosso do Sul passou de R$ 166,4 bilhões em 2022 para R$ 184,4 bilhões em 2023, ocupando o 15º lugar entre as 27 unidades da Federação.

Em números absolutos, o estado de São Paulo continua com o maior PIB do País (R$ 3,4 trilhões). Em porcentuais, porém, o estado vizinho registrou crescimento de apenas 1,4%, abaixo da média nacional (3,2%).

O maior crescimento proporcional do PIB no Brasil foi o do Acre: 14,7%, passando de R$ 23,6 bilhões para R$ 26,9 bilhões. Em valores absolutos, entretanto, o Acre tem o segundo menor PIB do País, superando apenas Roraima, com R$ 25,1 bilhões.

Os resultados divulgados pelo IBGE também indicam que Mato Grosso do Sul tem o 6º maior PIB per capita do Brasil. O indicador estadual alcançou R$ 66.884,75 e mantém participação de 1,7% no PIB brasileiro. Em 2010, a participação de MS na economia nacional era de 1,22%.

A composição do PIB mostra uma economia diversificada em Mato Grosso do Sul: serviços representam mais da metade do valor adicionado (51,73%), a indústria responde por 25,92% e a agropecuária por 22,35%.

No total, a economia brasileira registrou, em 2023, valor agregado de R$ 10,07 trilhões.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/11/2025 09h15

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2849 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 46.853,89
  • 18 acertos - 77 apostas ganhadoras, R$ 1.901,54
  • 17 acertos - 488 apostas ganhadoras, R$ 300,03
  • 16 acertos-  3233 apostas ganhadoras, R$ 45,28
  • 15 acertos - 13575 apostas ganhadoras, R$ 10,78

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2849 são:

  • 11-16-18-23-25-34-35-39-42-53-54-58-60-66-67-71-74-88-90-91

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2850

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 17 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2850. O valor da premiação está estimado em R$ 4,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3539, sexta-feira (14/11): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

15/11/2025 09h10

Confira o resultado da Lotofácil da Independência

Confira o resultado da Lotofácil da Independência Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3539 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 179 apostas ganhadoras, R$ 2.229,11
  • 13 acertos - 7506 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 95069 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 535985 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3539 são:

  • 01-02-07-08-09-11-12-13-14-16-18-19-20-23-24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3540

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 15 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3540. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

