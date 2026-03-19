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Economia

POSTOS DE COMBUSTÍVEL

Em meio a disparada de preços Procon fiscaliza bandeira de postos

Denúncias sobre propaganda enganosa motivaram ação conjunta nesta quinta-feira em Campo Grande

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

19/03/2026 - 11h15
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Na manhã desta quinta-feira (19), equipes do Procon Municipal e do Procon Estadual realizaram fiscalização em dois postos de combustíveis em Campo Grande após denúncias de possíveis irregularidades envolvendo publicidade e identidade visual dos estabelecimentos.

Em um dos locais vistoriados, na Avenida Três Barras, os fiscais constataram indícios de propaganda potencialmente enganosa. Embora o posto já não pertença mais a uma rede específica, ainda mantinha referências visuais à antiga bandeira, incluindo um painel de LED indicando marca diferente da atualmente operada.

A situação pode induzir o consumidor ao erro, ao associar o estabelecimento a uma distribuidora que já não tem vínculo com o local. Segundo as equipes, esse tipo de prática pode configurar infração ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à transparência das informações.

O segundo posto fiscalizado também foi alvo de denúncia semelhante e passou por vistoria para verificação das condições de funcionamento e comunicação com o público.

De acordo com os fiscais, houve aumento recente no número de reclamações relacionadas tanto aos preços quanto à qualidade dos combustíveis e à forma como as informações são apresentadas aos consumidores.

Fiscalização ampliada

A ação desta quinta-feira faz parte de um movimento mais amplo de monitoramento do setor, intensificado diante da alta nos preços dos combustíveis nas últimas semanas.

Segundo o Procon Mato Grosso do Sul, nove postos em Campo Grande já foram notificados de forma preventiva sobre aumentos considerados atípicos. A orientação é para que os empresários mantenham os preços dentro de margens razoáveis de lucro, considerando os custos reais da cadeia de distribuição.

As fiscalizações também incluem a análise de notas fiscais de compra e venda, coleta de amostras para teste da qualidade dos combustíveis e verificação da quantidade efetivamente fornecida pelas bombas.

As ações podem ocorrer em conjunto com outros órgãos, como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), além de contarem com apoio de forças policiais e integração nacional coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Alta nos preços e cenário externo

As fiscalizações ocorrem em meio à escalada nos preços dos combustíveis registrada em Campo Grande. Levantamentos recentes apontam que o litro da gasolina já subiu, em média, R$ 0,40, sem que tenha havido reajuste equivalente nas refinarias.

No caso do diesel, a situação é ainda mais sensível. Pesquisa do Procon Estadual entre os dias 11 e 13 de março identificou variações de até 21% no preço do litro entre postos da Capital neste mês. Em alguns casos, o diesel S-10 chegou a ser comercializado próximo de R$ 8.

O cenário internacional, marcado por tensões no Oriente Médio e aumento no preço do barril de petróleo, tem sido apontado como um dos fatores de pressão sobre os valores. Ainda assim, órgãos de controle buscam verificar se os reajustes praticados ao consumidor final são justificados.

Além da questão dos preços, as equipes também verificam se os postos cumprem obrigações como a divulgação clara de valores e a informação sobre benefícios tributários, como a redução de impostos federais sobre o diesel.

Denúncias

O Procon reforça que consumidores podem registrar denúncias por meio dos canais oficiais, como o telefone 151 e o site da instituição. As informações são utilizadas para direcionar novas fiscalizações e coibir práticas abusivas no setor.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2938, quarta-feira (18/03): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/03/2026 08h28

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2938 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 18 de março de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,4 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras (R$ 6.722,92)
  • 4 acertos - 761 apostas ganhadoras (R$ 131,25)
  • 3 acertos - 14.595 apostas ganhadoras (R$ 3,42)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 4.626,95)
  • 4 acertos - 673 apostas ganhadoras (R$ 148,41)
  • 3 acertos - 13.308 apostas ganhadoras (R$ 3,75)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2938 são:

Primeiro sorteio

  • 26 - 35 - 34 - 19 - 15 - 14 

Segundo sorteio

  • 36 - 35 - 41 - 40 - 39 - 11

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2939

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 20 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2939. O valor da premiação está estimulado em R$ 5,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6979, quarta-feira (18/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/03/2026 08h26

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6979 da Quina na noite desta quarta-feira, 11 de março de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 20 milhões.

Premiação

5 acertos - Não houve ganhadores

4 acertos - 22 apostas ganhadoras, (R$ 10.702,84)

3 acertos - 2.010 apostas ganhadoras, (R$ 111,56)

2 acertos - 51.683 apostas ganhadoras, (R$ 4,33)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6979 são:

  • 42 - 27 - 32 - 20 - 23

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6980

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 19 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 6980. O valor da premiação está estimado em R$ 1,2 milhões. 

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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