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Economia

Possíveis abusos

Preço dos combustíveis dispara e Procon vai fiscalizar postos em Campo Grande

Órgãos do município e do Estado entrarão em campo, depois da ANP, para fiscalizar preço e qualidade dos combustíveis

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

19/03/2026 - 05h00
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Em meio à escalada no preço dos combustíveis nos postos, o poder público estadual e municipal ensaia uma reação para tentar impedir aumentos abusivos nos preços de derivados de petróleo, como o óleo diesel e até mesmo a gasolina.

Para esta quinta-feira, as duas superintendências de proteção ao consumidor em atividade em Campo Grande, os Procons estadual e municipal, programam ações conjuntas em postos de combustível. Nas vistorias, irão analisar desde amostras dos combustíveis, para identificar possíveis adulterações, até verificar notas fiscais de entrada e saída, a fim de apurar eventuais aumentos abusivos.

Os sinais já estão por aí. O preço da gasolina subiu, em média, R$ 0,40 nos postos de Campo Grande. Ontem, a equipe do Correio do Estado não encontrou um posto sequer com o litro da gasolina abaixo de R$ 6. Até o fim do mês passado, antes da escalada da guerra no Oriente Médio, havia gasolina nas bombas por menos de R$ 6.

Para piorar a situação, as refinarias da Petrobras não aumentaram o preço da gasolina no atacado, o que dificulta a justificativa por parte das distribuidoras e dos donos de postos.

Mesmo no caso do diesel, há uma guerra de narrativas: de um lado, donos de postos e distribuidoras; de outro, a Petrobras e órgãos governamentais. Na semana passada, o governo federal zerou os tributos PIS e Cofins do óleo diesel, derivado mais vulnerável às oscilações de preço em razão da guerra no Oriente Médio.

O impacto da medida foi de R$ 0,32 no preço final do diesel. No dia seguinte, porém, a Petrobras, para acompanhar a alta do preço do petróleo, elevou o litro do óleo diesel nas refinarias em R$ 0,38.

Ainda assim, o preço do combustível segue em alta nos postos. Em Campo Grande, há diesel S-10 custando mais de R$ 7,50 o litro, valor superior em mais de R$ 1 ao preço médio da semana anterior.

O Correio do Estado procurou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência, Edson Lazarotto, para comentar as oscilações. Ele atribui o aumento ao preço praticado pelas distribuidoras e à influência do combustível importado no mercado internacional.

“Os postos recebem o preço das distribuidoras conforme o mercado se comporta. Estamos em um cenário de guerra, com a importação cada vez mais cara. O barril de petróleo, que antes era US$ 65, agora passa dos US$ 100. Os fretes encareceram e tudo isso reflete no último elo da cadeia, que é o posto”, explicou Lazarotto.

Fiscalização

Por enquanto, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem atuado de forma mais incisiva na fiscalização dos postos, ocupando um protagonismo que já foi dos Procons.

O órgão federal fiscalizou 13 postos de combustíveis e distribuidoras de gás de cozinha em Mato Grosso do Sul neste mês, conforme apuração do Correio do Estado. As visitas resultaram em três autuações e uma interdição parcial, todas em Campo Grande.

Durante as inspeções, os fiscais da ANP visitaram 12 postos de combustíveis nas cidades de Campo Grande, Terenos e Jaraguari, além de uma distribuidora de gás na Capital.
Nesses trabalhos, um posto de combustível de Campo Grande sofreu interdição cautelar, sendo reaberto após cumprir os parâmetros exigidos.

O Correio do Estado apurou que o posto interditado cautelarmente é o ZZ Igor Ltda., estabelecimento de bandeira Shell, localizado na Avenida Redentor, no Jardim Panorama, próximo à Avenida Ministro João Arinos (BR-262), na saída para Três Lagoas.

ICMS

O aumento no preço do petróleo em ano eleitoral tem levado os governos a tentarem reduzir o impacto dos combustíveis em suas respectivas popularidades e, claro, na inflação.

Na semana passada, o governo federal zerou os tributos sobre o óleo diesel e, na ocasião, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu aos governadores que reduzissem os impostos sobre o produto.

Na terça-feira (17), o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda (Comsefaz), presidido pelo secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, afirmou que a redução não seria possível. Em nota, os estados disseram que já perderam demais com o corte do imposto estadual, imposto pelo governo Jair Bolsonaro (PL), e acusaram distribuidoras e postos de não repassarem as quedas de preços ao consumidor.

“Não é razoável agravar, mais uma vez, com perdas de receita pública relativas ao ICMS estadual, o ônus principal de uma política de contenção de preços cujo resultado final depende de múltiplas variáveis alheias à atuação dos estados”, diz o texto, assinado pelo Comsefaz.

Ontem, o Ministério da Fazenda propôs aos estados a isenção de ICMS sobre a importação de diesel, mediante compensação federal que cobriria 50% do impacto da medida. O custo é estimado em R$ 3 bilhões para a União e igual valor para os estados, considerando dois meses de duração.

A isenção valeria até 31 de maio, com o objetivo de reduzir barreiras e garantir o abastecimento do mercado interno, diante de relatos de falta de diesel em alguns estados. A medida seria direcionada apenas aos importadores.

A proposta foi apresentada pelo secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, aos secretários de Fazenda durante reunião realizada na manhã desta quarta-feira (18).

Também ontem, em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), os secretários se comprometeram a enviar à Receita Federal listas de devedores contumazes — contribuintes que utilizam a sonegação como modelo de negócios. Uma nova lei concede à administração pública instrumentos mais rigorosos de cobrança nesses casos.

O Confaz também aprovou um acordo com a ANP para que os estados disponibilizem, em tempo real, as notas fiscais de venda de combustíveis, facilitando a fiscalização. Mato Grosso do Sul aderiu ao acordo.
 

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LOTERIA

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2901, quarta-feira (18/03)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/03/2026 20h00

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Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2901 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 18 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2901 são:

  • 09 - 61 - 05 - 54 - 06 - 16 - 99 - 79 - 12 - 73 - 25 - 95 - 38 - 37 - 13 - 35 - 62 - 69 - 45 - 44

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2902

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 20 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2902. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 6979, quarta-feira (11/03)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/03/2026 20h00

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6979 da Quina na noite desta quarta-feira, 11 de março de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 20 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6979 são:

  • 42 - 27 - 32 - 20 - 23

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6980

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 19 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 6980. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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