Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IMPOSTO DE RENDA

Em menos de 24h, 25 mil contribuintes já declararam IR em MS

Contribuintes têm até 29 de maio para enviar a declaração

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

24/03/2026 - 10h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Até as 9h40 desta terça-feira (24), foram entregues 25 mil declarações de Imposto de Renda em Mato
Grosso do Sul. O prazo começou ontem e segue até o dia 29 de maio. A Receita Federal já liberou o programa para preenchimento, a expectativa é receber cerca de 44 milhões de declarações em todo o país. No Estado, a projeção é de 647.829 contribuintes enviando os dados neste ano.

Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa, com valor mínimo de R$ 165,74 podendo chegar a até 20% do imposto devido. 

Quem precisa declarar

Estão obrigados a prestar contas ao Fisco os contribuintes que, em 2025: 

  • Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584;
  • Tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte superiores a R$ 200 mil;
  • Obtiveram ganho de capital na venda de bens ou realizaram operações em bolsa acima de R$ 40 mil;
  • Possuíam bens ou direitos acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro;
  • Tiveram receita bruta superior a R$ 177.920 com atividade rural;
  • Passaram à condição de residente no Brasil durante o ano;
  • Tiveram rendimentos ou investimentos no exterior, incluindo lucros, dividendos ou aplicações financeiras.

Também entram na obrigatoriedade casos específicos, como quem atualizou valor de imóveis com tributação diferenciada ou utilizou isenção na venda de imóvel com reinvestimento. 

Como fazer a declaração ?

O envio pode ser feito pelo computador ou celular. No primeiro caso, o programa está disponível para download no site da Receita Federal, com versões compatíveis para diferentes sistemas operacionais.

Já pelo celular, é possível utilizar o aplicativo oficial da Receita. No entanto, essa modalidade possui restrições e não atende contribuintes com operações mais complexas como rendimentos no exterior ou ganhos de capital. 

Feita por Denis Felipe com IA

Declaração pré-preenchida

A versão pré-preenchida já está disponível desde o primeiro dia do prazo. Nessa modalidade, o sistema traz automaticamente dados como rendimentos, bens, dívidas e deduções, facilitando o preenchimento.

Neste ano, houve ampliação das informações incluídas, como dados de DARFs pagos, rendimentos de renda variável, informações de empregados domésticos e melhor integração de dados familiares.

Para utilizar esse recurso, é necessário ter conta nível prata ou ouro no portal gov.br

Novidades em 2026

Entre as mudanças desta edição estão:

  • Inclusão da opção de nome social na declaração;
  • Ampliação dos dados na versão pré-preenchida;
  • Redução no número de lotes de restituição, que passa de cinco para quatro;
  • Criação de um modelo de devolução de valores (semelhante a cashback) para contribuintes que tiveram imposto retido na fonte em 2025, mas que não precisarão declarar neste ano.
     

Vale lembrar que apesar de já anunciada, a ampliação da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil mensais ainda não se aplica à declaração atual. As novas regras só terão efeito no próximo ano, pois esta entrega considera os rendimentos obtidos ao longo de 2025. 

Com o início do prazo, a recomendação é que os contribuintes organizem documentos com antecedência e evitem deixar o envio para os últimos dias, reduzindo o risco de erros e penalidades.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2903, segunda-feira (23/03): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/03/2026 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2903 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 23 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,7 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 58.156,19)
  • 18 acertos - 83 apostas ganhadoras, (R$ 2.189,62)
  • 17 acertos - 652 apostas ganhadoras, (R$ 278,73)
  • 16 acertos - 3877 apostas ganhadoras, (R$ 46,87)
  • 15 acertos - 16746 apostas ganhadoras, (R$ 10,85)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2903 são:

  • 70 - 10 - 45 - 43 - 37 - 50 - 75 - 82 - 93 - 18 - 53 - 24 - 89 - 12 - 95 - 98 - 54 - 72 - 49 - 61

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2904

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 25 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 2904. O valor da premiação está estimado em R$ 7,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3643, segunda-feira (23/03): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

24/03/2026 08h22

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3643 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 23 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.560.277,37)
  • 14 acertos - 208 apostas ganhadoras, (R$ 2.246,94)
  • 13 acertos - 8312 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 106581 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 566080 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3643 são:

  • 25 - 20 - 05 - 10 - 08 - 13 - 23 - 06 - 22 - 17 - 04 - 09 - 24 - 19 - 03

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3650

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 24 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 3650. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

MS tem cinco cidades entre as maiores produtoras de soja do Brasil
Agronegócio

/ 2 dias

MS tem cinco cidades entre as maiores produtoras de soja do Brasil

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3643, segunda-feira (23/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3643, segunda-feira (23/03)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2987, sábado (21/03); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2987, sábado (21/03); veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6982, sábado (21/03)
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6982, sábado (21/03)

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2903, segunda-feira (23/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2903, segunda-feira (23/03)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
Constantino

/ 3 dias

Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 4 dias

O médico servidor e a aposentadoria especial
Seguro de Vida Resgatável
Provenzano

/ 5 dias

Seguro de Vida Resgatável

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 1 semana

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026