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Resultado da Timemania de ontem, concurso 2407, terça-feira (23/06): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

24/06/2026 - 08h20
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2407 da Timemania na noite desta terça-feira, 23 de junho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 38.291,58)
  • 5 acertos - 85 apostas ganhadoras, (R$ 1.287,11)
  • 4 acertos - 1.341 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 13.216 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • SAORAIMUNDO /RR -2.606 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2407 são:

  •  04 - 57 - 79 - 31 - 14 - 07 - 52 
  • Time do Coração: São Raimundo - (RR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2410

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 25 de junho, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2410. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3022, terça-feira (23/06): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/06/2026 08h18

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3022 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 23 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 2.813.548,14)
  • 5 acertos - 102 apostas ganhadoras, (R$ 8.964,74)
  • 4 acertos - 4.426 apostas ganhadoras, (R$ 340,54)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3022 são:

  •  11 - 02 - 03 - 22 - 17 - 08 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3025

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 25 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3025. O valor da premiação está estimado em R$ 3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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Benefícios

Fila do INSS recua 27%, mas ainda deixa mais de 32 mil à espera em MS

Após adoção da fila única nacional, estoque de pedidos no Estado caiu de 44,9 mil para 32,6 mil em dois meses

24/06/2026 08h00

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Gerson Oliveira

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A fila de espera por benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Mato Grosso do Sul apresentou forte redução nos últimos meses, após a implantação da fila única nacional, mecanismo criado pelo governo federal para acelerar a análise de requerimentos em todo o País. Apesar da melhora, ainda há 32.681 sul-mato-grossenses aguardando a concessão de aposentadorias, pensões, auxílios e outros benefícios previdenciários.

Dados do Ministério da Previdência Social (MPS) mostram que o estoque de processos em análise caiu de 44.926 pedidos em fevereiro deste ano para 32.681 em abril, uma redução de 27,3% em apenas dois meses. Em março, a fila já havia recuado para 37.131 requerimentos.

A queda interrompe uma trajetória de crescimento observada ao longo de 2025 e início deste ano. Em dezembro do ano passado, Mato Grosso do Sul registrava 42.971 pedidos pendentes. O número avançou para 43.569 em janeiro e atingiu o pico recente de 44.926 solicitações em fevereiro.

Mesmo com a redução, o volume de processos permanece elevado. Em março de 2025, por exemplo, havia 41.535 pedidos em análise. Ao longo daquele ano, a fila oscilou, chegando a cair para 37.907 requerimentos em julho, mas voltou a crescer nos meses seguintes até alcançar o maior patamar no início deste ano.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, a nacionalização da fila passou a concentrar os pedidos de todo o País em um sistema unificado, permitindo que processos protocolados em Mato Grosso do Sul sejam analisados por servidores de qualquer região, independentemente da agência onde o requerimento foi registrado.

A medida busca reduzir desigualdades regionais e aumentar a velocidade na concessão dos benefícios. De acordo com a advogada previdenciária Kelly Ferreira do Valle, a mudança altera a lógica de tramitação dos pedidos dentro do INSS.

“É como se o governo acabasse com as ‘filinhas’ de cada agência e criasse uma fila única para o Brasil inteiro. Antes, se a agência de Campo Grande estivesse lotada, o seu processo ficava parado lá. Agora, com o sistema unificado, se um funcionário do Rio Grande do Sul ou da Bahia ficar livre, ele consegue puxar e analisar o processo de um morador daqui de Mato Grosso do Sul na hora”, disse ao Correio do Estado.

IMPACTO

Segundo ela, o principal impacto esperado era justamente a redução do tempo de espera para os segurados.

“O grande benefício é a agilidade. A ideia é que não exista mais esse azar de morar em uma cidade onde o INSS demora mais. O tempo de espera agora tende a ser o mesmo para todo mundo”.

Outra avaliação positiva sobre o modelo foi feita pela advogada previdenciária Juliane Penteado, que ressaltou que a centralização da análise melhora a distribuição da carga de trabalho entre os servidores.

“A ideia central é justamente atacar a grande fila de processos pendentes no INSS, que chegava a milhões de pedidos antes da mudança, e reduzir o tempo de espera dos segurados”.

Segundo ela, o novo formato também permite priorizar requerimentos mais antigos. “Isso permite um uso mais racional da força de trabalho disponível”, observou.

DESAFIO

Embora os números indiquem uma melhora consistente desde fevereiro, a fila de Mato Grosso do Sul ainda supera o patamar considerado ideal por especialistas e permanece muito acima dos níveis observados antes da escalada registrada em 2025.

Os dados do MPS mostram que a fila estadual cresceu durante boa parte do ano passado, saindo de 41.535 pedidos em março de 2025 para 42.971 em dezembro. O avanço continuou no início deste ano, até a implementação das medidas de redistribuição nacional dos processos.

Além da fila única, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a Medida Provisória nº 1.369, que amplia a capacidade de análise de requerimentos no INSS e reforça as ações do governo para reduzir o tempo de espera dos cidadãos pela concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de junho.

A norma altera a Lei nº 15.201, de 2025, para ampliar o escopo do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), permitindo que a iniciativa também contemple a análise de processos de reconhecimento inicial de direitos relacionados à concessão de benefícios.

A medida reduz de 45 dias para 30 dias o prazo para inclusão de processos administrativos e serviços no programa.

Com a mudança, passam a integrar o PGB os processos e serviços administrativos com prazo de análise superior a 30 dias ou com prazo judicial expirado, ampliando a capacidade operacional do INSS para enfrentar o estoque de requerimentos.

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