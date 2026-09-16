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Economia

agenda em campo grande

Economista de Flávio Bolsonaro cita MS como exemplo de desenvolvimento e critica governo Lula

Durante agenda em Campo Grande, Daniella Marques disse que o Estado teve um "fantástico crescimento de renda", ao mesmo em que citou que comerciantes locais estão em situação "pior que a pandemia"

Glaucea Vaccari e Alison Silva

Glaucea Vaccari e Alison Silva

16/09/2026 - 19h51
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Durante agenda em Campo Grande na noite desta quarta-feira (16), a coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques, disse que Mato Grosso do Sul pode servir de inspiração para um eventual governo de Flávio na área econômica.

Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella é apontada como futura ministra da Economia em uma eventual vitória de Flávio nas eleições presidenciais e, em discurso, destacou o crescimento da renda e da atividade produtiva no Estado, ressaltando também a aliança construída em Mato Grosso do Sul durante as gestões do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) e do atual, Eduardo Riedel (PP).

"Eu olhei os números, é fantástico o crescimento da renda, de pessoas que não dependem de governo, o desenvolvimento da atividade produtiva. Muita coisa daqui que a gente pode se inspirar e trabalhar junto para fazer mais e fazer melhor nesse próximo governo, e contando com um Senado forte para nos ajudar nos projetos que o Brasil tanto precisa", disse.

Ela não detalhou, no entanto, quais seriam os projetos a serem inspirados ou quais medidas poderiam ser adotadas a nível nacional.

Ao mesmo tempo em que destacou o crescimento da renda sul-mato-grossense, ela afirmou ter afirmou ter ouvido de comerciantes e profissionais liberais de Campo Grande, especialmente do Mercadão Municipal, que o movimento nos negócios estaria “pior do que a pandemia”.

No evento "Essa força é nossa", que reuniu mulheres apoiadoras de Riedel, Daniella também teceu diversas críticas a política econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na avaliação apresentada por ela, um suposto crescimento dos gastos do governo teria contribuído para manter a pressão sobre as taxas de juros e dificultar a recuperação da capacidade financeira de empresas e famílias. A economista, no entanto, não apresentou dados que corroborassem a afirmação.

As críticas fazem parte de uma linha econômica que vem sendo defendida pela campanha de Flávio. Em setembro, Daniella defendeu um “ajuste rápido” das contas públicas e o aprimoramento do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Ela afirmou que, sem uma correção das contas, haveria risco de aumento da inadimplência e de deterioração dos balanços do governo e das empresas.

Daniella, porém, ainda não detalhou quais despesas seriam cortadas para alcançar a economia estimada pela equipe econômica.

Na agenda em Campo Grande, ela falou também sobre programas sociais, afirmando que o Bolsa Família é necessário, mas defendeu que o benefício não seja visto como o limite para a ascensão econômica das famílias.

"A gente precisa sair do vermelho, a gente precisa tirar o Brasil do atraso, a gente precisa sair dessa armadilha assistencialista, porque o Bolsa Família é necessário sim, mas ele não pode ser o teto da ambição das pessoas, ele tem que ser o primeiro degrau da escada", disse.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 899, quarta-feira (16/09)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

16/09/2026 20h22

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Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 899 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 899 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 5
  • Coluna 2: 0
  • Coluna 3: 0
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 2

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 900

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 18 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 900. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3009, quarta-feira (16/09)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

16/09/2026 20h17

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3009 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 3009 são:

Primeiro sorteio

  • 12 - 42 - 31 - 01 - 13 - 04

Segundo sorteio

  • 21 - 05 - 01 - 26 - 27 - 25

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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