Em MS, número de lares contemplados pelo Bolsa Família cresce 3,2% em maio

Dados divulgados pelo Governo Federal apontam que 184.860 famílias receberam R$ 128,5 milhões do Bolsa Família em maio e 179.100 famílias receberam R$ 124,1 milhões em abril de 2026.
Com isso, o número de famílias contempladas cresceu 3,2% em um mês. Já o valor repassado também subiu 3,2% de um mês para o outro.
Cada família recebeu um valor médio de R$ 696,37 no Estado. O cronograma de pagamentos vai de 18 a 29 de maio, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).
Veja o calendário de pagamentos:
COMO SABER O NÚMERO DO NIS? - Localize o número que aparece abaixo do seu nome no cartão. Esse é o seu NIS. Agora, identifique o último dígito desse número: é ele que determina a data de seu pagamento no calendário acima.
Os municípios com maior número de beneficiários são Campo Grande (47.573), Dourados (13.027), Corumbá (9.191), Ponta Porã (8.781) e Três Lagoas (7.178).
Já as cidades com maior valor médio por família são Paranhos (R$ 804,74), Ladário (R$ 744,47), Corumbá (R$ 738,94), Miranda (R$ 731,08) e Jardim (R$ 728,71).
Os benefícios complementares em Mato Grosso do Sul abrangem:
- Crianças: 110,8 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Mato Grosso do Sul. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária. O investimento desse repasse no estado é de R$ 15,3 milhões.
- Gestantes: 7.356 contempladas em MS - valor adicional é de R$ 50
- Nutrizes: 4.128 contempladas em MS - valor adicional é de R$ 50
- Crianças e adolescentes de 7 a 18 anos: 167,9 mil contempladas em MS - valor adicional é de R$ 50
- Pessoas em situação de rua: 2,4 mil famílias contempladas em MS
- Indígenas: 22,5 mil pessoas contempladas em MS
- Quilombolas: 539 pessoas contempladas em MS
- Crianças em situação de trabalho infantil: 32 pessoas contempladas em MS
- Pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo: 532 pessoas contempladas em MS
- Catadores de material reciclável: 1,8 mil pessoas contempladas em MS
No Brasil, em maio, 49,57 milhões de pessoas de 19,08 milhões de famílias, de todos os 5.571 municípios do País, receberam R$ 12,9 bilhões, neste mês, do Bolsa Família - Governo Federal.
BOLSA FAMÍLIA
Bolsa Família é um programa social que proporciona renda à famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social.
O objetivo é garantir condições dignas de vida aos mais necessitados, reduzir a pobreza e a desigualdade social no país.
As famílias beneficiárias recebem valores mensais que variam conforme a composição e a renda familiar. Para manter o benefício, é necessário que crianças e adolescentes estejam matriculados na escola e com frequência escolar adequada, além de cumprirem o calendário de vacinação e acompanhamento de saúde.