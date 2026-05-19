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Economia

BENEFÍCIO SOCIAL

Em MS, número de lares contemplados pelo Bolsa Família cresce 3,2% em maio

184.860 famílias receberam o Bolsa Família em maio e 179.100 famílias em abril

Naiara Camargo

Naiara Camargo

19/05/2026 - 14h30
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Dados divulgados pelo Governo Federal apontam que 184.860 famílias receberam R$ 128,5 milhões do Bolsa Família em maio e 179.100 famílias receberam R$ 124,1 milhões em abril de 2026.

Com isso, o número de famílias contempladas cresceu 3,2% em um mês. Já o valor repassado também subiu 3,2% de um mês para o outro.

Cada família recebeu um valor médio de R$ 696,37 no Estado. O cronograma de pagamentos vai de 18 a 29 de maio, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Veja o calendário de pagamentos:

COMO SABER O NÚMERO DO NIS? - Localize o número que aparece abaixo do seu nome no cartão. Esse é o seu NIS. Agora, identifique o último dígito desse número: é ele que determina a data de seu pagamento no calendário acima.

Os municípios com maior número de beneficiários são Campo Grande (47.573), Dourados (13.027), Corumbá (9.191), Ponta Porã (8.781) e Três Lagoas (7.178).

Já as cidades com maior valor médio por família são Paranhos (R$ 804,74), Ladário (R$ 744,47), Corumbá (R$ 738,94), Miranda (R$ 731,08) e Jardim (R$ 728,71).

Os benefícios complementares em Mato Grosso do Sul abrangem:

  • Crianças: 110,8 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Mato Grosso do Sul. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária. O investimento desse repasse no estado é de R$ 15,3 milhões.
  • Gestantes: 7.356 contempladas em MS - valor adicional é de R$ 50
  • Nutrizes: 4.128 contempladas em MS - valor adicional é de R$ 50
  • Crianças e adolescentes de 7 a 18 anos: 167,9 mil contempladas em MS - valor adicional é de R$ 50
  • Pessoas em situação de rua: 2,4 mil famílias contempladas em MS
  • Indígenas: 22,5 mil pessoas contempladas em MS
  • Quilombolas: 539 pessoas contempladas em MS
  • Crianças em situação de trabalho infantil: 32 pessoas contempladas em MS
  • Pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo: 532 pessoas contempladas em MS
  • Catadores de material reciclável: 1,8 mil pessoas contempladas em MS

No Brasil, em maio, 49,57 milhões de pessoas de 19,08 milhões de famílias, de todos os 5.571 municípios do País, receberam R$ 12,9 bilhões, neste mês, do Bolsa Família - Governo Federal.

BOLSA FAMÍLIA

Bolsa Família é um programa social que proporciona renda à famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social.

O objetivo é garantir condições dignas de vida aos mais necessitados, reduzir a pobreza e a desigualdade social no país.

As famílias beneficiárias recebem valores mensais que variam conforme a composição e a renda familiar. Para manter o benefício, é necessário que crianças e adolescentes estejam matriculados na escola e com frequência escolar adequada, além de cumprirem o calendário de vacinação e acompanhamento de saúde.

 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2958, segunda-feira (18/05): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/05/2026 08h15

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2958 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 18 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 900 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 4.842,16)
  • 4 acertos - 440 apostas ganhadoras, (R$ 113,19)
  • 3 acertos - 8.077 apostas ganhadoras, (R$ 3,08)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras, (R$ 3.017,03)
  • 4 acertos - 496 apostas ganhadoras, (R$ 100,41)
  • 3 acertos - 8.120 apostas ganhadoras, (R$ 3,06)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2958 são:

Primeiro sorteio: 05 - 36 - 28 - 31 - 23 - 35 

Segundo sorteio: 34 - 28 - 05 - 39 - 45 - 12 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2959

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2959. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2925, segunda-feira (18/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/05/2026 08h13

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2925 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 18 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 30.884,00)
  • 18 acertos - 91 apostas ganhadoras, (R$ 1.909,04)
  • 17 acertos - 688 apostas ganhadoras, (R$ 252,50)
  • 16 acertos - 4109 apostas ganhadoras, (R$ 42,27)
  • 15 acertos - 17392 apostas ganhadoras, (R$ 9,98)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2925 são:

  • 89 - 69 - 75 - 63 - 45 - 00 - 41 - 33 - 14 - 12 - 77 - 72 - 24 - 92 - 98 - 31 - 11 - 62 - 68 - 71 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2926

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2926. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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