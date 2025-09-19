Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empregos e Carreira

oportunidade

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

Inscrições estarão abertas de 22 a 30 de setembro; Em todo Brasil, são 179 vagas para atuação em 19 estados

agência brasil

agência brasil

19/09/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) publicou edital de processo seletivo para a contratação de 179 trabalhadores e formação de cadastro reserva, em escritórios regionais e distritais localizados em 34 municípios de 19 estados.

Em Mato Grosso do Sul, há cinco vagas disponíveis para atuação em Campo Grande.

As vagas contemplam profissionais de nível superior (assistente de região/distrito) e médio (agente de região/distrito).

A remuneração é de R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente, além de benefícios.

As inscrições estarão abertas no período de 22 a 30 de setembro e devem ser realizadas pela internet.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular, prevista para ocorrer de 1º a 17 de outubro, e avaliação de conhecimentos, programada entre os dias 27 e 31 de outubro.

O resultado final será divulgado em 7 de novembro e as contratações começam a partir de 17 de novembro.

Ainda de acordo com o edital, são reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para pretos, pardos, quilombolas e indígenas, conforme previsto na Lei 15.142/2025.

“As contratações serão mediante Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a finalidade exclusiva de atender necessidades de apoio à execução de programas e projetos estratégicos da AgSUS”, informou a agência.

Locais de atuação

Os aprovados poderão atuar em escritórios localizados nas seguintes localidades:

  • São Gabriel da Cachoeira (AM),
  • Leste de Roraima (RR),
  • Yanomami (RR),
  • Boa Vista (RR),
  • Barra do Garças (MT),
  • Campo Grande (MS),
  • Canarana (MT),
  • Colíder (MT),
  • São Félix do Araguaia (MT),
  • Cuiabá (MT),
  • Centro-Oeste (MT),
  • Florianópolis (SC),
  • Curitiba (PR),
  • Governador Valadares (MG),
  • Atalaia do Norte (AM),
  • Cacoal (RO),
  • Cruzeiro do Sul (AC),
  • Lábrea (AM),
  • Parintins (AM),
  • Porto Velho (RO),
  • Rio Branco (AC),
  • Tabatinga (AM),
  • Tefé (AM),
  • Manaus (AM),
  • São Luís (MA),
  • Salvador (BA),
  • São Paulo (SP),
  • Altamira (PA),
  • Macapá (AP),
  • Itaituba (PA),
  • Palmas (TO),
  • Redenção (PA),
  • Belém (PA),
  • Fortaleza (CE),
  • João Pessoa (PB),
  • Maceió (AL),
  • Recife (PE).

OPORTUNIDADE

Feira de empregabilidade online terá mais de 8 mil vagas em MS e todo o Brasil

Além das oportunidades de trabalho, feira também terá palestras e capacitação profissional; toda a programação é online

14/09/2025 15h31

Compartilhar
Feira online terá oferta de 8 mil vagas de emprego e estágio

Feira online terá oferta de 8 mil vagas de emprego e estágio Divulgação

Continue Lendo...

A Feira de Empregabilidade 2025 será realizada nos dias 23 e 24 de setembro, com participação de mais de 20 empresas disponíveis para oferecer mais de 8 mil vagas de emprego para jovens brasileiros de 18 a 29 anos. O CIEE também participa com a oferta de mais de 4 mil vagas de estágios.

A feira é realizada de forma online e para participar é necessário realizar inscrição gratuita no site do evento.

As pessoas inscritas na 4ª Feira de Empregabilidade receberão notificações por e-mail e WhatsApp nos dias que antecedem o evento.

As vagas disponibilizadas durante a feira contemplam as cadeiras de aprendiz, estágio, trainee e demais posições de entrada, como analistas e assistentes.

Recrutadores de todas as empresas participantes participam da feira vão apresentar as vagas em suas empresas, explicando as oportunidades na carreira, além de estarem disponíveis para agendar entrevistas com os participantes na plataforma do evento.

A programação inclui ainda orientação para os aspirantes a uma vaga de emprego ou estágio sobre como se comportar nos processos seletivos, como construir e aprimorar um perfil no LinkedIn, solução de problemas, criação de marca pessoal e como planejar os caminhos de carreira.

Neste ano, um dos destaques da programação é a trilha Inspiração. No dia 23, às 14h (de MS) , as pessoas inscritas poderão acompanhar uma apresentação da educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças com a palestra Caminhos trilhados para torna-me educadora e empresária no mundo das finanças. A diretora de RH da L’oréal Brasil, Anne Jacobson, também fará uma apresentação.

Segundo a vice-presidente de recursos humanos da Nestlé Brasil, Martha Uribe, a Feira de Empregabilidade tem como objetivo fortalecer a juventude brasileira com capacitação e oportunidades de emprego.

“Reunir as empresas que compõem a Aliança pelos Jovens em um único evento é uma chance valiosa para quem está começando ou quer avançar no mercado de trabalho. Neste ano investimos ainda mais na grade de conteúdo para entregar uma experiência completa”, disse.

Segundo a organização, em 2024, a Feira de Empregabilidade impactou mais de 78 mil inscritos com ofertas de vagas e capacitação profissional.

* Com Agência Brasil

CONCURSO

Com 27 mil inscritos, provas do concurso da Polícia Civil serão aplicadas neste domingo (14)

Os locais de prova já foram divulgados e podem ser acessados na página do candidato

13/09/2025 08h15

Compartilhar
Provas do concurso público da Polícia Civil acontecem neste domingo (14)

Provas do concurso público da Polícia Civil acontecem neste domingo (14) Foto: Paulo Ribas/Arquivo/Correio do Estado

Continue Lendo...

Está marcada para acontecer neste domingo (14), a aplicação das provas Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para provimento dos cargos de Escrivão de Polícia Judiciária e Investigador de Polícia Judiciária.

Os locais de prova foram divulgados na segunda-feira (8), e os mais de 27 mil candidatos podem acessar o cartão de inscrição com todos os detalhes no portal do candidato, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br

Vale lembrar que, a  identificação do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato.

Conforme o cronograma, em todos os locais de prova de Mato Grosso do Sul, a abertura dos portões está marcada para 12h, e o fechamento para às 13h. A aplicação das provas está prevista para 13h30.

CONCURSO

Conforme previsto no edital publicado e noticiado pelo Correio do Estado, são 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária. O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro e os documentos referentes a Prova de Títulos devem ser enviados entre 15 e 22 de outubro.

Depois disso, o concurso segue para a etapa de Avaliação Psicológica que ocorrerá em 26 de outubro. Logo após, o exame de saúde será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. Seguindo o cronograma, o Teste de Aptidão Física (TAF) está previsto para os dias 22 e 23 de novembro.

O formulário da Investigação Social deve ser enviado entre 15 e 22 de outubro. O resultado final será publicado em 17 de dezembro de 2025. O Curso de Formação será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026. O ingresso na corporação será a partir de 25 de maio de 2026.

Segundo o que foi divulgado pelo Correio do Estado, a concorrência para o certame é de aproximadamente 67 candidatos por vaga. Isso porque,  aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram. São 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana
virada no tempo

/ 1 dia

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana

2

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda
TEMPORAIS

/ 8 horas

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda

4

Riedel confirma mais R$ 2,36 bilhões de investimentos em bioenergia para MS
Carbono Neutro

/ 15 horas

Riedel confirma mais R$ 2,36 bilhões de investimentos em bioenergia para MS

5

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' após multa por insulfilm
CIDADE MORENA

/ 7 horas

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' após multa por insulfilm

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 20 horas

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?