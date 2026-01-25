Na Capital, 16 mil candidatos buscam vida nova com o concurso do TJMS

Uniderp foi um dos locais de prova do concurso o TJ - MARCELO VICTOR

A prova do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), realizado neste domingo (25), em Campo Grande (MS), mostrou-se um desafio para alguns dos mais de 16 mil candidatos que se inscreveram em busca de uma das 360 vagas.

Entre os locais que sediam as provas estão, por exemplo, as universidades Uniderp, UCDB e Anhanguera. Ao todo, 16.236 candidatos se inscreveram, sendo 13.617 para Analista Judiciário e 2.619 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro).

São 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior. Com isso, a concorrência é de 38 pessoas por vaga para Analista Judiciário e 261 pessoas por vaga para Técnico de Nível Superior.

Henrique da Silva Souza, de 26 anos, realizou o concurso. Foto: Marcelo Victor

Candidatos, entrevistados pelo Correio do Estado na tarde deste domingo (25), contaram que decidiram fazer a prova por conta do salário, que é de R$ 7.960,97, além de auxílio-alimentação de R$ 2.200,00 e auxílio-transporte de R$ 500,00.

Funcionário público municipal em Costa Rica (MS), Danilo Gonçalves, de 25 anos, foi um dos primeiros a sair do local de provas e fez o concurso para testar conhecimentos.

"Eu não costumo fazer muito concurso não, mas esse me atraiu. O que me chamou atenção foi a remuneração. Eu não me preparei muito para fazer esse concurso, mas decidi retestar meus conhecimentos. Foi uma prova com muitos textos extensos. Minha maior facilidade é Direito Penal, que é minha área", contou.

Henrique da Silva Souza, de 26 anos, se sentiu atraído pelo concurso do TJ por conta da remuneração.

"Trabalho em cartório. Faço cursinho em uma plataforma online. O cursinho me deu uma boa base e acho que me sai bem na prova. Mas tive dificuldades com questões de Português. A prova estava difícil. Tenho certeza que acertei 40% da prova", explicou.

Advogada, Lorena Bonfim, 23 anos, é concurseira e já é a terceira prova do TJ que faz.

"Achei Língua Portuguesa bem pesado, também achei Constitucional bem chatinho. Eu vim de uma preparação de um concurso da Polícia Civil, então são editais bem diferentes em alguns pontos, então confundi algumas coisas', disse.

Concurso do TJMS oferece 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro).

O salário inicial é de R$ 7.960,97, além de auxílio-alimentação de R$ 2.200,00 e auxílio-transporte de R$ 500,00.

As inscrições foram de 29 de outubro a 27 de novembro de 2025. A taxa foi de R$ 150,00, com pagamento até 28 de novembro. A relação preliminar dos inscritos saiu em 11 de dezembro, e a lista definitiva, em 30 de dezembro de 2025.

A prova objetiva, única etapa da seleção, é aplicada no dia 25 de janeiro de 2026, das 13h às 16h30, em Campo Grande. A avaliação é de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório.

De acordo com o edital, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e 3% a candidatos indígenas, conforme as normas estaduais e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros e indígenas ficará a cargo da FGV, enquanto a perícia médica dos candidatos com deficiência será feita pelo próprio TJMS.

Para participar, é preciso ter curso superior conforme a especialidade, além de idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira e quitação com as obrigações eleitorais e militares.

Os aprovados serão convocados conforme a necessidade do tribunal, dentro do prazo de validade do concurso.