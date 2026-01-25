Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Na Capital, 16 mil candidatos buscam vida nova com o concurso do TJMS

São 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior

NAIARA CAMARGO E LEO RIBEIRO

NAIARA CAMARGO E LEO RIBEIRO

25/01/2026 - 17h06
A prova do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), realizado neste domingo (25), em Campo Grande (MS), mostrou-se um desafio para alguns dos mais de 16 mil candidatos que se inscreveram em busca de uma das 360 vagas. 

Entre os locais que sediam as provas estão, por exemplo, as universidades Uniderp, UCDB e Anhanguera. Ao todo, 16.236 candidatos se inscreveram, sendo 13.617 para Analista Judiciário e 2.619 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro).

São 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior. Com isso, a concorrência é de 38 pessoas por vaga para Analista Judiciário e 261 pessoas por vaga para Técnico de Nível Superior.

Henrique da Silva Souza, de 26 anos, realizou o concurso. Foto: Marcelo Victor

Candidatos, entrevistados pelo Correio do Estado na tarde deste domingo (25), contaram que decidiram fazer a prova por conta do salário, que é de R$ 7.960,97, além de auxílio-alimentação de R$ 2.200,00 e auxílio-transporte de R$ 500,00.

Funcionário público municipal em Costa Rica (MS), Danilo Gonçalves, de 25 anos, foi um dos primeiros a sair do local de provas e fez o concurso para testar conhecimentos.

"Eu não costumo fazer muito concurso não, mas esse me atraiu. O que me chamou atenção foi a remuneração. Eu não me preparei muito para fazer esse concurso, mas decidi retestar meus conhecimentos. Foi uma prova com muitos textos extensos. Minha maior facilidade é Direito Penal, que é minha área", contou.

Henrique da Silva Souza, de 26 anos, se sentiu atraído pelo concurso do TJ por conta da remuneração.

"Trabalho em cartório. Faço cursinho em uma plataforma online. O cursinho me deu uma boa base e acho que me sai bem na prova. Mas tive dificuldades com questões de Português. A prova estava difícil. Tenho certeza que acertei 40% da prova", explicou.

Advogada, Lorena Bonfim, 23 anos, é concurseira e já é a terceira prova do TJ que faz.

"Achei Língua Portuguesa bem pesado, também achei Constitucional bem chatinho. Eu vim de uma preparação de um concurso da Polícia Civil, então são editais bem diferentes em alguns pontos, então confundi algumas coisas', disse.

CONCURSO

Concurso do TJMS oferece 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro).

O salário inicial é de R$ 7.960,97, além de auxílio-alimentação de R$ 2.200,00 e auxílio-transporte de R$ 500,00.

As inscrições foram de 29 de outubro a 27 de novembro de 2025. A taxa foi de R$ 150,00, com pagamento até 28 de novembro. A relação preliminar dos inscritos saiu em 11 de dezembro, e a lista definitiva, em 30 de dezembro de 2025.

A prova objetiva, única etapa da seleção, é aplicada no dia 25 de janeiro de 2026, das 13h às 16h30, em Campo Grande. A avaliação é de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório.

De acordo com o edital, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e 3% a candidatos indígenas, conforme as normas estaduais e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros e indígenas ficará a cargo da FGV, enquanto a perícia médica dos candidatos com deficiência será feita pelo próprio TJMS.

Para participar, é preciso ter curso superior conforme a especialidade, além de idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira e quitação com as obrigações eleitorais e militares.

Os aprovados serão convocados conforme a necessidade do tribunal, dentro do prazo de validade do concurso.

OPORTUNIDADE

Sisu começa nesta segunda-feira com 6,4 mil vagas em MS

IFMS oferece 960 vagas, UEMS 1.284, UFGD 957 e UFMS 3.233

19/01/2026 08h10

UFMS está entre as melhores universidades do País

UFMS está entre as melhores universidades do País MARCELO VICTOR

Inscrições do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) começam nesta segunda-feira (19) em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, 6.434 vagas estão disponíveis. 

Desse número, 960 são ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), 1.284 pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 3.233 pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 957 pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

As inscrições do Sisu ocorrem de 19 a 23 de janeiro e devem ser feitas neste site. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso, podendo alterá-los durante o período de inscrição.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 29 de janeiro e as matrículas começam a partir de 2 de fevereiro.

O candidato que não foi selecionado na chamada regular pode manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

O Sisu é um programa do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas em universidades federais brasileiras, por meio da concorrência de notas do Enem.

Neste ano, podem participar do Sisu candidatos que tenham realizado o Enem em 2023, 2024 e 2025, pois o sistema irá selecionar automaticamente a melhor nota do candidato.

O Sisu usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que foi divulgada na sexta-feira (16).

Para concorrer as vagas, é necessário:

  • Ter concluído o Ensino Médio
  • Obter nota maior que zero na redação
  • Não ter participado como treineiro

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorreram em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. A primeira prova foi de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova foi de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

Ao todo, 57.941 pessoas se inscreveram no ENEM, em 2025, em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representou 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões). A taxa de abstenção no ano passado foi de 27%. Mulheres (60,15%) representaram a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.

Empregos e Carreira

Sisu oferece 3,2 mil vagas na UFMS

Vagas abrangem amis de 120 cursos ofertados em 10 campi

16/01/2026 16h30

Sede da UFMS em Campo Grande

Sede da UFMS em Campo Grande Marcelo Victor / Correio do Estado

Com a abertura do período de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), na segunda-feira (19), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) irá ofertar 3.233 vagas em mais de 120 cursos distribuídos nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

Cursos ofertados

  • Administração
  • Agronomia
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Artes visuais
  • Audiovisual
  • Ciência da Computação
  • Ciência dos Dados
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Ciências Sociais
  • Direito
  • Educação física
  • Enfermagem
  • Engenharia ambiental
  • Engenharia civil
  • Engenharia de alimentos
  • Engenharia de computação
  • Engenharia de produção
  • Engenharia de software
  • Engenharia elétrica
  • Engenharia física
  • Engenharia florestal
  • Engenharia química
  • Farmácia
  • Filosofia
  • Física
  • Fisioterapia
  • Geografia
  • Gestão comercial
  • Gestão de recursos humanos
  • Gestão de serviços jurídicos e notariais
  • História
  • Inteligência Artificial
  • Jornalismo
  • Letras - português
  • Letras - português e espanhol
  • Letras - português e inglês
  • Matemática
  • Medicina
  • Medicina Veterinária
  • Mídias sociais digitais
  • Nutrição
  • Odontologia 
  • Pedagogia
  • Processos gerenciais
  • Psicologia
  • Química
  • Química Tecnológica
  • Relações Internacionais
  • Sistemas de Informação
  • Tecnologia da Informação
  • Turismo
  • Zootecnia

Como se inscrever

Para participar do Sisu, é preciso ter feito pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - 2023, 2024 e 2025 - ter tirado nota acima de zero na prova de redação e não ter participado na condição de treineiro.

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com Login Único do governo federal, mediante uma conta gov.br, mas as inscrições do Sisu devem ser feitas pela página do processo de seleção.

O candidato deve escolher até duas opções de curso, sendo possível alterar as opções até o fim do prazo de inscrição.  

Caso o candidato tenha realizado mais de uma entre as três últimas edições do Enem, será considerada, para cada curso, aquela edição que mais favorece o candidato, com base na média ponderada das notas do Enem de cada edição.

Os candidatos com os melhores desempenhos são classificados de acordo com as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis, as modalidades de concorrência selecionadas e os pesos definidos para cada curso pela instituição.

Cada candidato pode se inscrever em todas as modalidades que correspondam ao seu perfil, devendo ficar atento à comprovação, junto à instituição, das informações da modalidade em que for selecionado, no momento da matrícula.

O resultado do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.

Os estudantes que forem aprovados deverão fazer a matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro.

Aqueles que não forem selecionados poderão ainda participar da lista de espera. 

A consulta as vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo. 

Na consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.

