Com bolsa de R$ 800, IFMS abre 270 vagas em curso de eletricista em Campo Grande e Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), por meio do Programa Qualifica Mais Energif, abriu 270 vagas para ingresso no curso de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis.

São 150 vagas em Campo Grande e 120 vagas em Três Lagoas. Com inscrições gratuitas, os interessados no processo devem ser maiores de 18 anos e possuírem ensino fundamental completo.

Os interessados podem se inscrever até 13 de maio, pela Página do Candidato da Central de Seleção, onde também está publicado o Edital nº 026/2023 com todas as regras do processo seletivo.

Os contemplados por meio do sorteio de seleção devem receber auxílios alimentação e transporte aos estudantes, no valor total de R$ 800. Cabe destacar que os repasses estão condicionados à efetiva participação do aluno no curso além deste possuir conta bancária em nome próprio.

Com duração de 200 horas, o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) é oferecido na modalidade presencial e no período noturno. Alguns sábados letivos serão utilizados para trabalhos didáticos em painéis solares.

De acordo com o Guia Pronatec de Cursos FIC, o perfil profissional do Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis é de analisar, quantificar e realizar instalação, reparação e manutenção elétrica de sistemas de geração de energia residencial e comercial através de painéis solares fotovoltaicos e/ou pequenos aerogeradores.

Processo seletivo

Os candidatos inscritos serão selecionados mediante sorteio eletrônico, previsto para 22 de maio.

A divulgação do resultado final e primeira chamada será em 26 de maio, com matrículas a partir do dia 29.

Serão criadas três turmas em cada campus, levando em consideração a ordem do sorteio e a quantidade de vagas disponíveis para cada turma:

Turma Classificação do candidato no sorteio Período das aulas (estimado) Turma A De 1 a 50 - Campus Campo Grande

De 1 a 20 - Campus Três Lagoas 05/06/23 a 09/09/23 Turma B De 51 a 100 - Campus Campo Grande

De 41 a 80 - Campus Três Lagoas 11/09/23 a 30/11/23 Turma C De 101 a 150 - Campus Campo Grande

De 81 a 120 - Campus Três Lagoas 04/03/24 a 24/05/24

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito para o e-mail [email protected]

