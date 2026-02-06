Atvos abre 350 vagas de trabalho para usinas sucroalcooleiras em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Atvos, usina sucroalcooleira que produz etanol e açúcar em três municípios de Mato Grosso do Sul, está com 350 vagas de trabalho no Estado, para a safra 2026/2027.

De acordo com a empresa, as oportunidades são destinadas às Unidades Eldorado (UEL), Santa Luzia (USL) e Costa Rica (UCR), localizadas nos municípios de Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul e Costa Rica, respectivamente.

Entre os cargos disponíveis estão motorista (CNH D ou E), auxiliar agrícola, operador de máquina agrícola e mecânico, mas há também outas vagas para diferentes perfis e níveis de experiência para ingressar no setor sucroenergético.

Para participar do processo seletivo, interessados devem ter a partir de 18 anos e ensino fundamental completo.

As inscrições devem ser feitas através do site da Atvos até o dia 27 de fevereiro. A seleção contará com etapas de triagem e entrevistas, de acordo com a função.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-alimentação e transporte fretado para as unidades. A empresa também disponibiliza previdência privada, Totalpass e parcerias com descontos.

Conforme a Atvos, em Mato Grosso do Sul já são empregadas 4 mil pessoas nas unidades.

Em todo o Brasil, são mais de 700 vagas de emprego abertas em oito unidades agroindustriais nos estados de Goiás, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Usina de biometano

Além das três unidades de produção de etanol no Estado, a Atvos também terá a primeira unidade de biometano a partir de vinhaça, que está em fase de instalação em Nova Alvorada do Sul. O investimento é de R$ 350 milhões.

A licença para instalação foi entregue no ano passado.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a capacidade instalada de produção será de cerca de 28 milhões de metros cúbicos de biometano.

Serão utilizados como insumos subprodutos da cadeia da cana-de-açúcar, como a vinhaça e a torta de filtro.

Cerca de metade da produção será utilizada para abastecer a frota interna da companhia, substituindo o diesel e reduzindo significativamente a pegada de carbono da própria operação.

Anteriormente, o Estado já manifestou interesse em adquirir biometano através da MSGás, que lançou um edital de aquisição de biometano. Também que há planos de substituir os caminhões que hoje operam com diesel e podem passar a operar com biometano.

Além de substituir o diesel, o biometano também pode ser utilizado para uso industrial, substituindo o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o óleo combustível, e até mesmo em usinas termelétricas.

“Isso demonstra o potencial de avanço desse combustível fundamental no processo de transição energética, trata-se de uma rota tecnológica de descarbonização de frota e também da produção, por meio da energia elétrica a partir do biometano”, acrescenta o secretário.

Atualmente, a Atvos têm três empreendimentos em Mato Grosso do Sul, sendo:

usina Eldorado, localizada no distrito de Ipezal, em Angélica;

usina Santa Luzia, no município de Nova Alvorada do Sul;

Unidade Agroindustrial de Costa Rica.

Juntas, as usinas são responsáveis por esmagar aproximadamente 11 milhões de toneladas de cana-de-açucar por safra.

Em Nova Alvorada do Sul a planta da Atvos opera com capacidade para moer 5,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, dos quais são produzidos 498 milhões de litros de etanol, suficiente para movimentar 9 milhões de carros compactos, aponta a companhia.

Com a implantação da nova unidade no município, em uma área de 150 mil metros quadrados, a fábrica usará os resíduos que sobram na cadeia produtiva da cana (vinhaça e torta de filtro).