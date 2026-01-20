Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Inscrições para concurso da Camâra dos Deputados encerram dia 26

Ao todo são ofertadas 70 vagas com remuneração mensal entre R$ 21.008,19 a R$ 30,8 mil

Alison Silva

Alison Silva

20/01/2026 - 14h30
Com provas em Campo Grande e salários de até R$ 30 mil, as inscrições para concurso público da Câmara dos Deputados encerram na próxima segunda-feira (26). Os interessados devem se inscrever pela página oficial do concurso. O prazo de inscrição termina às 17h (de MS). 

São 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de 70 vagas em cadastro de reserva. Com jornada de trabalho é de 40 horas semanais, a remuneração mensal varia de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, conforme o cargo. São 35 vagas para analista legislativo, especialidade processo legislativo e gestão e outras 35 vagas para técnico legislativo, especialidade assistente legislativo e administrativo.

Os candidatos devem ter diploma de curso superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em todas as capitais, no dia 8 de março, nos turnos da manhã e da tarde. A etapa é eliminatória e classificatória.

São 90 questões de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. A duração será de cinco horas para a prova objetiva e de três horas para a prova discursiva.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 100 para o cargo de técnico legislativo e R$ 130 para o cargo de analista legislativo. O pagamento deve ser feito até 28 de janeiro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

O documento inclui QR code para pagamento via Pix. No formulário de inscrição, o candidato deve informar o Número de Identificação Social (NIS). Os pedidos de isenção sobre a taxa foram encerrados no último dia 12. 

Do total de vagas, 30% são reservadas da seguinte forma:

  • 25% para candidatos negros;
  • 3% para candidatos indígenas;
  • 2% para candidatos quilombolas.

Saiba* Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deve indicar essa opção no momento da inscrição e autodeclarar-se negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, conforme o quesito cor ou raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

EDUCAÇÃO

Resultado do Enem é divulgado e nota concorre a 6,4 mil vagas em MS

Inscrições do Sisu ocorrem de 19 a 23 de janeiro e candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso

16/01/2026 08h25

UEMS, em Campo Grande

UEMS, em Campo Grande Bruno Henrique/ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi divulgado nesta sexta-feira (16) e estudantes já podem conferir suas notas.

A nota pode ser usada no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que, neste ano, oferece 6.434 vagas em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 960 são ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), 1.284 pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 3.233 pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 957 pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

UEMS, em Campo GrandePágina do ENEM para conferir o resultado

As inscrições do Sisu ocorrem de 19 a 23 de janeiro e devem ser feitas neste site. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso, podendo alterá-los durante o período de inscrição.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 29 de janeiro e as matrículas começam a partir de 2 de fevereiro.

O candidato que não foi selecionado na chamada regular pode manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

O Sisu é um programa do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas em universidades federais brasileiras, por meio da concorrência de notas do Enem.

Neste ano, podem participar do Sisu candidatos que tenham realizado o Enem em 2023, 2024 e 2025, pois o sistema irá selecionar automaticamente a melhor nota do candidato.

Para concorrer as vagas, é necessário:

  • Ter concluído o Ensino Médio
  • Obter nota maior que zero na redação
  • Não ter participado como treineiro

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorreram em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. A primeira prova foi de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova foi de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

Ao todo, 57.941 pessoas se inscreveram no ENEM, em 2025, em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representou 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões). A taxa de abstenção no ano passado foi de 27%. Mulheres (60,15%) representaram a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.

Empregos e Carreira

IFMS abre matrículas para convocados em cursos técnicos do EJA

Cursos de Administração, Agricultura, Marketing e Manutenção e Suporte em Informática são oferecidos nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã

15/01/2026 16h30

Divulgação/IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre, a partir de amanhã (16) as matrículas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA EPT) e subsequentes ao ensino médio, com ingresso neste primeiro semestre letivo. O período de matrículas fica aberto até 23 de janeiro.

O resultado final e a lista de alunos convocados na 1ª chamada para matrícula foi divulgada ontem (14). 

Ao todo, foram ofertadas 360 vagas nos seguintes cursos técnicos distribuídos nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã: 

  • Administração;
  • Agricultura;
  • Marketing;
  • Manutenção e Suporte em Informática. 

Os cursos

Os cursos técnicos EJA EPT são destinados a pessoas com idade mínima de 18 anos e o ensino fundamental completo. No IFMS, os selecionados irão cursar o ensino médio e a formação técnica ao mesmo tempo.

Os cursos técnicos subsequentes são voltados para quem já concluiu o ensino médio, e busca a formação técnica.

As aulas, nesses tipos de curso técnico, são presenciais e oferecidas no período noturno.

Como fazer matrícula

  1. Primeiro, verifique se seu nome consta como Apto à Matrícula no resultado final e 1ª chamada do processo seletivo;
  2. Fique atento ao prazo: a solicitação de matrícula deve ser feita de 16 a 23 de janeiro;
  3. Escolha a forma de matrícula: presencial ou on-line;
  4. Caso opte por fazer a matrícula presencial, vá até a Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual foi aprovado; porém, antes, verifique os endereços e horários de atendimento de cada unidade;
  5. No caso da matrícula on-line, acesse o Sistema de Matrículas;
  6. Caso seja o primeiro acesso ao sistema, ative o login informando CPF, data de nascimento e e-mail cadastrado na Central de Seleção;
  7. Faça login no sistema com o CPF e a senha enviada para o e-mail informado;
  8. Confira os dados do curso, turno e campus e clique em 'Solicitar Matrícula';
  9. Preencha o Questionário Socioeconômico, se solicitado, e atualize seus dados pessoais; 
  10. Anexe todos os documentos exigidos em edital, em arquivos legíveis e dentro do tamanho permitido; 
  11. Após enviar toda a documentação, clique em 'Salvar e finalizar' e guarde o comprovante de solicitação de matrícula.

