Defensoria Pública abre processo seletivo com salários de R$ 5,2 mil em MS

OPORTUNIDADE

Vagas são para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Enfermagem, Administração, entre outros

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 1.608 vagas remanescentes em 71 cursos de graduação para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Vestibular ou Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) nos últimos anos.

Vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas, sobraram e precisam ser ocupadas por novos acadêmicos.

É permitida a inscrição do candidato que

Realizou o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024

Realizou o Vestibular UFMS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025

Realizou a Terceira Etapa do PASSE nos triênios 2020-2022, 2021-2023 e 2022-2024

Possua histórico escolar de conclusão do 3º ano do ensino médio

O candidato que deseja utilizar as notas do ENEM poderá obter seu desempenho neste site . Já o candidato que opta por usar as notas do Vestibular ou PASSE pode acessar o boletim aqui .

As vagas podem ser preenchidas por dois sistemas de ingresso: ampla concorrência ou cotas.

As inscrições vão até 12 de março. O resultado final e a convocação para matrícula serão divulgados em 21 de março.

No momento da inscrição, o candidato pode se inscrever em apenas um curso.

As vagas são para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Enfermagem, Administração, Letras, História, Geografia, Ciências Biológicas, Matemática, Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Engenharia Química, Química, Turismo, Processos Gerenciais, Matemática, Física, Ciências Econômicas, Filosofia, Engenharia de Alimentos, Ciências Sociais, Pedagogia, Educação do Campo, Ciência dos Dados, Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Mídias Sociais Digitais e Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais.

INSCRIÇÃO

As inscrições vão de 28 de fevereiro a 12 de março de 2025. É gratuita.

Confira o passo a passo para realizar a inscrição:

Acesse este site

No Portal de Ingresso, na seção QUERO SER UFMS, clique no botão “Inscreva-se”

Caso já tenha cadastro, preencha os campos “CPF” e “Senha” e clique em “Entrar”

selecionar o Município, a Unidade e o Curso ao qual deseja concorrer

selecionar a respectiva modalidade de concorrência (Reserva de Vagas ou Ampla Concorrência)

preencher o cadastro obrigatório

digitar o número de inscrição do ENEM, Vestibular UFMS, Vestibular Digital UFMS ou PASSE e o respectivo ano de realização do processo seletivo

Anexar cópias digitalizadas (formato PDF) dos seguintes documentos comprobatórios: Documento oficial de identificação válido e Cadastro de Pessoa Física (CPF); caso o CPF não conste no documento oficial de identificação válido

O candidato que não possuir inscrição em nenhum processo seletivo deverá incluir o histórico escolar de conclusão do 3º ano do ensino médio contendo todas as folhas e uma carta de intenção, no modelo de redação, no formato PDF.

Confira o edital completo aqui .

UFMS

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

MELHOR DE MS, BRASIL, AMÉRICA LATINA E MUNDO

A UFMS já foi listada diversas vezes como uma das melhores da América Latina e até mesmo do mundo.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 30 de outubro de 2024, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é a 36ª melhor universidade do Brasil, de acordo com o Ranking Universitário da Folha .

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 16 de outubro de 2024, a UFMS foi listada, mais ua vez, como uma das melhores universidades da América Latina . De acordo com o QS World Rankings , a instituição ocupa a posição 161-170 no ranking internacional.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 17 de maio de 2023, a instituição foi considerada a 27ª melhor universidade do Brasil, 20ª entre as federais brasileiras, 3ª do Centro-Oeste e a 1ª de MS , de acordo com o ranking internacional Center for World University Rankings (CWUR).

Em 2022, a instituição também ocupou a 27ª posição no ranking CWUR das melhores universidades brasileiras e a 1.149ª entre as melhores do mundo.

A UFMS foi apontada seis vezes consecutivas como uma das melhores universidades do mundo, no ranking World University Rankings 2022, da Times Higher Education (THE) .

O ranking internacional QS World University , realizado pela analista britânica de Educação Superior, QS Quacquarelli Symonds, apontou a UFMS como uma das 160 melhores universidades da América Latina. A instituição ocupa a posição 151-160. Entre as universidades brasileiras, a UFMS ocupa o 46º lugar no ranking.