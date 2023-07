Feira de Empregos & Carreira oferece 2 mil vagas em Campo Grande nesta quarta (26)

Nesta quarta-feira (26), a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp) reunirá empresas de diferentes segmentos para oferecer à população de Campo Grande cerca de 2 mil oportunidades de emprego e estágios.

A nova edição da Feira de Empregos & Carreira, que acontecerá das 13h às 16h, nas dependências da Uniderp, também ofertará workshops, oficinas, atendimentos básicos na área da saúde e orientação curricular.

Entre as empresas que participarão da feira, estão: Funsat, Assaí, Grupo Pereira, IEL, Skill, ABRE, São Leopoldo, Mascarenhas Barbosa Advogados Associados, Supermercado Pag Poko, Aghill Consultoria RH e Employer Consultoria RH, entre outras.

Para se candidatar, os interessados devem preencher o link através do formulário de inscrição e comparecer na Uniderp, com documento de identificação, carteiras de trabalho e cópias do currículo para os processos seletivos e encaminhamentos nas diferentes vagas que sejam de seu interesse.

Os portões serão abertos às 13h e a avaliação do candidato ocorrerá seguindo a ordem de chegada dos interessados. As oportunidades são para todos os níveis, profissionais com ou sem experiência, Jovem Aprendiz e estagiários.

De acordo com o reitor da Uniderp, Cristiano Cupertino, a realização da Feira é uma forma de apresentar aos que procuram por um emprego. “As empresas que estão com as portas abertas em busca de mão de obra”, afirma.

Oficina e workshop

Para aqueles que estão interessados nas oficinas e workshops, buscando algumas dicas para conseguir ingressar no mercado de trabalho, as atividades abordarão os seguintes temas:

Elaboração de Currículo;

Preparação para uma entrevista de trabalho;

A importância do profissional multidisciplinar para o mercado de trabalho;

De que forma as redes sociais podem contribuir para a imagem profissional;

Orientação profissional para a vida;

LinkedIn e seus recursos tecnológicos;

Ergonomia e segurança do trabalho;

Atribuições profissionais e atuação no mercado.

Já na área da saúde, as oficinas serão com dicas importantes, como o que comer antes de uma entrevista de emprego, por exemplo, entre outras. Confira:

Quais medicamentos ajudam ou prejudicam a performance numa entrevista;

Orientação de relaxamento para um processo seletivo;

A importância do sono e das atividades físicas na produtividade no trabalho;

Como proceder diante de uma RCP no ambiente corporativo.

Para quem ama o mundo animal, um dos workshops tratará do valor do amigo pet como ferramenta de terapia no estresse diário para uma produtividade efetiva.

Cristiano Cupertino ainda destaca o compromisso de promover a integração entre empresas e candidatos, impulsionando a economia local.

“Além de atuar por meio da educação, enxergamos a responsabilidade na condução de estudantes que desejam ingressar na área de atuação, ou ainda de profissionais que desejam se aperfeiçoar e se recolocar no mercado”, enfatiza.

