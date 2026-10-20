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edital em breve

IBGE é autorizado a abrir 325 vagas temporárias por meio de processo seletivo

Portaria define prazo de seis meses para publicar edital

Agência Brasil

20/10/2026 - 21h00
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu autorização nesta terça-feira (20) para realizar 325 contratações temporárias por meio de processo seletivo simplificado. O órgão terá seis meses para divulgar o edital de abertura e dar início ao concurso público.

Os classificados serão chamados para trabalhar nas pesquisas estatísticas realizadas por telefone. 

Vagas autorizadas:

  • 276 vagas para agente de pesquisa por telefone, de nível médio;
  • 49 para supervisor de pesquisa por telefone, de nível superior.

A autorização foi concedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), na Portaria nº 70/2026.

As contratações dos aprovados serão por tempo determinado, mas a portaria não especifica a duração.

O prazo de contratação, bem como as possíveis prorrogações, devem ser justificadas pela necessidade de conclusão das atividades definidas pelo IBGE. As remunerações também serão definidas pelo instituto.

OPORTUNIDADE

UEMS oferece 1.383 vagas em 52 cursos para ingresso em 2027

Prova do vestibular ocorrerá em 22 de novembro

08/09/2026 09h15

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UEMS, em Campo Grande

UEMS, em Campo Grande MARCELO VICTOR

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Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 1.383 vagas, em 52 cursos presenciais, para ingresso em 2027.

Das 1.383 vagas, 1.043 são através do vestibular e 340 do Processo Seletivo Permanente.

A banca responsável pela prova é a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

VESTIBULAR

UEMS oferece 1.043 vagas em 52 cursos presenciais, através do vestibular, para ingresso em 2027.

Das 1.043 vagas, 556 são para ampla concorrência, 207 para negros, 114 para indígenas, 114 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 52 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

As inscrições são gratuitas, estão abertas até 5 de novembro e podem ser feitas aqui.

A prova ocorrerá em 22 de novembro em Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

O exame terá 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre as áreas do conhecimento de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e prova de Redação.

O resultado final será divulgado em 22 de janeiro de 2027. Convocações para matrícula ocorrerão a partir de fevereiro de 2027.

Veja a lista de cursos oferecidos pelo vestibular:

AQUIDAUANA

  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Engenharia Florestal – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Zootecnia – Bacharelado — Integral — 20 vagas

BATAGUASSU

  • Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas

CAMPO GRANDE – MORENINHAS

  • Administração Pública – Bacharelado — Noturno — 18 vagas
  • Direito – Bacharelado — Noturno — 18 vagas
  • História – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

CAMPO GRANDE – SANTO AMARO

  • Ciências Biológicas – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
  • Dança – Licenciatura — Vespertino — 14 vagas
  • Fonoaudiologia – Bacharelado — Matutino — 16 vagas
  • Geografia – Bacharelado — Noturno — 16 vagas
  • Geografia – Licenciatura — Noturno — 16 vagas
  • Letras Português/Espanhol – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Medicina – Bacharelado — Integral — 25 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 26 vagas
  • Psicologia – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
  • Teatro – Licenciatura — Vespertino — 14 vagas
  • Terapia Ocupacional – Bacharelado — Matutino — 16 vagas
  • Turismo – Bacharelado — Matutino — 20 vagas

CASSILÂNDIA

  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Matemática – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Silvicultura – Tecnologia — Noturno — 16 vagas

COXIM

  • Psicologia – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

DOURADOS

  • Ciência da Computação – Bacharelado — Integral — 20 vagas
  • Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 14 vagas
  • Direito – Bacharelado — Matutino — 26 vagas
  • Enfermagem – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Vespertino — 20 vagas
  • Sistemas de Informação – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Turismo – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

JARDIM

  • Direito – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

MARACAJU

  • Administração – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 20 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

MUNDO NOVO

  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 20 vagas

NAVIRAÍ

  • Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Engenharia de Alimentos – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Química – Licenciatura — Noturno — 10 vagas
  • Química Tecnológica e Agroquímica – Bacharelado — Noturno — 14 vagas

NOVA ANDRADINA

  • Engenharia Civil – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Matemática – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Sistemas de Informação – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

PARANAÍBA

  • Direito – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
  • Direito – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

PONTA PORÃ

  • Administração – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Ciências Contábeis – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Ciências Econômicas – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Gastronomia – Tecnologia — Noturno — 10 vagas
  • Mídias Sociais Digitais – Tecnologia — Noturno — 20 vagas

Veja o edital completo aqui.

PROCESSO SELETIVO PERMANENTE

UEMS oferece 340 vagas em 19 cursos presenciais, através do Processo Seletivo Permanente, para ingresso em 2027.

Neste caso, é possível usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das últimas dez edições.

A seleção classifica os candidatos a partir da maior média geral obtida no Enem, considerando pesos específicos para cada área de conhecimento, de acordo com o curso escolhido.

Das 340 vagas, 179 são para ampla concorrência, 68 para negros, 37 para indígenas, 37 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 19 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

As inscrições são gratuitas, estão abertas até 18 de janeiro de 2027 e podem ser feitas aqui.

O resultado final deve ser publicado em 27 de janeiro de 2027. Convocações para matrícula serão a partir de fevereiro de 2027.

Veja a lista de cursos oferecidos pelo Processo Seletivo Permanente:

CAMPO GRANDE – SANTO AMARO

  • Letras – Bacharelado — Vespertino e Noturno — 3 anos — 20 vagas

DOURADOS

  • Ciências Biológicas – Bacharelado — Integral — 4 anos — 14 vagas
  • Engenharia Ambiental e Sanitária – Bacharelado — Integral — 5 anos — 20 vagas
  • Engenharia Física – Bacharelado — Integral — 5 anos — 16 vagas
  • Física – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Letras Português/Espanhol – Licenciatura — Matutino — 4 anos — 20 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Vespertino — 4 anos — 20 vagas
  • Matemática – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Química – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 16 vagas
  • Química Industrial – Bacharelado — Matutino — 4 anos — 14 vagas

IVINHEMA

  • Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 14 vagas
  • Tecnologia em Produção Sucroalcooleira – Tecnologia — Noturno — 3 anos — 20 vagas

JARDIM

  • Geografia – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

MUNDO NOVO

  • Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Tecnologia em Gestão Ambiental – Tecnologia — Noturno — 3 anos — 20 vagas

PARANAÍBA

  • Ciências Sociais – Bacharelado — Noturno — 4 anos — 10 vagas
  • Ciências Sociais – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 16 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

MATO GROSSO DO SUL

Concurso para Juiz Substituto do TJMS têm 23 na disputa por 15 vagas

Aprovados na prática de sentenças seguem para a 3.ª etapa, de investigação social; exames de saúde e avaliação psicotécnica, antes de realizarem prova oral eliminatória

17/08/2026 10h59

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Certame busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto no TJMS, que conta com subsídio de R$32.289,54

Certame busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto no TJMS, que conta com subsídio de R$32.289,54 FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Conforme divulgado pelo Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul, com o resultado definitivo da prova prática de sentenças, publicado na edição desta segunda-feira (17) do Diário da Justiça Eletrônico, restam agora 23 nomes na disputa pelas 15 vagas do 34° Concurso Público para provimento do cargo de Juiz Substituto.

Através de seu diário oficial, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul convoca aqueles candidatos que foram aprovados na segunda etapa, de provas escritas, para realizarem suas inscrições definitivas no 34° Concurso. Para esse requerimento fica estipulado o prazo de 02 a 23 de setembro.

Segue abaixo os nomes que constam no resultado definitivo na prova prática de sentenças: 

Certame busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto no TJMS, que conta com subsídio de R$32.289,54Reprodução/Diário da Justiça-TJMS

Esse certame, realizado em cinco etapas totais em Campo Grande, busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto, que conta com subsídio de R$32.289,54, bem como formação de cadastro reserva. 

Para finalmente chegar ao magistério, o candidato precisa ser bacharel em Direito com, no mínimo, três anos de atividade jurídica comprovada, atendendo também o que estabelecem os determinados editais. 

Das vagas totais, uma é voltada para candidatos com deficiência, três para negros e uma para indígenas, com as 10 restantes colocadas para ampla concorrência. 

Há um total de cinco etapas, com as duas primeiras sendo aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas, enquanto as demais ficarão a cargo da comissão organizadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 

Fique atento

Importante frisar que essa inscrição definitiva deverá ser efetivada através do portal eletrônico do TJMS e entregue na Secretaria da Magistratura, instruída com os documentos constantes no edital de abertura. 

Modelos de requerimento, declarações, etc, estarão disponíveis em formulário eletrônico na aba concursos magistratura do TJMS (acesse CLICANDO AQUI)

Ainda, no acesso ao formulário o candidato usará o próprio CPF para solicitar a criação da senha "por meio do link que será encaminhado automaticamente ao e-mail informado à Fundação Getúlio Vargas-FGV, no ato da inscrição preliminar", frisa o texto oficial. 

Passada esta etapa, a próxima fase trata-se da inscrição definitiva e inclui a chamada sindicância da vida pregressa; investigação social, bem como os exames de saúde e avaliação psicotécnica. 

Depois disso está prevista a realização da prova oral, que têm caráter eliminatório e também classificatório, onde os candidatos devem passar pela banca examinadora. O certame termina na fase da avaliação de títulos apresentados pelos concorrentes.

Esse concurso têm validade de dois anos, que passam a contar a partir de quando o resultado final for homologado, havendo a possibilidade de prorrogação uma única vez por igual período. 
 

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