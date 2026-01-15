Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

IFMS abre matrículas para convocados em cursos técnicos do EJA

Cursos de Administração, Agricultura, Marketing e Manutenção e Suporte em Informática são oferecidos nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã

Mariana Piell

Mariana Piell

15/01/2026 - 16h30
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre, a partir de amanhã (16) as matrículas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA EPT) e subsequentes ao ensino médio, com ingresso neste primeiro semestre letivo. O período de matrículas fica aberto até 23 de janeiro.

O resultado final e a lista de alunos convocados na 1ª chamada para matrícula foi divulgada ontem (14). 

Ao todo, foram ofertadas 360 vagas nos seguintes cursos técnicos distribuídos nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã: 

  • Administração;
  • Agricultura;
  • Marketing;
  • Manutenção e Suporte em Informática. 

Os cursos

Os cursos técnicos EJA EPT são destinados a pessoas com idade mínima de 18 anos e o ensino fundamental completo. No IFMS, os selecionados irão cursar o ensino médio e a formação técnica ao mesmo tempo.

Os cursos técnicos subsequentes são voltados para quem já concluiu o ensino médio, e busca a formação técnica.

As aulas, nesses tipos de curso técnico, são presenciais e oferecidas no período noturno.

Como fazer matrícula

  1. Primeiro, verifique se seu nome consta como Apto à Matrícula no resultado final e 1ª chamada do processo seletivo;
  2. Fique atento ao prazo: a solicitação de matrícula deve ser feita de 16 a 23 de janeiro;
  3. Escolha a forma de matrícula: presencial ou on-line;
  4. Caso opte por fazer a matrícula presencial, vá até a Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual foi aprovado; porém, antes, verifique os endereços e horários de atendimento de cada unidade;
  5. No caso da matrícula on-line, acesse o Sistema de Matrículas;
  6. Caso seja o primeiro acesso ao sistema, ative o login informando CPF, data de nascimento e e-mail cadastrado na Central de Seleção;
  7. Faça login no sistema com o CPF e a senha enviada para o e-mail informado;
  8. Confira os dados do curso, turno e campus e clique em 'Solicitar Matrícula';
  9. Preencha o Questionário Socioeconômico, se solicitado, e atualize seus dados pessoais; 
  10. Anexe todos os documentos exigidos em edital, em arquivos legíveis e dentro do tamanho permitido; 
  11. Após enviar toda a documentação, clique em 'Salvar e finalizar' e guarde o comprovante de solicitação de matrícula.

Com salário de R$ 3,4 mil, Câmara de MS abre concurso público

Há cargos de níveis médio e superior, todos com carga horária de 30h semanais

06/01/2026 17h30

A Câmara Municipal de Cassilândia abriu concurso público nesta terça-feira (6). A Câmara é responsável pela organização do concurso, enquanto a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) é encarregada de sua execução.

Estão abertas quatro vagas para os seguintes cargos:

  • Recepcionista, que exige ensino médio completo;
  • Analista Técnico em TI, para candidatos com formação superior em Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins;
  • Analista Legislativo, que requer nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Gestão Pública; 
  • Agente de Contratação, também para formados em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Gestão Pública.

Os salários oferecidos são de R$ 3.425,75 para os cargos que exigem nível superior e de R$ 2.626,38 para a posição de Recepcionista. Todos os cargos têm carga horária de 30 horas semanais.

Seleção

As inscrições para o concurso ficam abertas até as 23h59 do dia 15 de janeiro de 2026, conforme o horário oficial de Mato Grosso do Sul. É importante que os candidatos leiam o edital completo disponível no site da FAPEC antes de se inscreverem.

A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para candidatos ao cargo de nível médio e de R$ 120,00 para aqueles que concorrem aos cargos de nível superior.

A seleção será composta por provas escritas objetivas, que têm caráter eliminatório e classificatório, agendadas para o dia 1º de fevereiro de 2026, em Cassilândia/MS.

A etapa seguinte, a prova de títulos, convocará candidatos em ordem decrescente de pontuação, até o limite de 10 vezes o número de vagas disponíveis para cada cargo.

Em caso de empate, os critérios de desempate serão: maior idade para candidatos com 60 anos ou mais, maior pontuação nas matérias da prova, e, por fim, idade mais avançada para os demais casos.

 

inscrições abertas

Com vagas em MS, Ebserh abre inscrições em concurso com salários de até R$ 19,1 mil

Ao todo, são 152 vagas para profissionais trabalharem em hospitais universitários federais

05/01/2026 18h00

Em Campo Grande, há vagas no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian

Em Campo Grande, há vagas no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu, nesta segunda-feira (5), inscrições para concurso público com 152 vagas e formação de cadastro reserva para profissionais trabalharem em hospitais universitários federais administrados pela estatal, com salários que vão até R$ 19,1 mil.

Em Mato Grosso do Sul, há vagas no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS) e no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de janeiro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora contratada para fazer o certame. A taxa de inscrição é R$ 180.

Todas as vagas são para a área médica, distribuídas em 96 especialidades, sendo:

  • cirurgia geral; 
  • ginecologia e obstetrícia;
  • pediatria;
  • anestesiologia; 
  • cardiologia; 
  • clínica médica e 
  • oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.

Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho, sendo R$ 11.464,35 para 20 horas semanais e R$ 19.107,31 para 40 horas semanais.

Pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira (7).

Em relação a reserva de vagas, são 25% para candidatos negros (pretos e pardos), 10% para pessoas com deficiência (PcD), 3% para candidatos indígenas e 2% para candidatos quilombolas.

Provas

As provas objetivas serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. Em Mato Grosso do Sul, a aplicação será em Campo Grande e Dourados.

Conforme o edital, as provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha. A etapa é eliminatória e classificatória.

O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.

Também contarão para classificação a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.

Somente serão convocados os aprovados no concurso após esgotado o cadastro de reserva dos cargos nos concursos anteriores vigentes. O concurso público vigente, homologado em junho de 2025, convocou mais de 1.240 profissionais médicos.

Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias.

O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Confira o edital completo:

