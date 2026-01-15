IFMS abre matrículas para convocados em cursos técnicos do EJA

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre, a partir de amanhã (16) as matrículas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA EPT) e subsequentes ao ensino médio, com ingresso neste primeiro semestre letivo. O período de matrículas fica aberto até 23 de janeiro.
O resultado final e a lista de alunos convocados na 1ª chamada para matrícula foi divulgada ontem (14).
Ao todo, foram ofertadas 360 vagas nos seguintes cursos técnicos distribuídos nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã:
- Administração;
- Agricultura;
- Marketing;
- Manutenção e Suporte em Informática.
Os cursos
Os cursos técnicos EJA EPT são destinados a pessoas com idade mínima de 18 anos e o ensino fundamental completo. No IFMS, os selecionados irão cursar o ensino médio e a formação técnica ao mesmo tempo.
Os cursos técnicos subsequentes são voltados para quem já concluiu o ensino médio, e busca a formação técnica.
As aulas, nesses tipos de curso técnico, são presenciais e oferecidas no período noturno.
Como fazer matrícula
- Primeiro, verifique se seu nome consta como Apto à Matrícula no resultado final e 1ª chamada do processo seletivo;
- Fique atento ao prazo: a solicitação de matrícula deve ser feita de 16 a 23 de janeiro;
- Escolha a forma de matrícula: presencial ou on-line;
- Caso opte por fazer a matrícula presencial, vá até a Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual foi aprovado; porém, antes, verifique os endereços e horários de atendimento de cada unidade;
- No caso da matrícula on-line, acesse o Sistema de Matrículas;
- Caso seja o primeiro acesso ao sistema, ative o login informando CPF, data de nascimento e e-mail cadastrado na Central de Seleção;
- Faça login no sistema com o CPF e a senha enviada para o e-mail informado;
- Confira os dados do curso, turno e campus e clique em 'Solicitar Matrícula';
- Preencha o Questionário Socioeconômico, se solicitado, e atualize seus dados pessoais;
- Anexe todos os documentos exigidos em edital, em arquivos legíveis e dentro do tamanho permitido;
- Após enviar toda a documentação, clique em 'Salvar e finalizar' e guarde o comprovante de solicitação de matrícula.