IFMS abre matrículas para convocados em cursos técnicos do EJA

A Câmara Municipal de Cassilândia abriu concurso público nesta terça-feira (6). A Câmara é responsável pela organização do concurso, enquanto a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) é encarregada de sua execução.

Estão abertas quatro vagas para os seguintes cargos:

Recepcionista, que exige ensino médio completo;

Analista Técnico em TI, para candidatos com formação superior em Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins;

Analista Legislativo, que requer nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Gestão Pública;

Agente de Contratação, também para formados em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Gestão Pública.

Os salários oferecidos são de R$ 3.425,75 para os cargos que exigem nível superior e de R$ 2.626,38 para a posição de Recepcionista. Todos os cargos têm carga horária de 30 horas semanais.

Seleção

As inscrições para o concurso ficam abertas até as 23h59 do dia 15 de janeiro de 2026, conforme o horário oficial de Mato Grosso do Sul. É importante que os candidatos leiam o edital completo disponível no site da FAPEC antes de se inscreverem.

A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para candidatos ao cargo de nível médio e de R$ 120,00 para aqueles que concorrem aos cargos de nível superior.

A seleção será composta por provas escritas objetivas, que têm caráter eliminatório e classificatório, agendadas para o dia 1º de fevereiro de 2026, em Cassilândia/MS.

A etapa seguinte, a prova de títulos, convocará candidatos em ordem decrescente de pontuação, até o limite de 10 vezes o número de vagas disponíveis para cada cargo.

Em caso de empate, os critérios de desempate serão: maior idade para candidatos com 60 anos ou mais, maior pontuação nas matérias da prova, e, por fim, idade mais avançada para os demais casos.