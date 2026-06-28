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IFMS tem inscrições abertas para cursos gratuitos de IA, drones e criação de aplicativos

Estudantes receberão auxílio de até R$ 600 durante o período dos cursos de curta duração, que variam de três a cinco meses

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

28/06/2026 - 17h30
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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas em processo seletivo de cursos presenciais de Formação Inicial e Continuada (FIC), ofertados por meio da linha de fomento Bolsa-Formação do Programa Pronatec Empreender. Os estudantes selecionados terão direito a auxílio para alimentação e transporte, no valor total de R$ 600 durante o curso.

Ao todo, são oferecidas 225 vagas gratuitas nos municípios de Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas, sendo 75 vagas para cada campus. 

As oportunidades são para os cursos de: 

  • Negócios Inovadores Apoiados por Inteligência Artificial
  • Drones e Impressoras 3D: Operação e Manutenção
  • App Clicks – Construção Rápida de Apps para Mídias Digitais

Todos os cursos tem carga horária de 200 horas, com 25 vagas por turma.

Conforme o IFMS, a iniciativa busca desenvolver competências empreendedoras, fortalecer os ecossistemas locais de inovação e ampliar as oportunidades de inclusão produtiva para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Podem participar trabalhadores, estudantes e beneficiários de políticas públicas em situação de vulnerabilidade social. Entre os requisitos gerais estão ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo.

O pagamento do auxílio para os estudantes selecionados será custeado pela Bolsa-Formação/Pronatec Empreender e depende da participação efetiva nas atividades, além da disponibilidade de recursos federais.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 12 de julho pela Página do Candidato, da Central de Seleção. Após o cadastro, o candidato receberá um comprovante e um número de inscrição para acompanhamento do processo.

O processo seletivo será realizado por meio de sorteio eletrônico, previsto para 20 de julho.

O resultado final será divulgado em 22 de julho, com matrículas entre os dias 23 e 27 do mesmo mês. O início das aulas está previsto para agosto.

CONCURSO PÚBLICO - MPMS

Com salário de R$ 33 mil, inscrição de concurso para promotor encerra no domingo (3)

Valor da taxa é de R$ 320,00 e pagamento deve ser feito até segunda-feira (4)

01/05/2026 16h00

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Fachada do Ministério Público

Fachada do Ministério Público DIVULGAÇÃO MPMS

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Inscrições de Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça substituto, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), encerram neste domingo (3).

O prazo começou em 1° de abril. As inscrições devem ser feitas exclusivamente neste site. O valor da taxa é de R$ 320,00. O pagamento deve ser feito até 4 de maio.

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio. As datas das demais provas/atividades serão divulgadas posteriormente.

São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

O salário é de R$ 33.988,99. As fases do concurso são:

  • prova preambular
  • provas escritas
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • provas orais
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental

Fachada do Ministério Público

O certame será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

PROVA PREAMBULAR

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. Os locais e horários de prova serão divulgados, neste site, em 11 de maio.

A prova é de caráter eliminatório, terá duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência ao local de provas portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

  • ser brasileiro
  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito
  • estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
  • estar em gozo dos direitos políticos
  • ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
  • não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
  • contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
  • gozar de boa saúde, física e mental
  • entre outros

O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59. O conteúdo das provas pode ser acessado neste site, entre as páginas 51 e 59.

OPORTUNIDADE 50+

MS tem 450 vagas de emprego para pessoas acima de 50 anos

Benefícios oferecidos aos funcionários são seguro de vida, vale-transporte e alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar)

28/04/2026 12h00

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Supermercado oferece vagas de trabalho para pessoas mais velhas - DIVULGAÇÃO/Grupo Pereira

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Rede de supermercados está com 450 vagas de empregos abertas, para pessoas com 50 anos ou mais, em Mato Grosso do Sul. No Brasil, são duas mil vagas disponíveis. A Semana de Contratação 50+ ocorre de 27 de abril a 2 de maio.

Pessoas que buscam o primeiro emprego ou mais uma chance no mercado de trabalho podem aproveitar a oportunidade. As vagas são para as áreas administrativa ou operacional.

O objetivo é estender oportunidades a pessoas mais velhas e ampliar o número de pessoas 50+ no mercado de trabalho. A realização é do Grupo Pereira.

Os benefícios oferecidos aos funcionários novatos são:

  • Seguro de vida
  • Vale-transporte
  • Alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar)
  • Convênio com o Sesc e empresas parceiras nas áreas de lazer, educação e saúde
  • Descontos no Vuon Card (cartão de crédito exclusivo para compras nas empresas do Grupo)
  • Plano odontológico
  • Programa Acolhe GP (suporte social gratuito com atendimento especializado)
  • Universidade Corporativa
  • Kit nascimento

Os interessados podem:

  • Comparecer à Central de Vagas do Grupo Pereira, na Rua Brilhante, número 1880, bairro Vila Bandeirantes, em Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, portando documentos pessoais e currículo
  • Comparecer em uma das lojas Fort Atacadista e Supermercados Comper, entre os dias 27 de abril e 2 de maio, das 9h às 12h ou das 13h às 17h, portanto documentos pessoais e currículo
  • Se inscrever neste site

Pessoas mais velhas enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e, o intuito da Semana de Contratação 50+, é quebrar este paradigma.

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