Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empregos e Carreira

Empregos e Carreira

Instituto PROA abre inscrições de curso profissionalizante gratuito para jovens

Curso abrange apromiramento de qualidades essenciais para a entrada no mercado de trabalho

Mariana Piell

Mariana Piell

14/01/2026 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Instituto PROA está com inscrições abertas para a Plataforma PROA em 2026. A plataforma oferece curso totalmente online e gratuito, voltado para jovens de 17 a 22 anos que estejam cursando ou que já tenham concluído o ensino médio em escolas públicas.

O curso abrange 12 estados do Brasil, e os candidatos devem residir em um deles: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco e Pará.

Conteúdo

O curso oferece aprimoramento de soft skills que habilitam os jovens participantes à entrada no mercado de trabalho.

  • Autoconhecimento: Como reconhecer suas qualidades e definir um projeto de vida, conectando seus valores pessoais com seus objetivos profissionais.
  • Projeto profissional: Como definir metas (incluindo a metodologia SMART) e como estruturar uma jornada de empregabilidade.
  • Raciocínio lógico: Como desenvolver um raciocínio estruturado e analítico para aplicar na resolução de problemas e tomadas de decisão.
  • Comunicação: Como produzir textos, criar um perfil no LinkedIn e se comunicar bem em equipe.

Vagas

As vagas contemplam todo o ano de 2026 e serão preenchidas por meio de um processo seletivo. As turmas são formadas semanalmente, às segundas-feiras, e a expectativa é de mais de 40 turmas ao longo do ano, cada uma tendo três meses de duração e com dedicação de 100 horas totais. 

 

Como participar

Para entrar no processo seletivo, devem acessar o site do Instituto e preencher o formulário de inscrição.

Alini Dal'Magro, presidente do Instituto PROA, destaca que o processo seletivo é fácil, simples e rápido. 

"Não tentamos eliminar ninguém. O processo seletivo é apenas para saber se aquele jovem está realmente no momento de realizar o curso. Ele quer mesmo um emprego agora? Tem disponibilidade para se dedicar ao curso? É mais para entender o perfil daquele jovem que vai entrar. Queremos dar oportunidade à maior quantidade de jovens que pudermos, essa é a nossa missão".

inscrições abertas

Com vagas em MS, Ebserh abre inscrições em concurso com salários de até R$ 19,1 mil

Ao todo, são 152 vagas para profissionais trabalharem em hospitais universitários federais

05/01/2026 18h00

Compartilhar
Em Campo Grande, há vagas no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian

Em Campo Grande, há vagas no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu, nesta segunda-feira (5), inscrições para concurso público com 152 vagas e formação de cadastro reserva para profissionais trabalharem em hospitais universitários federais administrados pela estatal, com salários que vão até R$ 19,1 mil.

Em Mato Grosso do Sul, há vagas no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS) e no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de janeiro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora contratada para fazer o certame. A taxa de inscrição é R$ 180.

Todas as vagas são para a área médica, distribuídas em 96 especialidades, sendo:

  • cirurgia geral; 
  • ginecologia e obstetrícia;
  • pediatria;
  • anestesiologia; 
  • cardiologia; 
  • clínica médica e 
  • oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.

Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho, sendo R$ 11.464,35 para 20 horas semanais e R$ 19.107,31 para 40 horas semanais.

Pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira (7).

Em relação a reserva de vagas, são 25% para candidatos negros (pretos e pardos), 10% para pessoas com deficiência (PcD), 3% para candidatos indígenas e 2% para candidatos quilombolas.

Provas

As provas objetivas serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. Em Mato Grosso do Sul, a aplicação será em Campo Grande e Dourados.

Conforme o edital, as provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha. A etapa é eliminatória e classificatória.

O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.

Também contarão para classificação a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.

Somente serão convocados os aprovados no concurso após esgotado o cadastro de reserva dos cargos nos concursos anteriores vigentes. O concurso público vigente, homologado em junho de 2025, convocou mais de 1.240 profissionais médicos.

Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias.

O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Confira o edital completo:

OPORTUNIDADE

MS inicia o ano com mais de 400 vagas abertas em concursos públicos; confira

Há oportunidades para diversos cargos e níveis de educação, em várias cidades do Estado

01/01/2026 18h02

Compartilhar
Há mais de 400 vagas abertas em diferentes concursos no Estado

Há mais de 400 vagas abertas em diferentes concursos no Estado Foto: Arquivo

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul começou o ano com diversos concursos públicos anunciados, com inscrições abertas ou previstas. Um dos principais certames, que era aguardado há anos, é o da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, cujas inscrições serão abertas no dia 12 de janeiro.

Além desse, há oportunidades para diversos cargos e diferentes níveis de escolaridade, tanto em processos locais, quando de nível nacional, mas com vagas para o Estado.

Vários municípios têm processos abertos.

Confira algumas oportunidades:

Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul lançou, em dezembro do ano passado, edital do 2º concurso público da Casa, com 80 vagas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, das 10h do dia 12 de janeiro às 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2026. As taxas são de R$ 140,00 para nível médio e R$ 180,00 para nível superior.

Conforme o edital, o concurso está dividido em duas categorias principais: Analista Legislativo (Superior), com remuneração inicial de R$ 8.030,65; e Técnico Legislativo (Médio), com ganho inicial de R$ 4.912,20.

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, sob o regime estatutário.

As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, na cidade de Campo Grande.

TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas no VI Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro no Estado.

O certame tem como objetivo o preenchimento de 42 serventias vagas em Mato Grosso do Sul, sendo 28 destinadas ao provimento e 14 à remoção.

O período de inscrições termina nesta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, pelo site da Fundação FGV, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 450 por modalidade de ingresso.

Cada candidato poderá efetuar apenas uma inscrição para cada uma das modalidades de ingresso - provimento ou remoção.

O concurso será composto por oito etapas, abrangendo as fases de prova objetiva, provas escritas e práticas, Aanálise de documentação, provas orais, exame de saúde e toxicológico, avaliação de títulos, perícia médica e heteroidentificação.

A Prova Objetiva será aplicada no dia 1º de março de 2026, no turno da manhã para os candidatos à remoção e no turno da tarde para os candidatos ao provimento. Já as provas escritas e práticas estão previstas para o dia 10 de maio de 2026, também em Campo Grande.

Prefeitura de Paraíso das Águas

A Prefeitura de Paraíso das Águas está com inscrições abertas em concurso público com 159 vagas para todos os níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 23.557,03.

O certame prevê a contratação de servidores efetivos, além da formação de cadastro reserva, sob o regime estatutário.

As inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação FAFIPA, banca responsável pela organização do concurso.

Ao todo, o edital contempla dezenas de cargos distribuídos entre a sede do município e os distritos de Bela Alvorada e Pouso Alto, com oportunidades para níveis elementar, fundamental, médio, técnico, magistério e superior. As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, conforme a função.

Prefeitura de Sete Quedas

A Prefeitura de Sete Quedas divulga está com inscrições abertas em concurso público com 42 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira as oportunidades:

  • Advogado (1 vaga)
  • Analista de Controle Interno (1 vaga)
  • Assistente Social (1 vaga)
  • Contador (1 vaga)
  • Enfermeiro (3 vagas)
  • Engenheiro Civil (1 vaga)
  • Farmacêutico (1 vaga)
  • Fiscal Municipal do ITR (1 vaga)
  • Fisioterapeuta (1 vaga)
  • Fonoaudiólogo (1 vaga)
  • Odontólogo (1 vaga)
  • Psicólogo (2 vagas)
  • Assistente de Administração (3 vagas)
  • Atendente de Farmácia (1 vaga)
  • Monitor (9 vagas)
  • Técnico de Enfermagem (7 vagas)
  • Técnico em Contabilidade (2 vagas)
  • Técnico em Informática (1 vaga)
  • Técnico em Radiologia (1 vaga)
  • Tecnólogo em RH (1 vaga)
  • Auxiliar de Odontologia (2 vagas)

A jornada é de 40 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 1.592,34 a R$ 5.241,50, de acordo com o cargo.

Os interessados poderão se inscrever até 16 de janeiro de 2026, no site da Aplims, com taxa nos valores de R$ 70,00 a R$ 130,00.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova escrita objetiva, no dia 22 de fevereiro de 2026, e de prova de títulos.

Prefeitura de Sonora

A Prefeitura de Sonora abriu processo seletivo com o objetivo de preencher 40 vagas e formar cadastro de reserva para o cargo de Assistente Educacional.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha formação em nível médio ou esteja cursando licenciatura plena a partir do quarto semestre.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornada de 40 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 2.004,71.

As inscrições seguem abertas até 5 de janeiro de 2026, no site da Prefeitura Municipal.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, em caráter classificatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Prefeitura de Bataguassu

A Prefeitura de Bataguassu tem 17 vagas em processo seletivo para formação de cadastro reserva para profissionais com licenciatura plena.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

  • Professor de Educação Especial Escola do Campo;
  • Professor de Educação Especial Zona Urbana;
  • Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I Escola do Campo;
  • Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I Zona Urbana;
  • Professor Pedagogo com Especialização em Tecnologias Educacionais;
  • Professor de Arte Escola do Campo;
  • Professor de Arte Zona Urbana;
  • Professor de Educação Física Escola do Campo;
  • Professor de Educação Física Zona Urbana;
  • Professor do Ensino Fundamental II Ciências Escola do Campo;
  • Professor do Ensino Fundamental II Geografia e TVT - Escola do Campo;
  • Professor do Ensino Fundamental II História - Escola do Campo;
  • Professor do Ensino Fundamental II Língua Inglesa - Escola do Campo;
  • Professor do Ensino Fundamental II Língua Portuguesa - Escola do Campo;
  • Professor de Arte;
  • Professor de Dança Ballet Contemporâneo;
  • Professor de Dança Rítmica;
  • Professor de Aeróbica;
  • Professor de Música (Guitarra - Contrabaixo e Violão);
  • Professor de Música (Teclado/Bateria);
  • Professor de Música (Auxiliar de Maestro);
  • Professor Coreógrafo Banda Musical;
  • Professor Técnico em Museu.

A remuneração mensal é de R$ 2.457,38, com carga horária de 22 a 44 horas/aula.

Para participar da seleção, os candidatos devem possuir licenciatura em pedagogia ou licenciatura em normal superior e especialização na área e ter idade mínima de 18 anos.

As inscrições serão realizadas até às 23h30 do dia 5 de janeiro de 2026, via internet, pelo site do CMM Concursos.

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva, prevista para o dia 18 de janeiro de 2026, além de prova de títulos. O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

Marinha

O Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN) está com processo seletivo para convocação de profissionais de níveis fundamental e médio. Há 30 vagas para ambos os sexos, visando à prestação do Serviço Militar Voluntário temporário (SMV) em Ladário.

Os voluntários aprovados e classificados dentro do número de vagas serão convocados para cumprir um período inicial no SMV, o qual terá duração total de 12 meses e será prestado na forma de Estágio.

Estão disponíveis nove vagas para as áreas de Eletrônica, Eletrotécnica, Marcenaria, Mecânica, Metalurgia e Motores. Outras seis vagas serão para a área de Enfermagem.

Sete vagas estão distribuídas para as habilitações de Administração, Comunicação Social (Técnico em Computação Gráfica e Técnico em Rádio e Televisão), Contabilidade, Paioleiro e Processamento de Dados.

Por fim, as últimas oito vagas são destinadas às habilitações profissionais de Barbeiro e Motorista.

As inscrições serão a primeira etapa do processo de seleção, podendo ser realizadas na página do Com6ºDN, até 23h59 do dia 27 de janeiro de 2026. O valor da taxa é de R$ 70.

As outras etapas previstas serão: prova objetiva, prova de títulos, verificação de dados biográficos e verificação documental, teste de aptidão física de ingresso e designação à incorporação.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande
sessão extraordinária

/ 1 dia

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3585, segunda-feira (12/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3585, segunda-feira (12/01): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3586, terça-feira (13/01)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3586, terça-feira (13/01)

4

Para superar crise, Estado tenta vender "cheque frio" de R$ 19 bilhões
ARRECADAÇÃO

/ 1 dia

Para superar crise, Estado tenta vender "cheque frio" de R$ 19 bilhões

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6926, terça-feira (13/01)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6926, terça-feira (13/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026